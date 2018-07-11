«Анри должен пройти тест на отцовство Мбаппе»

Реакция соцсетей на француза, который проиграл своей сборной полуфинал чемпионата мира.

Знаменитый французский футболист Тьерри Анри стал героем различных коллажей накануне матча сборных Франции и Бельгии. Дело в том, что в данный момент Анри трудится вовсе не в тренерском штабе французов, а наоборот — помогает бельгийцам.

«Когда видишь Анри в тренерском штабе сборной Бельгии».

Наверняка и самого Тьерри посещали полярные мысли.

Многие настолько впечатлились игрой форварда сборной Франции Мбаппе, что сравнивали его стиль игры с выступлениями Анри. Кто-то даже предложил Тьерри пройти тест на отцовство.

После матча, в котором Франция победила, соцсети пошутили, что Анри «переобулся».

Француз оказался единственным из стана сборной Бельгии, кто не мог проиграть.

«Анри заходит в раздевалку сборной Франции».

«Сборная Франции вышла в финал, но тут на тебя посмотрел Роберто Мартинес».

Известный карикатурист Омар Момани не обошёл эту историю стороной.

«Анри: Мы проигрываем, я должен что-то сделать.



Внутренний голос Анри: Хах, нет!»

Анри во время гола сборной Франции.

Есть и такая интерпретация.

«Вы счастливы, что Бельгия проиграла?»