10 самых крутых голов ЧМ-2018, забитых головой

Вспомните их ещё раз вместе с Head&Shoulders.

Самые крутые голы чемпионата мира, забитые головой, которые мы выбрали совместно с H&S.

5 лучших голов 1/8 финала чемпионата мира Красоты много не бывает. Насладитесь этими кадрами ещё раз.

10-е место

Артем Дзюба, Россия.

1-й тур. Россия – Саудовская Аравия – 5:0.

Головин сделал идеальную подачу на границу вратарской, где Дзюба, незадолго до этого вышедший на замену, легко переборол защитника и пробил головой в дальний угол!

9-е место

Александр Митрович, Сербия.

2-е тур. Сербия – Швейцария – 1:2.

После вброса мяча из аута швейцарцы вроде бы отбились, но сербы перехватили мяч. Тадич справа навесил на линию вратарской, где Митрович выпрыгнул выше соперника и здорово пробил головой по дуге почти под перекладину!

8-е место

Эдинсон Кавани, Уругвай.

1/8 финала. Уругвай – Португалия – 2:1.

Кавани с левого фланга выполнил перевод на правый, Суарес принял мяч, выдержал паузу, а затем выполнил подачу на дальнюю штангу, Кавани здорово набежал на мяч и головой отправил его в ворота.

7-е место

Андрей Крамарич, Хорватия.

1/4 финала, Россия – Хорватия – 2:2 (по пенальти 3:4).

Перишич бросил в прорыв Манджукича. Марио с левого края вошёл в штрафную и аккуратно навесил в центр, а Крамарич головой послал мяч в дальний угол!

6-е место

Марио Фернандес, Россия.

1/4 финала, Россия – Хорватия – 2:2 (по пенальти 3:4).

Дзагоев со штрафного вырезал подачу в центр штрафной, Марио Фернандес выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в угол ворот!

5-е место

Гжегож Крыховяк, Польша.

1-й тур. Польша – Сенегал – 1:2.

Крыховяк выскочил на подачу Гросицки со штрафного и расстрелял ворота ударом головой! Вратарь не смог отразить удар в дальний угол.

Фото: Fred Lee/Getty Images

4-е место

Йерри Мина, Колумбия.

1/8 финала. Колумбия – Англия – 1:1 (по пенальти 3:4).

Куадрадо с углового навесил в центр штрафной, Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона! Мяч влетел в угол — Пикфорд не успел переместиться.

Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images

3-е место

Хосе Мария Хименес, Уругвай.

1-й тур. Египет – Уругвай – 0:1.

Санчес со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хименес удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в угол ворот. Этот гол принес Уругваю первую победу на турнире.

Фото: Dan Mullan/Getty Images

2-е место

Юссеф Эн-Несири, Марокко.

3 тур. Испания – Марокко – 2:2.

Файр с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Эн-Несири перепрыгнул Рамоса и красивым ударом головой отправил мяч в верхний угол ворот.

Фото: TF-Images/Getty Images

1-е место

Ян Вертонген, Бельгия.

1/8 финала. Бельгия – Япония – 3:2.

Де Брёйне с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Японии не смогли выбить мяч. В итоге Вертонген с угла штрафной головой пробил в дальний угол ворот, Кавасима был бессилен.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Больше крутых голов! Вместе с Head&Shoulders ты можешь быть уверен в непревзойдённой защите от перхоти и делать самые крутые причёски к ЧМ-2018.