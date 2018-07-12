«Домагой Вида: «Слава Ирландии»

Для Англии всё начиналось здорово. Триппьер забил шикарный гол со штрафного уже в самом начале игры.
В Лондоне в этот момент творилось вот это.
Но во втором тайме Хорватия сравняла счёт.
И в итоге закрыла Англии дорогу в финал, которым так грезили все фанаты «трёх львов».
В этом контексте вспомнили даже творчество Григория Лепса.
А также стиль главного тренера англичан Саутгейта.
Но главным объектом шуток стала песня англичан, которую теперь знают все.
Англия поедет домой без Кубка мира.
А помогли им в этом хорваты.
На чемпионате мира в России остался главный матч. Совсем скоро.
Ну и в конце: куда же без шуток про Домагоя Виду.