10 самых крутых голов ЧМ-2018, забитых головой

Самые крутые голы чемпионата мира, забитые головой, которые мы выбрали совместно с H&S.
10-е место
Артем Дзюба, Россия.
1-й тур. Россия – Саудовская Аравия – 5:0.
Головин сделал идеальную подачу на границу вратарской, где Дзюба, незадолго до этого вышедший на замену, легко переборол защитника и пробил головой в дальний угол!
9-е место
Александр Митрович, Сербия.
2-е тур. Сербия – Швейцария – 1:2.
После вброса мяча из аута швейцарцы вроде бы отбились, но сербы перехватили мяч. Тадич справа навесил на линию вратарской, где Митрович выпрыгнул выше соперника и здорово пробил головой по дуге почти под перекладину!
8-е место
Эдинсон Кавани, Уругвай.
1/8 финала. Уругвай – Португалия – 2:1.
Кавани с левого фланга выполнил перевод на правый, Суарес принял мяч, выдержал паузу, а затем выполнил подачу на дальнюю штангу, Кавани здорово набежал на мяч и головой отправил его в ворота.
7-е место
Андрей Крамарич, Хорватия.
1/4 финала, Россия – Хорватия – 2:2 (по пенальти 3:4).
Перишич бросил в прорыв Манджукича. Марио с левого края вошёл в штрафную и аккуратно навесил в центр, а Крамарич головой послал мяч в дальний угол!
6-е место
Марио Фернандес, Россия.
1/4 финала, Россия – Хорватия – 2:2 (по пенальти 3:4).
Дзагоев со штрафного вырезал подачу в центр штрафной, Марио Фернандес выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в угол ворот!
5-е место
Гжегож Крыховяк, Польша.
1-й тур. Польша – Сенегал – 1:2.
Крыховяк выскочил на подачу Гросицки со штрафного и расстрелял ворота ударом головой! Вратарь не смог отразить удар в дальний угол.
4-е место
Йерри Мина, Колумбия.
1/8 финала. Колумбия – Англия – 1:1 (по пенальти 3:4).
Куадрадо с углового навесил в центр штрафной, Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона! Мяч влетел в угол — Пикфорд не успел переместиться.
3-е место
Хосе Мария Хименес, Уругвай.
1-й тур. Египет – Уругвай – 0:1.
Санчес со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хименес удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в угол ворот. Этот гол принес Уругваю первую победу на турнире.
2-е место
Юссеф Эн-Несири, Марокко.
3 тур. Испания – Марокко – 2:2.
Файр с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Эн-Несири перепрыгнул Рамоса и красивым ударом головой отправил мяч в верхний угол ворот.
1-е место
Ян Вертонген, Бельгия.
1/8 финала. Бельгия – Япония – 3:2.
Де Брёйне с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Японии не смогли выбить мяч. В итоге Вертонген с угла штрафной головой пробил в дальний угол ворот, Кавасима был бессилен.
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