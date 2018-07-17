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Голы чемпионата мира-2018 в России, забитые головой. Фото

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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«Чемпионат»
Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images
10 самых крутых голов ЧМ-2018, забитых головой
Вспомните их ещё раз вместе с Head&Shoulders.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Самые крутые голы чемпионата мира, забитые головой, которые мы выбрали совместно с H&S.

5 лучших голов 1/8 финала чемпионата мира
Красоты много не бывает. Насладитесь этими кадрами ещё раз.

10-е место

Артем Дзюба, Россия.
1-й тур. Россия – Саудовская Аравия – 5:0.

Головин сделал идеальную подачу на границу вратарской, где Дзюба, незадолго до этого вышедший на замену, легко переборол защитника и пробил головой в дальний угол!

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

9-е место

Александр Митрович, Сербия.
2-е тур. Сербия – Швейцария – 1:2.

После вброса мяча из аута швейцарцы вроде бы отбились, но сербы перехватили мяч. Тадич справа навесил на линию вратарской, где Митрович выпрыгнул выше соперника и здорово пробил головой по дуге почти под перекладину!

Фото: Dan Mullan/Getty Images

8-е место

Эдинсон Кавани, Уругвай.
1/8 финала. Уругвай – Португалия – 2:1.

Кавани с левого фланга выполнил перевод на правый, Суарес принял мяч, выдержал паузу, а затем выполнил подачу на дальнюю штангу, Кавани здорово набежал на мяч и головой отправил его в ворота.

Фото: Julian Finney/Getty Images

7-е место

Андрей Крамарич, Хорватия.
1/4 финала, Россия – Хорватия – 2:2 (по пенальти 3:4).

Перишич бросил в прорыв Манджукича. Марио с левого края вошёл в штрафную и аккуратно навесил в центр, а Крамарич головой послал мяч в дальний угол!

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

6-е место

Марио Фернандес, Россия.
1/4 финала, Россия – Хорватия – 2:2 (по пенальти 3:4).

Дзагоев со штрафного вырезал подачу в центр штрафной, Марио Фернандес выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в угол ворот!

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

5-е место

Гжегож Крыховяк, Польша.
1-й тур. Польша – Сенегал – 1:2.

Крыховяк выскочил на подачу Гросицки со штрафного и расстрелял ворота ударом головой! Вратарь не смог отразить удар в дальний угол.

Фото: Fred Lee/Getty Images

4-е место

Йерри Мина, Колумбия.
1/8 финала. Колумбия – Англия – 1:1 (по пенальти 3:4).

Куадрадо с углового навесил в центр штрафной, Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона! Мяч влетел в угол — Пикфорд не успел переместиться.

Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images

3-е место

Хосе Мария Хименес, Уругвай.
1-й тур. Египет – Уругвай – 0:1.

Санчес со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хименес удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в угол ворот. Этот гол принес Уругваю первую победу на турнире.

Фото: Dan Mullan/Getty Images

2-е место

Юссеф Эн-Несири, Марокко.
3 тур. Испания – Марокко – 2:2.

Файр с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Эн-Несири перепрыгнул Рамоса и красивым ударом головой отправил мяч в верхний угол ворот.

Фото: TF-Images/Getty Images

1-е место

Ян Вертонген, Бельгия.
1/8 финала. Бельгия – Япония – 3:2.
Де Брёйне с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Японии не смогли выбить мяч. В итоге Вертонген с угла штрафной головой пробил в дальний угол ворот, Кавасима был бессилен.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Больше крутых голов! Вместе с Head&Shoulders ты можешь быть уверен в непревзойдённой защите от перхоти и делать самые крутые причёски к ЧМ-2018.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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