Мужик сказал – мужик сделал. Путин – главный победитель ЧМ-2018

Российский президент не забивал голы и не поднимал над головой Кубок мира. Но чемпионат мира по футболу он выиграл. Это признают все.

Вот и подошёл к концу месяц чемпионата мира в России. Вместе с финальным свистком заключительного матча главный турнир в истории российского спорта уйдёт в прошлое.

Кто выиграл на футбольном поле? Это не так уже важно. И Хорватия, и Франция показали вдохновенный футбол и заслуживали победы. Да что там, Бельгия с Англией тоже были очень хороши. Не забудем и про сборную России, которая за три недели буквально перевернула представление о себе и своих возможностях. Мало кто верил, что наши футболисты способны показать достойную игру, но они бились так, что этот турнир в будущем станет эталоном, мерилом успешности следующих команд. Когда ещё мы будем в минутах от полуфинала?

ЧМ-2018. Финал. Франция — Хорватия — 2:1! VAR в действии! LIVE Онлайн-трансляция финального матча чемпионата мира Франция — Хорватия.

Но главный итог чемпионата мира остался за его пределами. Потому что истинный победитель не выходил на поле, не забивал голы и не отражал удары в створ. Президент России Владимир Путин – и есть главный победитель чемпионата мира.

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Не надорвались

Сборная России получила право провести чемпионат мира в декабре 2010 года. И следующие восемь лет страна жила в ожидании. А сможем ли? А хватит ли сил, ресурсов, финансов? Не надорвёмся ли после олимпийского проекта 2014 года? Практика показывает, что даже ведущие экономики мира не готовы проводить столь крупные турниры друг за другом. Руководство нашей страны решило всё-таки попробовать. Похоже, что не надорвались.

Все деньги чемпионата мира — 2018 Сколько потратила Россия, заработали в ФИФА, заплатили болельщики и получит наша сборная.

Чемпионат мира в России – лучший в истории. Это признают все.

«Время сказать спасибо России. Спасибо большое, Россия! Спасибо российскому народу, спасибо всем волонтёрам, всем, кто был причастен к тому, чтобы этот чемпионат мира имел невероятный успех. Просто взгляните на их улыбки в последний месяц, сегодня, завтра. Это лицо России. Это лицо России, которую мы любим. Спасибо. В первую очередь хотел бы поблагодарить президента Путина. Спасибо вам большое. Спасибо за вашу приверженность, преданность, страсть. Без вас это всё не было бы возможно. Уверен в этом. Спасибо. Поздравляю. Мы вместе проделали большую работу», – рассыпался в благодарностях в Большом театре Джанни Инфантино.

Конечно, ему положено восхищаться страной–хозяйкой чемпионата мира – таковы правила приличия. Но куда больше говорят оценки тех, кто мог бы промолчать, но счёл своим долгом выказать своё восхищение: журналисты и болельщики, игроки и тренеры, президенты и премьер-министры разных стран, включая даже Дональда Трампа, хоть он до России и не доехал. «Россия действительно проделала фантастическую работу», – отметил президент США.

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Открытая страна

Чемпионат мира – это в первую очередь имиджевый проект для страны и лично президента Путина. И этот проект, судя по всему, сработал на все сто процентов. В условиях непростой политической ситуации Россия из северной империи зла для миллионов людей по всему миру превратилась в открытую, дружелюбную страну, где улыбаются, целуются и веселятся.

Западные СМИ пугали болельщиков всем, чем угодно. Но, если не считать отдельных инцидентов, на чемпионате мира не произошло вообще ничего предосудительного.

Вы не прочувствовали ЧМ-2018, если не сделали эти 10 вещей На сколько процентов вы ощутили мундиаль?

Предрекали драки и чуть ли не войны фанатов? Их нет. Просто нет. Ни единой серьёзной стычки. А вспомните, что было, например, два года назад во время Евро-2016 во Франции.

Расизм? На стадионах – ни единого инцидента.

Допинг? Даже говорить смешно. ФИФА и ВАДА уже подтвердили, что турнир чист.

Терроризм? Службы безопасности, очевидно, поработали на славу. Защитить одновременно 11 городов, несомненно, сложнее, чем, например, один олимпийский Сочи.

Первое лицо чемпионата мира

Владимир Путин для заграничной аудитории стал первым лицом этого чемпионата мира. Он в своё время взял на себя смелость попробовать его провести, и он его провёл.

И даже на внутренней арене президент выиграл. История с повышением пенсионного возраста и налогового бремени могла бы быть более резонансной, если бы не футбол. Для вас ведь матчи, футбольные новости и видео тоже были интереснее экономики и политики, правда?

Граждане России, как и гости из-за рубежа, определённо будут сожалеть о том, что чемпионат мира по футболу в нашей стране закончился, будут тосковать по нему. Может быть, на нашем веку в России ещё произойдёт такое неординарное событие, но это точно случится нескоро.

Через четыре года чемпионат мира пройдёт в Катаре, но по уровню организации опередить Россию будет сложно. В ближайшем будущем все будут вспоминать Россию-2018.

Сейчас мы все показали миру другую Россию. Не ту, о которой пишут британские таблоиды, выискивающие облупившуюся штукатурку в туалетах или следы уколов на руках российских футболистов. А большую, красивую страну, в которую хочется приехать во время отпуска. В которой есть не только Москва и Санкт-Петербург. В которой помогают не только иностранцам, но и друг другу. В которой любят спорт вообще и футбол в частности.

А главное: теперь мы и сами знаем, что наша страна может быть такой. И это – огромная победа!