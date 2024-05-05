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Валерий Непомнящий: Леонид Слуцкий — это тренер высшего уровня

Валерий Непомнящий: Леонид Слуцкий — это тренер высшего уровня
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал работу российского специалиста Леонида Слуцкого, возглавляющего китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Команда, в которой начал работать Слуцкий, была середняком в прошлом сезоне, а сейчас лидирует. Это говорит о том, что тренер нашёл правильные решения по составу и по организации игры.

Слуцкий – это тренер высшего уровня. Его работа в Китае полезна, чтобы перезагрузиться и со свежими силами, может быть, вернуться», – приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

После 10 туров китайской Суперлиги подопечные Слуцкого набрали 26 очков и занимают первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Чэнду Жунчэн» на семь очков. Впрочем, у этой команды есть игра в запасе.

Слуцкий возглавляет команду с конца декабря прошлого года.

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