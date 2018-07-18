Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Швеция
Мексика
Южная Корея
Германия
G
Бельгия
Англия
Тунис
Панама
H
Колумбия
Япония
Сенегал
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Модрич, Коутиньо, Азар, Варан – в символической сборной чемпионата мира

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Лука Модрич
Сергей Титов
Фото: Fred Lee/Getty Images
Символическая сборная чемпионата мира – 2018
Команда лучших.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Вратарь: Тибо Куртуа, Бельгия

Выдал лучший вратарский бенефис чемпионата мира в конкретном матче – с Бразилией, когда Бельгия поплыла и не заслуживала победы со счётом 2:1. По многим вратарским показателям – либо лучший (29 ударов, 12 сейвов, 26 удачных выходов из 26), либо один из лучших (16 подготовительных передач: больше только у Нойера и Райана из сборной Австралии).

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Запас: Джордан Пикфорд, Англия. Вытащил для Англии первую серию пенальти за 22 года – кажется, этого достаточно для сборной ЧМ – и был нетипично агрессивен: лучше, чем вратари сборной на трёх предыдущих чемпионатах мира, пасовал низом и играл на выходах.

Левый защитник: Диего Лаксальт, Уругвай

Странная тенденция – если в клубном футболе последние 6-8 сезонов наблюдается доминирование левых защитников над правыми по качеству, то на чемпионате мира правые выступили намного сильнее. Возможно, это контртенденция футбола сборных: если левые защитники опаснее в атаке, значит, их легче ловить на свободных зонах, что в футболе сборных важнее. Додумываю это как тенденцию, но как минимум Роберто Мартинес сделал явную ставку на эту тенденцию.

Из левых защитников, которые были хороши и обошлись без ярких провалов, выделяется Диего Лаксальт. Он начинал турнир в запасе, но продуктивно вышел в матче с Саудовской Аравией, провёл отличную игру с Россией и выдал 6 отборов с Португалией, когда на его фланге яркий матч выдал Бернарду Силва. Лаксальт слабее остальных игроков в символической сборной ЧМ, но других настолько явных кандидатов банально нет.

Диего Лаксальт
Диего Лаксальт
Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Запас: Люка Эрнандес, Франция. Эрнандес бетонировал левый фланг вместе с Канте и Матюиди. Францию намеренно ломали через его фланг, но из-за движения Эрнандеса плохо понимали, что делать с мячом после доставки на фланг. Люка своими резкими включениями на принимающего не оставлял вариантов – или навешивать без подготовки, или пасовать назад.

Центральный защитник: Тоби Алдервейрелд, Бельгия

Отличный турнир Алдервейрелда, особенно на фоне проблем в «Тоттенхэме» – последние полгода он проигрывал конкуренцию Давинсону Санчесу, на чьи регулярные фатальные ошибки нельзя смотреть без слёз. Прогрессировал во влиянии на командный первый пас, качественно высоко встречал в перехватах, прибавлял матч за матчем. Сейв из ворот после удара Дайера – отличный финальный аккорд.

Тоби Алдервейрелд — «сейв» в матче за третье место
Тоби Алдервейрелд — «сейв» в матче за третье место
Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Запасной: Диего Годин, Уругвай. Остался самым полезным игроком Уругвая вверху и у своих ворот, и у чужих. Брал на себя первый пас, как обычно, и даже протаскивал мяч через полполя, когда команда испытывала проблемы в начале атаки (в двух стартовых матчах).

Центральный защитник: Рафаэль Варан, Франция

Абсолютно лучший центральный защитник ЧМ. Варан совершенен – он включал мощь, когда штрафную Франции заваливали навесами, и отлично читал игру при попытках вскрыть оборону через центр. За весь чемпионат мира Варан провёл всего один удачный отбор с контактом – удивительная статистика для центрального защитника, особенно используемого в такой тактике, как у Франции. Всё на чтении игры. Его перехват паса на Перишича в самом начале второго тайма – один из ключевых моментов финала. И тоже на чтении, конечно: Варан ещё до заброса Брозовича начал движение на мяч и выиграл доли секунд за счёт своего решения.

Рафаэль Варан
Рафаэль Варан
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Запасной: Мануэль Аканжи, Швейцария. Аканжи справился и с обилием оборонительной работы (в одной зоне с Рикардо Родригесом иначе никак), и с функциями пасующего. Более значимым для швейцарского контроля мяча был только Гранит Джака.

Правый защитник: Киран Триппьер, Англия

Внезапно лучший игрок ЧМ по созданию голевых моментов вообще (29) и по созданию явных голевых моментов (5 – больше только у Кевина Де Брёйне). Главный фактор такой феерии Триппьера – стандарты. Гарет Саутгейт банально раскидал штрафные и угловые между крайними защитниками, и оказалось, что в предыдущих клубах Триппьер прятал свой талант. Там он нацеленно навешивает только с игры. В сборной Англии – нацеленно навешивал и со стандартов, в точку, вокруг которой специально расчищали пространство для одного из игроков, Стоунса или Магуайра. Плюс сам забил со штрафного в полуфинале ЧМ. Дэвид Бекхэм аплодирует стоя.

Киран Триппьер
Киран Триппьер
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Запасной: Тома Мёнье, Бельгия. Роберто Мартинес, называющий Мёнье вингером, близок к истине. В квалификации он делал 3+4 за матч с Гибралтаром, а на чемпионате мира отлично сыграл впереди в каждом из матчей. Претензии могут быть только к оборонительным действиям в матче с Бразилией, когда фланг Мёнье разрывали во втором тайме.

Опорный полузащитник: Н’Голо Канте, Франция

Канте провалил финал, оказавшись менее проворным, чем Лука Модрич, и проиграв весь центр поля – Дидье Дешам убрал его с поля вовремя. Но это не должно портить впечатление от сильной игры Канте на дистанции всего турнира. Как в целом в опорной зоне, где Н’Голо всё выжигал, так и против отдельных исполнителей. В полуфинале Канте съел Де Брёйне, позволив ему создавать шансы только из глубины, вне его зоны.
Ключевое, что он давал, – интенсивность движения. Канте перекрывал всю опорную зону по горизонтали, закрывая и полуфланги (страховка Погба и Матюиди), и центр, и ориентировался на ключевых игроков соперника. Пожалуй, лишь один игрок может поспорить с Канте в интенсивности – Касемиро. Поль Погба говорил, что у Канте 15 лёгких, а Кристиан Карамбё сравнивал Н’Голо с Дидье Дешамом. Отличная подборка комплиментов.

Н’Голо Канте
Н’Голо Канте
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Чемпион, который стеснялся делать фото с Кубком мира
Н’Голо Канте – хардкор и мимими современного футбола.

Запасной: Гаку Сибасаки, Япония. Самая впечатляющая индивидуальная тактическая эволюция ЧМ. Сибасаки отыграл сезон в «Хетафе» как второй нападающий и вингер, но глубинным плеймейкером не был даже в чемпионате Японии. Находка тренера-временщика Акиры Нисино – в яблочко: Сибасаки, раскручивая атаки из глубины, за групповой турнир отрезал передачами столько же соперников, сколько Лука Модрич.

Центральный полузащитник: Лука Модрич, Хорватия

Лучший полузащитник чемпионата мира. Модрич не был слишком заметен, но сканировал игру по ходу матча и перестраивался стратегически выгодно для сборной Хорватии. Против России он разбивал прессинг и линии нашей сборной на дриблинге. Против Англии – опустился в центральный круг, чтобы раскидывать резкие диагонали на фланги в 1-2 касания. Вот разбор разных ролей Модрича в каждом матче, почитайте:

Модрич — лучший игрок этого ЧМ. И вот почему
Как Лука вёл Хорватию к лучшему результату в истории.

«Золотой мяч» по итогам ЧМ Модричу – высшая справедливость. Таких игроков редко отмечают индивидуальными наградами, предпочитая снайперов и звёзд калибром выше. Маленькая победа ума в футболе над хайпом.

Лука Модрич
Лука Модрич

Запасной: Поль Погба, Франция. Ради Кубка мира Погба пожертвовал своим эго, сконцентрировался на работе без мяча (в полуфинале с Бельгией идеально отработал по Феллайни), а финал фактически закончил своим ударом. В финале стал лучшим по отрезанию защитников своими передачами (13) – всё из-за радиоуправляемых передач на Мбаппе.

Атакующий полузащитник: Филиппе Коутиньо, Бразилия

Изначально Коутиньо на позиции левой «восьмёрки» был экспериментом Тите. Тренер Бразилии решился на него из-за травмы Ренато Аугусто, склеивавшего линии и создававшего треугольник с Марсело и Неймаром всю квалификацию, и из-за важности Виллиана как ролевика (он – оборонительный вингер, в отличие от Неймара). Эксперимент помог найти Бразилии ключевого игрока на чемпионат мира. Коутиньо спаял с Марсело самую активную пасовую связку сборной, синхронизировался с Неймаром, неоднократно влетал под линию штрафной вторым темпом и даже на время забыл о любви к бездумным дальним ударам. Правда, в самой стрессовой ситуации – в концовке против Бельгии – снова вспомнил.

Лучшее качество Коутиньо – ждать в свободной зоне, пока мяч дойдёт из насыщенной. Так Филиппе разбивал прессинг и создавал численное преимущество слева (с помощью Марсело и Неймара, конечно). Это работало редко – первый тайм со Швейцарией, второй с Бельгией – но очень правильно: Коутиньо ждал, пока соперник переместится во фланг, открывался в центре и резко переводил мяч на другой фланг.

Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Запасной: Кевин Де Брёйне, Бельгия. Как всегда, отыграл очень умно, по ходу ЧМ перестроился ближе к атаке и стал игроком, под которого Роберто Мартинес даже подстраивал тактику. Космически исполнил пару теневых ролей – «ложная девятка» в контратаках против Бразилии и Англии, главный адресат Куртуа после удачных выходов в контратаках против Японии.

Левый инсайд: Эден Азар, Бельгия

Главный дриблёр чемпионата мира. Против Бразилии, когда Роберто Мартинес приготовил контратакующий план под соперника, выдал 11 удачных обводок из 12, делая чучело из Фагнера и Фернандиньо. Против Франции, когда Бельгия плохо двигала мяч к штрафной командно – 13 из 17. В матче за 3-е место сделал больше попыток обводки (9) и удачных попыток (5), чем вся остальная сборная Бельгии. Иногда Азар перебарщивал с дриблингом, принимая решения позднее, чем нужно, – с той же Бразилией в контратаках, например. Но даже при такой статистике не выглядел единоличником, много подыгрывая команде на смещениях из глубины. Отличный турнир Азара, но «Золотой мяч» больше заслужили другие. Ныть ему незачем.

Эден Азар
Эден Азар
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Запасной: Иван Перишич, Хорватия. Перишич – игрок больших матчей и отдельных игровых ситуаций, что лишний раз доказал на чемпионате мира. Выдал отличные полуфинал и финал, забил в обоих матчах, рвал фланг Бенжамена Павара до отхода Франции в глубокую оборону.

Правый инсайд: Килиан Мбаппе, Франция

Самый эффектный игрок чемпионата мира, сильно контрастировавший с остальной сборной Франции. Это особенно бросалось в глаза при игре без мяча – только Мбаппе прощались недоработки без мяча, его резкие ускорения в быстрых атаках были важнее. Он копил силы и улетал вперёд. Своими рывками косвенно повлиял на три гола в финале, которые не забил: рванул под длинную передачу Варана, после которой Франция зацепилась за мяч на чужой половине, под вынос Льориса, превращённый Видой в угловой, и под мощный пас Погба.

Кажется, статистику ЧМ нужно придумывать только ради Мбаппе – чтобы аплодировать его нестандартности. Так, Килиан – лучший игрок турнира по количеству передач пяткой (9). Две из них Мбаппе сделал в одной атаке. Царь.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Запасной: Антуан Гризманн, Франция. Если Мбаппе среди лучших игроков турнира за работу с мячом, то Гризманн – за работу без мяча. Его эффективность в атаке, если брать Impect-статистику, за весь плей-офф не лучше, чем у Лео Месси за один матч с Францией (16 против 14). Зато Гризманн сделал много классных незаметных решений в атаках – вытягивал игроков из своих зон, освобождал пространство.

Нападающий: Марио Манджукич, Хорватия

Долго выбирал между Кавани и Манджукичем – больше никто из нападающих на ЧМ не сочетал результативность, пользу в штрафной и черновую работу. Выбрал Манджукича как форварда-символа ЧМ. В футболе сборных, когда защиту выстроить проще, сильный при навесах нападающий, способный не только забить, но и отвлечь на себя защитника – золотая находка. Так что под фланговый стиль Хорватии Манджукич отлично адаптировался. Забил два типичных для себя гола (после навеса, на рывке из-за спины защитника после заброса), заслужил третий своей нескончаемой работой в прессинге на всей дистанции турнира. Помогал Ребичу на всех участках поля – и у центральной линии при ударе от ворот, насыщая одну с Ребичем фланговую зону, и в штрафной, стягивая защитника для Ребича/Перишича или пользуясь таким стягиванием.

Но, конечно, главное – голы в полуфинале и финале. Манджукич всегда был нападающим, сохраняющим холодную голову в стрессовые моменты, и подтвердил репутацию.

Марио Манджукич
Марио Манджукич
Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Запасной: Эдинсон Кавани, Уругвай. Травма Кавани – одна из важнейших причин, почему четвертьфинал сложился для Франции визуально легко. У Оскара Табареса просто не было другого нападающего, который бы так много работал без мяча, в подыгрыше, на фланговых рывках. Кавани не только делал всё перечисленное, но и забивал роскошные голы (Португалии, например).

Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент