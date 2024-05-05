Колыванов: для «Пари НН» ничья со «Спартаком» — очень хороший и положительный результат

Российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на ничейный результат в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Спартаком» (0:0).

«После шести поражений для «Пари НН» ничья со «Спартаком» — очень хороший и положительный результат. Было очень мало атак в сторону ворот «Спартака», потому что красно-белые по всем компонентам имели преимущество, но хромала реализация.

Я не знаю, пошла ли смена тренера на пользу «Пари НН», но когда-то команду должно было прорвать. После шести поражений всегда бывает какой-то положительный результат. Тут такая же история, как с «Ахматом», который сначала валился, но потом сменил тренера, и сейчас у них четыре победы подряд. Но «Ахмат» по составу интереснее, чем «Пари НН», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.