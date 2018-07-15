Прекрасному чемпионату — шикарный финал! Французы с хорватами зажгли напоследок

У посетителей московской подземки, прогуливавших уроки географии в школе, в воскресенье могло сложиться ошибочное представление о реальных масштабах Франции и Хорватии. Численное превосходство «клетчатых» над «трёхцветными» в вагонах метро было таким, словно их страна насчитывает на 60 млн человек больше, а не наоборот. Красного и белого цветов вокруг было так много, словно «Спартак» играл дома в Лиге чемпионов. В самый важный и ответственный день в истории хорватского футбола жители небольшого балканского государства обеспечили своей команде достойную поддержку.

Об их сопернике, увы, этого не скажешь. Ну да, у Франции уже был финал, и не один, были великие победы, титулы, но так давно, что говорить о каком-то пресыщении успехами – смешно. Скорее пропаганда сыграла свою роль: напуганные небылицами о «дикой» России, поклонники «ле блё» массово проигнорировали ЧМ-2018. О чём по мере продвижения своих любимцев по турнирной дистанции, наверное, всё сильнее и сильнее жалели. В интернациональном котле «Лужников» французы оказались в явном меньшинстве. Хорватские сектора были ярче и громче.

ЧМ-2018. Финал. Франция выиграла чемпионат мира в России! LIVE Онлайн-трансляция финального матча чемпионата мира Франция — Хорватия.

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Перед матчем камера выхватила в подтрибунном тоннеле лицо Златко Далича, покрытое испариной. Нет, он не бегал со своими футболистами на разминке – просто жара перед матчем установилась такая, что даже ходьба пешком вызывала потовыделение. В таких погодных условиях рассчитывать на спринтерские скорости со старта не приходилось. Их и не было. Дебют команды провели в неспешном темпе. К середине тайма зной отступил, брызнул дождик, и футболисты задвигались энергичнее. А там и голы пошли.

До перерыва французы в полной мере подтвердили репутацию одного из самых – а возможно, что и самого – расчётливых, практичных, по-хорошему циничных участников турнира. Из пары полумоментов они выдавили два полновесных гола! И к обоим приложил ногу Гризманн. Это он подложил жирную свинью бывшему товарищу по «Атлетико» Манджукичу – в виде непредсказуемого навеса со стандарта. У Марио вместо выноса получился автогол. Второй гол Антуан забил самостоятельно, реализовав неоднозначный пенальти. Настолько неоднозначный, что аргентинский рефери Питана, уже вроде бы приняв решение, ещё раз вернулся к монитору – лишний раз удостовериться в нарушении со стороны Перишича. Бесстрастный видеоассистент убедил Нестора в том, что Иван сыграл рукой, а московский гром не сбил Гризманна с шага при разбеге. Ас одиннадцатиметровых Субашич в данном случае оказался бессилен.



Хорваты до перерыва забили только раз, но эффектно. Всё тот же Перишич при 0:1 лихо разобрался с Канте и Паваром после скидки Виды. Домагоя до игры слегка освистали, но больше, кажется, для проформы – чтобы не расслаблялся, – да и оставили в покое. В этот вечер большая часть стадиона болела за Хорватию – а значит, и за Виду по умолчанию.

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На второй тайм из раздевалок команды вернулись в тех же составах, в которых начинали матч. Новые лица на газоне оказались внезапно. Не сказать, что футболистов появление на поле троицы фриков в полицейской форме привело в восторг. Хорватов оно точно раздосадовало. Пока волонтёры гонялись за непрошенными гостьями, а потом выволакивали под белы руки за кромку, «клетчатые» нервно переминались с ноги на ногу. Им эта пауза совершенно точно не была на руку – а французам позволила перевести дыхание после непродолжительного, но интенсивного штурма соперника.



«Страйкеров» ещё вели подтрибунными коридорами на встречу с настоящей полицией, а Франция уже упрочила своё преимущество. Первый удар Погба хорваты усилиями Ловрена блокировали, но повторным Поль вогнал-таки мяч куда следует.

Активистки Pussy Riot выбежали на поле во время финала ЧМ. Фото На этот раз обошлось без раздеваний, активистки были в милицейской форме.

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Уж насколько силён духом Субашич – в противном случае не тащил бы пенальти на регулярной основе – но даже его третий пропущенный мяч, похоже, подкосил морально. В следующем результативном моменте Даниэль сработал больно уж нерешительно – даже не прыгнул толком после удара со средней дистанции Мбаппе.



Впрочем, Льорис четырьмя минутами позже переплюнул хорватского коллегу. Много было смешных голов на этом чемпионате, но таких ещё не видели. Кипер «Тоттенхэма» вздумал «убрать» Манджукича финтом у своей вратарской, а тот, не будь дураком, не купился на замах и наказал французского капитана за самонадеянность.

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Почти полтайма оставалось у Модрича и компании на спасение, но больше глупостей у своих ворот французы не совершали, грамотно «убив» два десятка минут игрового времени. Шесть раз встречались сборные Франции и Хорватии после обретения последней независимости – и ни разу «клетчатые» не выиграли. Традиция сохранилась.



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До сих пор только двум легендам футбола покорялся Кубок мира в обоих качествах – игрока и тренера – бразильцу Марио Загалло и немцу Францу Беккенбауэру. Дидье Дешам стал третьим членом «клуба». Недурственная компенсация за неудачу в финале Евро-2016, не правда ли? И ведь не скажешь — не заслужили. Французы не были ярче всех, но они были эффективнее всех и теперь закономерно принимают поздравления.