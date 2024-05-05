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Игрок «Химок» Нетфуллин: у «Зенита» нет такого отрыва, как в предыдущие сезоны

Игрок «Химок» Нетфуллин: у «Зенита» нет такого отрыва, как в предыдущие сезоны
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Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин оценил нынешний сезон РПЛ.

— Следите за борьбой аутсайдеров в РПЛ, кто может выйти в стыковые матчи?

— В стыки мы не смотрим. В РПЛ каждый год идёт интересная борьба. А так чемпионат усреднился в плане очковых показателей. У «Зенита» нет такого отрыва, как в предыдущие сезоны. Те клубы, которые идут в лидерах РПЛ, конкурентоспособны, — приводит слова Нетфуллина «Евро-Футбол.Ру».

По итогам 31 тура в Первой лиге турнирную таблицу возглавляют «Химки», набравшие 57 очков. На втором месте находится махачкалинское «Динамо», заработавшее 55 очков. Тройку лидеров замыкает тольяттинский «Акрон» (53 очка).

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков после 26 сыгранных матчей. Следом за «Зенитом» в турнирной таблице располагаются «Краснодар» и «Динамо», которые также набрали 50 очков, но за 27 игр, и уступают санкт-петербургскому клубу по дополнительным показателям.

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