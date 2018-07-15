Pussy Riot в финале. Кто и зачем выбегал на поле

В финальном матче чемпионата мира в «Лужниках» между сборными Франции и Хорватии на поле появились люди в милицейской форме. Игра была прервана на несколько минут и возобновилась после того, как непрошенных гостей увели стюарды. Оказалось, что это участницы известной в России феминистской группы Pussy Riot. Объясняем их мотивацию и рассказываем о некоторых других известных случаях, когда болельщики выбегали на поле.

Прекрасному чемпионату — шикарный финал! Французы с хорватами зажгли напоследок Автогол, спорный пенальти, ляп вратаря и фейковые полицейские на поле – финал ЧМ-2018 получился развесёлым! А выиграла Франция.

«Милиционер вступает в игру»

Для девушек из Pussy Riot милицейская форма стала формой протеста. Позже группа объяснила свой поступок. На её официальной странице в «Фейсбуке» был опубликован такой текст:

«Pussy Riot в финале Чемпионата Мира — «Милиционер вступает в Игру».

Сегодня 11 лет как умер великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Пригов создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Небесный милиционер, по Пригову, переговаривается по рации своей с самим Богом. Земной же милиционер фабрикует уголовные дела. Пока небесный милиционер нежно следит за болельщиками на Чемпионате Мира, земной милиционер готовится разгонять митинги. Небесный милиционер ласково касается цветка в поле и радуется победам сборной России, а земной милиционер безучастен к голодовке Олега Сенцова. Небесный милиционер – высится как пример государственности, земной милиционер – делает всем больно.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Небесный милиционер защищает сон младенца, земной же милиционер преследует политических заключенных, сажает за репосты и лайки.

Небесный милиционер и есть организатор прекрасного карнавала Чемпионата Мира, земной милиционер боится праздника. Небесный милиционер заботливо следит за соблюдением правил игры, земной милиционер вступает в игру, не считаясь с правилами.

Чемпионат Мира напомнил о возможности небесного милиционера в прекрасной России будущего, но каждый день вступающий в игру без правил земной милиционер разрушает наш мир.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Когда земной милиционер вступает в игру мы требуем:

1. Освободить всех политических заключенных.

2. Не сажать за лайки.

3. Прекратить незаконные аресты на митингах.

4. Допустить политическую конкуренцию в стране.

5. Не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО.

6. Превратить земного милиционера в небесного милиционера".

Стрикер в вышиванке

Первый подобный случай, связанный так или иначе с нашей страной, произошёл в 1976 году. В ходе полуфинального матча между сборными СССР и ГДР на Олимпиаде в Канаде на поле выбежал болельщик в вышиванке, в руках у которого был жёлто-синий флаг Украины. Мужчина станцевал гопак, после чего его увела полиция. Стрикером оказался канадец украинского происхождения Даниил Мыгаль. Он признался, что хотел своим поступком драматизировать судьбу украинского народа и поддержать выступающих за сборную СССР украинцев.

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Femen против Эрдогана

Ещё одна акция протеста с участием девушек на футболе – история с матча отборочного цикла ЧМ-2018 Украина – Турция. Когда команды готовились начать встречу, на поле выбежала активистка Femen. На оголённой груди темнокожей Анжелины Диаш блестела надпись «Эрдоган – убийца». Представительницу Femen быстро схватили, но фото и видео с ней попали в соцсети.

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Рывок на поле в поддержку Путина

В августе 2017-го в македонском Скопье показал себя миру поклонник Владимира Путина. Молодой человек проник с трибун на поле сразу по окончании матча за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Манчестер Юнайтед». На груди у него было нарисовано сердце и имя Криштиану Роналду, а на спине – седьмой номер и имя президента России. Стюарды не сразу поймали фаната, он пробежал полполя.

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5 тыс. евро и удары по почкам

В октябре 2017-го в матче группового этапа Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал» на газоне появился болельщик с национальным бело-красно-белым флагом и нанесённым на нём гербом. 26-летний житель города Вилейки Александр Венгерский интересовался политикой и ходил на митинги против учений «Запад-2017». Его акция также была формой протеста. По информации белорусских СМИ, молодого человека арестовали на 10 суток. Венгерский рассказал, что после задержания его вывели со стадиона, поставили на колени и били по почкам. Суд обязал его возместить БАТЭ штраф в 5 тыс. евро. Находясь под арестом в изоляторе, Александр объявил голодовку.

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Шапочка в поддержку Каталонии

Хауме Маркет Кот, известный как Джимми Джамп, прославился тем, что не единожды выбегал на поле во время крупных международных турниров. Да и на других мероприятиях помимо спортивных он «наследил». Одна из памятных его провокаций случилась перед финальным матчем ЧМ-2010 в ЮАР. Джимми Джамп рванул через всё поле к стоявшему на стенде Кубку мира. Фанат планировал надеть на главный футбольный трофей барретину — традиционную каталонскую шапочку, которая является символом национальной идентичности и борьбы за независимость от Мадрида. Затея не удалась. Джимми был близок к цели, однако в последний момент его скрутила служба безопасности.

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Комик целует Роналду

Товарищеский матч сборных Португалии и Нидерландов в марте 2018-го запомнился выходкой парой болельщиков. Один из них, попав на поле, подошёл Криштиану Роналду и поцеловал обладателя «Золотого мяча». При этом снимал своё представление на видео. Оказалось, что это не просто рядовой любитель футбола, а известный швейцарский комик Кармин. Вместе с ним был его напарник Самир Алик.

Куда сильнее Криштиану разозлил болельщик, выбежавший на поле в киевском финале последней Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль». Ведь он оставил обладателя «Золотого мяча» без гола. Роналду уже заносил ногу для удара по воротам, когда судья остановил игру из-за нарушителя.

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Шутник из Варшавы

Курьёзная история из товарищеского матча между «Реалом» и «Фиорентиной», который прошёл в 2014 году в Варшаве. «Фиалки» собирались пробить угловой, когда на поле в составе Мадрида появился дополнительный игрок. Болельщик в футболке с седьмым номером и фамилией всё того же Криштиану Роналду был облачён в форму «Реала». Он сделал вид, что является участником встречи, но его быстро раскусили. Внешне болельщик совсем не напоминал португальца. Впрочем, его никто не торопился уводить с поля, видимо, из-за статуса игры.

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