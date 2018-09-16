Пока Роналду ищет себя в «Ювентусе», Бэйл тащит «Реал». Валлиец – красавец!

Не секрет, что Гарет Бэйл собирался покинуть «Реал» по окончании сезона-2017/18. Но передумал летом по двум причинам. Во-первых, из-за ухода Зинедина Зидана в творческий отпуск. Новый главный тренер «сливочных» Хулен Лопетеги пообещал сделать валлийца ключевой фигурой в своей команде. Во-вторых, из-за ухода Криштиану Роналду в «Ювентус». Если бы португалец продолжил карьеру в лучшем клубе Европы, у Лопетеги был бы только один вариант, вокруг кого строить свой «Реал». Это означало бы, что Бэйл продолжит оставаться в тени обладателя «Золотого мяча». Тень эта крупная, удобная для кого-то другого, поскольку защищает от опасности сгореть на всегда светящем для «Реала» солнце, но не для игрока, который переезжал в Мадрид в статусе самого дорогого в мире.

Команды, которые больше всего изменились летом. «Реал» Подробно о том, как устроен «Реал» после потери Роналду и Зидана.

Что видит зритель сегодня? Ищущего себя в тактически сложном чемпионате Италии Роналду. В первых матчах за «Ювентус» с «Кьево», «Лацио» и «Пармой» Криштиану не забил ни одного гола! Это, конечно, не повод для глобальных выводов, ведь и в прошлом чемпионате Испании на счету португальца после 12 туров был лишь один забитый мяч. Роналду, надышавшись российского воздуха на Кубке конфедераций в 2017-м и на ЧМ-2018, стал, видимо, как тот русский мужик, что долго запрягает, а потом быстро едет. Тем не менее разница есть. Год назад мы понимали: Криштиану забьёт за сезон в Мадриде свои 30-40 голов. Теперь же сделан прыжок в неизвестность. Насколько реализован будет в «Ювентусе» снайперский талант CR7 – вопрос на 100 с лишним миллионов евро.

А вот Бэйл не уходит с поля без результативного действия в чемпионате Испании. Логично, что его признали лучшим игроком «Реала» в августе. Сперва валлиец забил «Хетафе» на «Сантьяго Бернабеу», во 2-м туре у него были гол и голевой пас в выездном матче с «Жироной», а в 3-м Гарет открыл счёт в матче с «Леганесом». Голевая серия Бэйла прервалась вчера в Бильбао. Но, по сути, именно он своей замечательной передачей в нужную точку сделал забитый мяч Иско. «Реал» спасся в игре, которая складывалась очень непросто: «Атлетик» создал достаточно моментов, чтобы победить. Где-то Мадрид выручил Тибо Куртуа, где-то просто повезло. В конце концов, ничью вытащил кросс Бэйла.

Трансфер Роналду развязал руки валлийцу, сделал его эффективнее. Это глупо отрицать. Увеличивается даже количество ударов в исполнении Гарета, причём зачастую он бьёт по воротам как раз с излюбленной позиции Криштиану в районе «точки». Согласно статистике Whoscored.com, Бэйл в нынешнем сезоне Примеры наносит в среднем за 90 минут игры 4,4 удара по воротам (из пределов штрафной – 3,3), а в прошлом чемпионате Испании у него было 3,8 удара (из штрафной – 2,5). Кажется, со временем разница станет только больше. В этом «Реале» на сцену с ружьём должен выходить Бэйл.

«Жирона» — «Реал»

«Реал» — «Леганес»

«Реал» — «Хетафе»

«Атлетик» — «Реал»

Когда Лопетеги получил «Реал» без Роналду, но с Бэйлом, он публично поддержал валлийца:



«Гарет с удовольствием выступает за «Реал». Он великолепный игрок с невероятным набором характеристик, которые могут позволить ему заполнить образовавшуюся пустоту. Сейчас ему предоставлена фантастическая возможность продемонстрировать свой талант. Он счастлив быть в команде и разделяет цели клуба. Это начало захватывающего пути для нас», – заявил с долей уместного пафоса тренер.



Пока с Гаретом всё происходит так, как прогнозировал Лопетеги. В меняющемся «Реале» он полезнее, чем Роналду на новом месте. Единственное, что должно беспокоить тренера: способен ли Бэйл делать разницу в больших матчах, как делал божественный Криштиану?