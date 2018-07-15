ЧМ-2018. Финал. Франция — Хорватия. LIVE

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16:00. Хорватские болельщики поют песни перед матчем.



15:45. Лотар Маттеус признался, что в финальном матче будет болеть за Хорватию.

Маттеус: моё сердце бьётся за Хорватию

15:30. Биатлонистка Дарья Домрачева посетит финальный матч между Францией и Хорватией.

15:20. Гари Линкер считает Н'Голо Канте лучшим игроком ЧМ-2018.

Линекер: для меня Канте лучший игрок чемпионата мира—2018

15:10. Эксперты, журналисты и читатели сделали прогноз на финал. А вы верите в хорватов?

«Если верите в сказки и чудеса – надо ставить на хорватов» Прогнозы на финальный матч ЧМ-2018 Франция — Хорватия.

14:55. Заглянем в раздевалку сборной Франции.

14:45. Хорваты развлекаются перед финалом.

14:30. Эксперт Sky Sports Чарли Николас ждёт разгромную победу французов.

Франция — Хорватия: Чарли Николас ждёт в финале ЧМ-2018 разгрома

14:20. Подробный разбор предстоящего финала от Владимира Прокофьева. Он считает, что французы выиграют ЧМ-2018.

Французы сожрут Модрича и возьмут Кубок мира Франция выиграет в основное время, в матче будет не более двух голов, Вида получит жёлтую.

14:10. Атмосфера возле «Лужников» за четыре часа до игры.

Фото: Евгений Слюсаренко, «Чемпионат»

Фото: Евгений Слюсаренко, «Чемпионат»

14:00. Роберт Просинечки уверен, что у Хорватии есть хороший шанс, чтобы выиграть золотые медали чемпионата мира.

Просинечки: уверен в том, что у Хорватии есть хороший шанс стать чемпионом мира

13:50. Не стоит из-за одного-двух человек менять отношение к сборной и тем более стране. Григорий Телингатер объяснил, почему глупо болеть против Хорватии из-за Виды.

Почему глупо в финале ЧМ болеть против Хорватии из-за Виды Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. А может и совпадать.

13:40. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила Россию за ЧМ-2018.

13:30. «Лужники» за пять часов до игры.

Фото: Евгений Слюсаренко, «Чемпионат»

Фото: Евгений Слюсаренко, «Чемпионат»

13:20. Обзор иностранной прессы накануне финала от Галины Козловой.

«Французская машина против хорватского порядка». Пресса – перед финалом ЧМ Актёр пишет трогательное письмо сборной Франции, а журналисты раскапывают историю про маленького Модрича.

13:10. Игра флангами, прессинг и гениальность Модрича — команда Златко Далича многих удивила на чемпионате мира в России. Сергей Титов подробно разобрал игру сборной Хорватии.

Почему Хорватия в финале. Подробный разбор Гениальность Луки Модрича удачно влилась в командную стратегию.

13:00. Добрый день, уважаемые любители футбола! Вот и подошёл к концу месячный марафон. Сегодня на чемпионате мира решающий матч за титул, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии. Их поединок пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».



Франция — Хорватия. Текстовая трансляция