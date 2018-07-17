В «Торпедо» перешел темнокожий защитник из «Локо». И понеслось

Что произошло?

«Торпедо» объявил о переходе защитника Эрвинга Ботака. С ним заключили контракт до конца сезона 2018/19. Но болельщикам такой трансфер не понравился: мало того, что он темнокожий, так еще и несколько лет провел в «Локомотиве». И если с первым они может быть и смирились, то второй факт из биографии Ботака, по их мнению, простить невозможно. В паблике «Запад-5 ULTRAS – фанаты Торпедо Москва», в котором состоят самые радикальные ультрас «Торпедо», было опубликовано заявление фанатов.

Через несколько дней появилась еще одна запись: «В наших цветах есть черный, но в рядах только белый».

И чуть позже – еще одна. Перечеркнутую фотографию Ботака с надписью «Шлюхам не место в «Торпедо» сопровождает короткая фраза: «Наш клуб – наши правила».

Кто такой Эрвинг Ботака?

Темнокожий россиянин африканского происхождения родился в подмосковном Пушкине и воспитывался в школе «Торпедо», но в ПФЛ дебютировал за «Солярис». Позже он перебрался в «Локомотив», где играл в молодежном первенстве, а затем в фарм-клубе «Казанка».

По рассказам людей, которые знают его лично, это отзывчивый, честный парень, который всегда готов чем-то помочь. В путешествия он всегда ездит с книгой, общаться с ним тоже довольно приятно.

Почему болельщики «Торпедо» так отреагировали?

Во-первых, ненависть к «Локомотиву». Она началась еще в 90-е и точную причину ее появления мало кто знает или уже не помнит. Кто-то рассказывает, что фанаты «железнодорожников», движ которых ближе к 2000-м набирал численность и мощь, сами выбрали себе оппонентов послабее. Кто-то говорит, что «торпедовцы» первыми начали прессовать фанатов «Локомотива», потому что тягаться с ультрас ЦСКА и «Динамо» им было не под силу.

Во-вторых, ультрас «Торпедо» славятся своим однозначным отношением к темнокожим. Множество раз их наказывал КДК РФС за расистские кричалки, закрывал сектор и угрожал снятием очков. Особенно фанаты отличились в последнем сезоне РФПЛ для «Торпедо»: тогда они умудрились освистать пять темнокожих игроков «Ростова», Халка и Криса Самба.

Что дальше?

19 июля команда вместе с руководством проведет встречу с болельщиками. Там и станет ясно, а пока – можно лишь гадать. Возможно, эта ситуация привлечет внимание офицера РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексея Смертина. Факт в том, что ультрас недовольны и строят какие-то зловещие планы, а бедный 19-летний Эрвинг пребывает в диком шоке от происходящего. Он явно ожидал чего-то другого, возвращаясь в клуб, где он воспитывался.