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ЧМ-2018. Сборную Англии тренировали королевские морские пехотинцы

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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К ЧМ-2018 сборную Англии готовили в армии
Полина Куимова
Фото: royalnavy.mod.uk
3 километра бега по болотам. К ЧМ-2018 сборную Англии готовили в армии
Судя по всему, эти сборы футболистам понравились.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Издание The Sun в день полуфинального матча ЧМ, в котором англичане проиграли хорватам, опубликовало историю о том, как проходил один из этапов подготовки команды Гарета Саутгейта к чемпионату мира. И рассказывалось в ней совсем не о тактике или катаниях на надувных единорогах на базе.

Прошлым летом футболистам сборной Англии приготовили сюрприз. В полном составе команда была доставлена на базу, где обычно проходят учения бойцы Королевской пехоты. Там их попросили сдать свои телефоны, украшения и остальные вещи, которыми они привыкли пользоваться в повседневной жизни, и забыть о них на ближайшие 48 часов. Вместо модной одежды и удобных кроссовок футболисты получили армейское снаряжение.

Фото: royalnavy.mod.uk

Первую ночь футболисты провели в лесу. На следующий день их привезли на полосу препятствий, где их ждали три километра бега по грязи, болотам и туннелям. Дистанция была преодолена. И, судя по фотографиям, все остались очень довольны.

Фото: royalnavy.mod.uk

Организовать такую поездку придумал главный тренер.

— Мы хотели погрузить ребят в другую среду, ту, которую они точно не ожидали, — рассказал он The Sun. — Хотелось, чтобы футболисты увидели, что есть другой мир. Главным в этой поездке было понять и посмотреть, как следует адаптироваться в непростые для нас моменты, как будет вести себя команда. Футболисты показали сплочённость и мужество. Мы стали ещё ближе.

Необычный способ подготовиться к главному турниру в жизни.

Фото: royalnavy.mod.uk
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