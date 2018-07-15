ЧМ-2018. Финал. Франция — Хорватия. LIVE

Онлайн:
16:00. Хорватские болельщики поют песни перед матчем.
15:45. Лотар Маттеус признался, что в финальном матче будет болеть за Хорватию.
15:30. Биатлонистка Дарья Домрачева посетит финальный матч между Францией и Хорватией.
15:20. Гари Линкер считает Н'Голо Канте лучшим игроком ЧМ-2018.
15:10. Эксперты, журналисты и читатели сделали прогноз на финал. А вы верите в хорватов?
14:55. Заглянем в раздевалку сборной Франции.
14:45. Хорваты развлекаются перед финалом.
14:30. Эксперт Sky Sports Чарли Николас ждёт разгромную победу французов.
14:20. Подробный разбор предстоящего финала от Владимира Прокофьева. Он считает, что французы выиграют ЧМ-2018.
14:10. Атмосфера возле «Лужников» за четыре часа до игры.
14:00. Роберт Просинечки уверен, что у Хорватии есть хороший шанс, чтобы выиграть золотые медали чемпионата мира.
13:50. Не стоит из-за одного-двух человек менять отношение к сборной и тем более стране. Григорий Телингатер объяснил, почему глупо болеть против Хорватии из-за Виды.
13:40. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила Россию за ЧМ-2018.
13:30. «Лужники» за пять часов до игры.
13:20. Обзор иностранной прессы накануне финала от Галины Козловой.
13:10. Игра флангами, прессинг и гениальность Модрича — команда Златко Далича многих удивила на чемпионате мира в России. Сергей Титов подробно разобрал игру сборной Хорватии.
13:00. Добрый день, уважаемые любители футбола! Вот и подошёл к концу месячный марафон. Сегодня на чемпионате мира решающий матч за титул, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии. Их поединок пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».
Франция — Хорватия. Текстовая трансляция