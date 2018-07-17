Бельгийцы, хорваты и французы празднуют свои достижения на чемпионате мира. Заряд счастья и позитива на весь день.

Модрич поёт с фанатами, Погба — про Канте. Как празднуют герои ЧМ-2018

Бельгийцы начали праздновать чуть раньше остальных. Ведь в финале они не играли, но остались довольны бронзой. Посмотрите, как зажигал Эден Азар.

А также бельгийцы заняли место за диджейской установкой.

Посмотрите на это море людей. Фантастика!

Хорватов, несмотря на проигрыш в финале, встретили как героев. Вот как веселился Лука Модрич.

Кажется, что на улицы вышла вся страна.

Ивану Ракитичу не привыкать быть на парадах, посвящённых футболистам. Но думается, что этот особенный.

Воистину героическая встреча.

А ещё Модрич спел хором с фанатами. Умилительная картина.

Главных же героев мундиаля встречали как полагается. Даже военные самолёты в воздух подняли.

Полю Погба, правда, снесло крышу ещё в «Лужниках».

А ещё Погба очень мило вытягивал на первый план Н’Голо Канте, который снова стеснялся находиться в лучах славы. Но Погба всё-таки смог его выставить на передний план.

Чемпион, который стеснялся делать фото с Кубком мира Н’Голо Канте – хардкор и мимими современного футбола.

Будьте уверены, встречать своих героев вышел весь Париж.

Ведь они чемпионы мира!