На новой арене в Саранске на игру ФНЛ пришло 26 тысяч человек.

В Саранске праздник продолжается. Но не везде так

Чемпионат мира — это уже история, и один из главных вопросов, которые стоят сейчас, — как использовать наследие мундиаля. Если с Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупными городами всё понятно, то Саранск у многих вызывал вопросы, ведь ещё в прошлом сезоне «Мордовия» выступала в ПФЛ и с трудом собирала на домашние матчи 1000 зрителей. Зачем вообще городу с населением 315 тыс. человек нужен стадион, рассчитанный на 44 тыс. зрителей (после реконструкции вместимость сократится до 30 тыс. человек)?

Многие говорили, что проведение чемпионата мира в Саранске — это ошибка. «Почему Саранск, а не Краснодар?» — этим вопросом задавались многие, когда был объявлен список городов, которые примут мундиаль. Казалось, что всё говорило не в пользу столицы Мордовии, кроме её географического расположения. Но что у нас с посещаемостью в Краснодаре? Одна из самых высоких в РФПЛ, порой на игры приходят более 30 тыс. болельщиков. Могло ли вырасти число болельщиков на трибунах краснодарской арены, если бы городу отдали право проведения чемпионата мира? Может быть, но незначительно. А теперь посмотрим, как изменилась посещаемость в Саранске…

Обстановка возле стадиона за 45 минут до начала матча Фото: «Чемпионат»

Очереди за билетами за 30 минут до начала игры Фото: «Чемпионат»

Итак, последние три игры прошлого сезона, которые принимала «Мордовия Арена», посетили в среднем 25 797 человек. Цифры были бы более внушительными, если бы не тестовый статус игр, который предполагает поэтапное открытие секторов. С другой стороны, саранчане имели возможность впервые побывать на прекрасной новой арене, поэтому наплыву болельщиков в любом случае удивляться не приходилось. И вот настал «час икс» — матч нового сезона ФНЛ, в котором «Мордовия» принимала «Нижний Новгород». 26 564 человека — столько в этот день собрали трибуны красавицы-арены!

Фото: «Чемпионат»

Да, на трибунах было не так пёстро, как во время матчей чемпионата мира. Чего только стоила игра Перу — Дания (0:1), после которой саранчане влюбились в невероятно ярких перуанцев, которые на один день захватили город. Начало поединка «Мордовия» — «Нижний Новгород» получилось очень тихим, как будто болельщики стеснялись проявлять свои эмоции, и гостевая команда смогла выйти вперёд уже на 13-й минуте благодаря усилиям Аркадия Симанова.

После ответного мяча Владимира Обухова (26-я минута) зрители резко оживились, но вскоре вновь воцарилась тишина. И всё же концовка встречи показала, что в Саранске умеют шумно поддерживать родную команду. На 79-й минуте защитник гостей Радик Хайруллов поразил ворота саранчан, но благодаря мощным скандированиям «Мордовия, оле-оле» и «Вперёд, Саранск» хозяева смогли собраться и отыгрались – отличился Владислав Адаев. Что в этот момент творилось на трибунах — описать невозможно. Подобное в Саранске прежде происходило лишь на матчах чемпионата мира.

Великолепную атмосферу после игры отметили главные тренеры обеих команд, а также нападающий «Мордовии» Руслан Мухаметшин.

«На этом стадионе и при таком количестве зрителей очень приятно играть. Это придаёт силы. Антураж матча — супер. Дай бог, чтобы арендная плата немного снизилась, чтобы мы все матчи здесь проводили, потому что на „Старте“ после этого играть не хочется», — сказал главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин.

«Представляете, какое наследие вам осталось? Шикарный стадион, прекрасная база. Это же здорово, что мы даже в ФНЛ можем играть на таких замечательных аренах. Это будет только плюс большому футболу», — отметил наставник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев.

«Замечательный стадион, замечательные болельщики, великолепное поле. Вопрос о том, не хочется ли вернуться на старую арену, уже не актуален. Это совсем другой уровень, здесь прошёл чемпионат мира. Хорошо, что мы с первого же тура можем здесь играть», — сказал Мухаметшин.



Остаётся лишь пожелать саранским болельщикам быть ярче и поддерживать команду всегда, а не только в концовках матчей и после забитых голов. Нет сомнений, что такая поддержка трибун поможет «Мордовии» вернуть утраченные позиции.

Не везде в ФНЛ старт получился праздничным.

«Чертаново» играло свой первый матч в ФНЛ на стадионе в Домодедово при 850 зрителях (цифра официальная и наверняка преувеличенная). Вот так это выглядит.

Напомним, что клуб строит дополнительные трибуны на своём стадионе и рассчитывает вскоре на него вернуться. В Чертаново, на матчи родного клуба, может собираться около 3 тысяч человек. Таковы ожидания руководства клуба.

ФК «Сочи» (бывшее «Динамо» СПБ) провёл матч не на «Фиште», а на Центральном стадионе имени Славы Метревели при 3,5 тысячах зрителей (вмещает 12500). В дальнейшем клуб собирается играть на главной сочинской арене (на официальном сайте именно «Фишт» обозначен домашним для клуба) и есть надежда, что там зрителей будет собираться больше.