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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Анри в сборной Бельгии проиграл Франции, реакция соцсетей

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Андрей Панков
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
«Анри должен пройти тест на отцовство Мбаппе»
Реакция соцсетей на француза, который проиграл своей сборной полуфинал чемпионата мира.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Знаменитый французский футболист Тьерри Анри стал героем различных коллажей накануне матча сборных Франции и Бельгии. Дело в том, что в данный момент Анри трудится вовсе не в тренерском штабе французов, а наоборот — помогает бельгийцам.

«Когда видишь Анри в тренерском штабе сборной Бельгии».

Наверняка и самого Тьерри посещали полярные мысли.

Многие настолько впечатлились игрой форварда сборной Франции Мбаппе, что сравнивали его стиль игры с выступлениями Анри. Кто-то даже предложил Тьерри пройти тест на отцовство.

После матча, в котором Франция победила, соцсети пошутили, что Анри «переобулся».

Француз оказался единственным из стана сборной Бельгии, кто не мог проиграть.

«Анри заходит в раздевалку сборной Франции».

«Сборная Франции вышла в финал, но тут на тебя посмотрел Роберто Мартинес».

Известный карикатурист Омар Момани не обошёл эту историю стороной.

«Анри: Мы проигрываем, я должен что-то сделать.

Внутренний голос Анри: Хах, нет!»

Анри во время гола сборной Франции.

Есть и такая интерпретация.

«Вы счастливы, что Бельгия проиграла?»

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