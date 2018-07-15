Она мотивирует Ракитича на главный матч в жизни

Сборная Хорватии впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира, вся страна находится в волнительном ожидании важнейшего матча. Одну из главных ролей в этой сборной играет полузащитник «Барселоны» — Иван Ракитич. Безусловно, Хорватия очень мотивированная сборная, но где, как не в женщинах черпают мужчины свою тайную энергию. Знакомьтесь, главный вдохновитель Ивана — его прекрасная жена, Ракель Маури.

Познакомились Иван и Ракель, когда он прибыл в Севилью подписывать контракт с местным клубом. Она — простая официантка из кафе, куда он зашёл попить кофе. Любовь с первого взгляда.

Между парой встал вопрос языкового барьера. Она знала только испанский, а Иван в свою очередь говорил на тех языках, которые были для неё чужды.

После семи месяцев долгих ухаживаний они стихийно встретились в баре, где футболист уговорил девушку сходить с ним на ужин. С тех пор они находятся вместе и никогда не расстаются.

Главной причиной отказов в адрес Ивана девушка объясняла тем, что он футболист и будет вечно переезжать с места на место. Даже перед своим переходом в «Барселону» Иван советовался лично с ней и её семьёй.

За то время пока Иван играл в «Севилье» у пары родилась прекрасная дочь Алтея. Всё это время пара жила в гражданском браке, всё-таки в 2015 году они решили узаконить свои отношения. И вскоре, в 2016 году Ракель подарила Ивану вторую дочь – Адару.

Ракель не является моделью или медийной личностью, но не сторонится активного ведения страницы в Instagram, где у неё уже более полумиллиона подписчиков.

Ракель является отличным примером идеальной жены. Она воспитывает двух прекрасных детей и следит за домашним очагом, пока отец семейства приносит победы «Барселоне» и сборной Хорватии.

Пожелаем семейной паре оставаться такими же жизнерадостными и полными эмоций, а лично Ивану, успешной игры в финале чемпионата мира против Франции.