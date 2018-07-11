«Анри должен пройти тест на отцовство Мбаппе»

Знаменитый французский футболист Тьерри Анри стал героем различных коллажей накануне матча сборных Франции и Бельгии. Дело в том, что в данный момент Анри трудится вовсе не в тренерском штабе французов, а наоборот — помогает бельгийцам.
«Когда видишь Анри в тренерском штабе сборной Бельгии».
Наверняка и самого Тьерри посещали полярные мысли.
Многие настолько впечатлились игрой форварда сборной Франции Мбаппе, что сравнивали его стиль игры с выступлениями Анри. Кто-то даже предложил Тьерри пройти тест на отцовство.
После матча, в котором Франция победила, соцсети пошутили, что Анри «переобулся».
Француз оказался единственным из стана сборной Бельгии, кто не мог проиграть.
«Анри заходит в раздевалку сборной Франции».
«Сборная Франции вышла в финал, но тут на тебя посмотрел Роберто Мартинес».
Известный карикатурист Омар Момани не обошёл эту историю стороной.
«Анри: Мы проигрываем, я должен что-то сделать.
Внутренний голос Анри: Хах, нет!»
Анри во время гола сборной Франции.
Есть и такая интерпретация.
«Вы счастливы, что Бельгия проиграла?»