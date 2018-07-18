Символическая сборная чемпионата мира – 2018

Вратарь: Тибо Куртуа, Бельгия

Выдал лучший вратарский бенефис чемпионата мира в конкретном матче – с Бразилией, когда Бельгия поплыла и не заслуживала победы со счётом 2:1. По многим вратарским показателям – либо лучший (29 ударов, 12 сейвов, 26 удачных выходов из 26), либо один из лучших (16 подготовительных передач: больше только у Нойера и Райана из сборной Австралии).

Тибо Куртуа Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Запас: Джордан Пикфорд, Англия. Вытащил для Англии первую серию пенальти за 22 года – кажется, этого достаточно для сборной ЧМ – и был нетипично агрессивен: лучше, чем вратари сборной на трёх предыдущих чемпионатах мира, пасовал низом и играл на выходах.

Левый защитник: Диего Лаксальт, Уругвай

Странная тенденция – если в клубном футболе последние 6-8 сезонов наблюдается доминирование левых защитников над правыми по качеству, то на чемпионате мира правые выступили намного сильнее. Возможно, это контртенденция футбола сборных: если левые защитники опаснее в атаке, значит, их легче ловить на свободных зонах, что в футболе сборных важнее. Додумываю это как тенденцию, но как минимум Роберто Мартинес сделал явную ставку на эту тенденцию.

Из левых защитников, которые были хороши и обошлись без ярких провалов, выделяется Диего Лаксальт. Он начинал турнир в запасе, но продуктивно вышел в матче с Саудовской Аравией, провёл отличную игру с Россией и выдал 6 отборов с Португалией, когда на его фланге яркий матч выдал Бернарду Силва. Лаксальт слабее остальных игроков в символической сборной ЧМ, но других настолько явных кандидатов банально нет.

Диего Лаксальт Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Запас: Люка Эрнандес, Франция. Эрнандес бетонировал левый фланг вместе с Канте и Матюиди. Францию намеренно ломали через его фланг, но из-за движения Эрнандеса плохо понимали, что делать с мячом после доставки на фланг. Люка своими резкими включениями на принимающего не оставлял вариантов – или навешивать без подготовки, или пасовать назад.

Центральный защитник: Тоби Алдервейрелд, Бельгия

Отличный турнир Алдервейрелда, особенно на фоне проблем в «Тоттенхэме» – последние полгода он проигрывал конкуренцию Давинсону Санчесу, на чьи регулярные фатальные ошибки нельзя смотреть без слёз. Прогрессировал во влиянии на командный первый пас, качественно высоко встречал в перехватах, прибавлял матч за матчем. Сейв из ворот после удара Дайера – отличный финальный аккорд.

Тоби Алдервейрелд — «сейв» в матче за третье место Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Запасной: Диего Годин, Уругвай. Остался самым полезным игроком Уругвая вверху и у своих ворот, и у чужих. Брал на себя первый пас, как обычно, и даже протаскивал мяч через полполя, когда команда испытывала проблемы в начале атаки (в двух стартовых матчах).

Центральный защитник: Рафаэль Варан, Франция

Абсолютно лучший центральный защитник ЧМ. Варан совершенен – он включал мощь, когда штрафную Франции заваливали навесами, и отлично читал игру при попытках вскрыть оборону через центр. За весь чемпионат мира Варан провёл всего один удачный отбор с контактом – удивительная статистика для центрального защитника, особенно используемого в такой тактике, как у Франции. Всё на чтении игры. Его перехват паса на Перишича в самом начале второго тайма – один из ключевых моментов финала. И тоже на чтении, конечно: Варан ещё до заброса Брозовича начал движение на мяч и выиграл доли секунд за счёт своего решения.

Рафаэль Варан Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Запасной: Мануэль Аканжи, Швейцария. Аканжи справился и с обилием оборонительной работы (в одной зоне с Рикардо Родригесом иначе никак), и с функциями пасующего. Более значимым для швейцарского контроля мяча был только Гранит Джака.

Правый защитник: Киран Триппьер, Англия

Внезапно лучший игрок ЧМ по созданию голевых моментов вообще (29) и по созданию явных голевых моментов (5 – больше только у Кевина Де Брёйне). Главный фактор такой феерии Триппьера – стандарты. Гарет Саутгейт банально раскидал штрафные и угловые между крайними защитниками, и оказалось, что в предыдущих клубах Триппьер прятал свой талант. Там он нацеленно навешивает только с игры. В сборной Англии – нацеленно навешивал и со стандартов, в точку, вокруг которой специально расчищали пространство для одного из игроков, Стоунса или Магуайра. Плюс сам забил со штрафного в полуфинале ЧМ. Дэвид Бекхэм аплодирует стоя.

Киран Триппьер Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Запасной: Тома Мёнье, Бельгия. Роберто Мартинес, называющий Мёнье вингером, близок к истине. В квалификации он делал 3+4 за матч с Гибралтаром, а на чемпионате мира отлично сыграл впереди в каждом из матчей. Претензии могут быть только к оборонительным действиям в матче с Бразилией, когда фланг Мёнье разрывали во втором тайме.

Опорный полузащитник: Н’Голо Канте, Франция

Канте провалил финал, оказавшись менее проворным, чем Лука Модрич, и проиграв весь центр поля – Дидье Дешам убрал его с поля вовремя. Но это не должно портить впечатление от сильной игры Канте на дистанции всего турнира. Как в целом в опорной зоне, где Н’Голо всё выжигал, так и против отдельных исполнителей. В полуфинале Канте съел Де Брёйне, позволив ему создавать шансы только из глубины, вне его зоны.

Ключевое, что он давал, – интенсивность движения. Канте перекрывал всю опорную зону по горизонтали, закрывая и полуфланги (страховка Погба и Матюиди), и центр, и ориентировался на ключевых игроков соперника. Пожалуй, лишь один игрок может поспорить с Канте в интенсивности – Касемиро. Поль Погба говорил, что у Канте 15 лёгких, а Кристиан Карамбё сравнивал Н’Голо с Дидье Дешамом. Отличная подборка комплиментов.

Н’Голо Канте Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чемпион, который стеснялся делать фото с Кубком мира Н’Голо Канте – хардкор и мимими современного футбола.

Запасной: Гаку Сибасаки, Япония. Самая впечатляющая индивидуальная тактическая эволюция ЧМ. Сибасаки отыграл сезон в «Хетафе» как второй нападающий и вингер, но глубинным плеймейкером не был даже в чемпионате Японии. Находка тренера-временщика Акиры Нисино – в яблочко: Сибасаки, раскручивая атаки из глубины, за групповой турнир отрезал передачами столько же соперников, сколько Лука Модрич.

Центральный полузащитник: Лука Модрич, Хорватия

Лучший полузащитник чемпионата мира. Модрич не был слишком заметен, но сканировал игру по ходу матча и перестраивался стратегически выгодно для сборной Хорватии. Против России он разбивал прессинг и линии нашей сборной на дриблинге. Против Англии – опустился в центральный круг, чтобы раскидывать резкие диагонали на фланги в 1-2 касания. Вот разбор разных ролей Модрича в каждом матче, почитайте:

Модрич — лучший игрок этого ЧМ. И вот почему Как Лука вёл Хорватию к лучшему результату в истории.

«Золотой мяч» по итогам ЧМ Модричу – высшая справедливость. Таких игроков редко отмечают индивидуальными наградами, предпочитая снайперов и звёзд калибром выше. Маленькая победа ума в футболе над хайпом.

Запасной: Поль Погба, Франция. Ради Кубка мира Погба пожертвовал своим эго, сконцентрировался на работе без мяча (в полуфинале с Бельгией идеально отработал по Феллайни), а финал фактически закончил своим ударом. В финале стал лучшим по отрезанию защитников своими передачами (13) – всё из-за радиоуправляемых передач на Мбаппе.

Атакующий полузащитник: Филиппе Коутиньо, Бразилия

Изначально Коутиньо на позиции левой «восьмёрки» был экспериментом Тите. Тренер Бразилии решился на него из-за травмы Ренато Аугусто, склеивавшего линии и создававшего треугольник с Марсело и Неймаром всю квалификацию, и из-за важности Виллиана как ролевика (он – оборонительный вингер, в отличие от Неймара). Эксперимент помог найти Бразилии ключевого игрока на чемпионат мира. Коутиньо спаял с Марсело самую активную пасовую связку сборной, синхронизировался с Неймаром, неоднократно влетал под линию штрафной вторым темпом и даже на время забыл о любви к бездумным дальним ударам. Правда, в самой стрессовой ситуации – в концовке против Бельгии – снова вспомнил.

Лучшее качество Коутиньо – ждать в свободной зоне, пока мяч дойдёт из насыщенной. Так Филиппе разбивал прессинг и создавал численное преимущество слева (с помощью Марсело и Неймара, конечно). Это работало редко – первый тайм со Швейцарией, второй с Бельгией – но очень правильно: Коутиньо ждал, пока соперник переместится во фланг, открывался в центре и резко переводил мяч на другой фланг.

Филиппе Коутиньо Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Запасной: Кевин Де Брёйне, Бельгия. Как всегда, отыграл очень умно, по ходу ЧМ перестроился ближе к атаке и стал игроком, под которого Роберто Мартинес даже подстраивал тактику. Космически исполнил пару теневых ролей – «ложная девятка» в контратаках против Бразилии и Англии, главный адресат Куртуа после удачных выходов в контратаках против Японии.

Левый инсайд: Эден Азар, Бельгия

Главный дриблёр чемпионата мира. Против Бразилии, когда Роберто Мартинес приготовил контратакующий план под соперника, выдал 11 удачных обводок из 12, делая чучело из Фагнера и Фернандиньо. Против Франции, когда Бельгия плохо двигала мяч к штрафной командно – 13 из 17. В матче за 3-е место сделал больше попыток обводки (9) и удачных попыток (5), чем вся остальная сборная Бельгии. Иногда Азар перебарщивал с дриблингом, принимая решения позднее, чем нужно, – с той же Бразилией в контратаках, например. Но даже при такой статистике не выглядел единоличником, много подыгрывая команде на смещениях из глубины. Отличный турнир Азара, но «Золотой мяч» больше заслужили другие. Ныть ему незачем.

Эден Азар Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Запасной: Иван Перишич, Хорватия. Перишич – игрок больших матчей и отдельных игровых ситуаций, что лишний раз доказал на чемпионате мира. Выдал отличные полуфинал и финал, забил в обоих матчах, рвал фланг Бенжамена Павара до отхода Франции в глубокую оборону.

Правый инсайд: Килиан Мбаппе, Франция

Самый эффектный игрок чемпионата мира, сильно контрастировавший с остальной сборной Франции. Это особенно бросалось в глаза при игре без мяча – только Мбаппе прощались недоработки без мяча, его резкие ускорения в быстрых атаках были важнее. Он копил силы и улетал вперёд. Своими рывками косвенно повлиял на три гола в финале, которые не забил: рванул под длинную передачу Варана, после которой Франция зацепилась за мяч на чужой половине, под вынос Льориса, превращённый Видой в угловой, и под мощный пас Погба.

Кажется, статистику ЧМ нужно придумывать только ради Мбаппе – чтобы аплодировать его нестандартности. Так, Килиан – лучший игрок турнира по количеству передач пяткой (9). Две из них Мбаппе сделал в одной атаке. Царь.

Килиан Мбаппе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Запасной: Антуан Гризманн, Франция. Если Мбаппе среди лучших игроков турнира за работу с мячом, то Гризманн – за работу без мяча. Его эффективность в атаке, если брать Impect-статистику, за весь плей-офф не лучше, чем у Лео Месси за один матч с Францией (16 против 14). Зато Гризманн сделал много классных незаметных решений в атаках – вытягивал игроков из своих зон, освобождал пространство.

Нападающий: Марио Манджукич, Хорватия

Долго выбирал между Кавани и Манджукичем – больше никто из нападающих на ЧМ не сочетал результативность, пользу в штрафной и черновую работу. Выбрал Манджукича как форварда-символа ЧМ. В футболе сборных, когда защиту выстроить проще, сильный при навесах нападающий, способный не только забить, но и отвлечь на себя защитника – золотая находка. Так что под фланговый стиль Хорватии Манджукич отлично адаптировался. Забил два типичных для себя гола (после навеса, на рывке из-за спины защитника после заброса), заслужил третий своей нескончаемой работой в прессинге на всей дистанции турнира. Помогал Ребичу на всех участках поля – и у центральной линии при ударе от ворот, насыщая одну с Ребичем фланговую зону, и в штрафной, стягивая защитника для Ребича/Перишича или пользуясь таким стягиванием.

Но, конечно, главное – голы в полуфинале и финале. Манджукич всегда был нападающим, сохраняющим холодную голову в стрессовые моменты, и подтвердил репутацию.

Марио Манджукич Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Запасной: Эдинсон Кавани, Уругвай. Травма Кавани – одна из важнейших причин, почему четвертьфинал сложился для Франции визуально легко. У Оскара Табареса просто не было другого нападающего, который бы так много работал без мяча, в подыгрыше, на фланговых рывках. Кавани не только делал всё перечисленное, но и забивал роскошные голы (Португалии, например).