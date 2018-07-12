Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Швеция
Мексика
Южная Корея
Германия
G
Бельгия
Англия
Тунис
Панама
H
Колумбия
Япония
Сенегал
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Англия — Хорватия, реакция соцсетей, Вида

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Хорватия — Англия — 2:1
Андрей Панков
Фото: twitter.com/brfootball
«Домагой Вида: «Слава Ирландии»
Соцсети обсуждают второй полуфинал чемпионата мира.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Для Англии всё начиналось здорово. Триппьер забил шикарный гол со штрафного уже в самом начале игры.

В Лондоне в этот момент творилось вот это.

Но во втором тайме Хорватия сравняла счёт.

И в итоге закрыла Англии дорогу в финал, которым так грезили все фанаты «трёх львов».

В этом контексте вспомнили даже творчество Григория Лепса.

А также стиль главного тренера англичан Саутгейта.

Но главным объектом шуток стала песня англичан, которую теперь знают все.

Англия поедет домой без Кубка мира.

А помогли им в этом хорваты.

На чемпионате мира в России остался главный матч. Совсем скоро.

Ну и в конце: куда же без шуток про Домагоя Виду.

Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент