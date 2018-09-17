Он дебютировал под свист собственных трибун. И забил

19-летний воспитанник «Атлетико» Борха Гарсес провёл насыщенную неделю. 9 сентября он впервые в жизни сыграл за дубль «Атлетико»: провёл 85 минут на поле в матче с «Унионистас» в Сегунде В. За его игрой наблюдали четыре тысячи зрителей. А через шесть дней дебютировал за основную команду. Можно попробовать представить, что он испытывал, когда вышел на 71-й минуте на поле «Ванда Метрополитано» вместо Родри на глазах 55 с половиной тысяч болельщиков. Можно попробовать, но не факт, что получится: он появился под оглушительный свист трибун.

Неожиданно, но болельщиков можно понять. 70 минут «Атлетико» возил «Эйбар», наиграв гола на три, но забить никак не получалось. А потом Симеоне снял лучшего игрока своей команды. Родри вёл игру, причём делал сразу всё: отдал больше всех на поле точных пасов, снял весь верх, агрессивно играл в отборе, обострял, шёл в дриблинг и ни разу не потерял мяч под прессингом. Почему Симеоне поменял именно его? Это радикальное решение в стиле аргентинца, который предпочтёт проиграть в попытке вырвать победу, чем смириться с ничьей. Он выпустил ещё одного центрфорварда. Трибуны встретили замену свистом.

С уходом Родри «Атлетико» перестал даже пытаться разыгрывать мяч через центр и перешёл на навал. Гарсес понадобился, чтобы в штрафной «Эйбара» постоянно дежурили три игрока. Позднее он объяснил, что Симеоне сказал ему «прилипнуть» к Диего Косте и ловить отскоки. В последние 12 минут мадридцы сделали 12 кроссов.

Эта тактика дала спорный результат. Гарсес был активен (нанёс три удара, заработал угловой), но в целом «Атлетико» не стал чаще бить по воротам, и у хозяев после перестроения хуже держался мяч. Более того, число атакующих игроков отразилось на обороне. В концовке «Эйбар» провёл затяжную атаку, в ходе которой дважды выигрывал подборы после потерь (нетипичная для команды Симеоне ситуация), а потом Де Бласис в одиночестве принял мяч на углу штрафной (тоже нетипично), а Годин проиграл борьбу в собственной вратарской (вообще ненормально для «Атлетико»), и счёт стал 0:1. Но «Атлетико» успел отыграться.

За 14 секунд до конца добавленного времени про Гарсеса забыли в штрафной «Эйбара», и когда мяч отскочил к нему после попытки Гризманна ударить, у него было достаточно времени, чтобы подхватить мяч, подстроиться и прицельно ударить в угол. Он забил в дебютном матче и принёс команде ничью.

После игры Симеоне позволил себе обратиться к болельщикам «Атлетико». «Наши зрители очень эмоциональны. Они видят, что футболист действует очень хорошо, а потом я его снимаю. Возможно, им стоит больше мне доверять. Команда поняла, чего я хотел добиться этой заменой. Я хотел победить, поэтому оставил более атакующих игроков. Я мог заменить и Коке, и Сауля. Ждал от них большей активности после смены владения».

Сам Борха в послематчевом комментарии удивил зрелостью и заряженностью на победу. «Когда что-то получается, нужно быть спокойным. Всегда может что-то произойти: можно промахнуться, получить травму. Поэтому нужно оставаться сосредоточенным». Что касается дебюта, футболист ему не рад. «Мы могли забить раньше. Дебют оставил горький привкус, потому что мы не выиграли. Конечно, мне приятно забить, но я бы предпочёл победу. Так что я не особо счастлив».

Может, Борха и не особо счастлив, но за него радуются другие. Не считая десятка публикаций в испанской прессе (это естественно), он получил внимание со стороны Фернандо Торреса. Легенда «Атлетико» играет в Японии, но следит за командой, в которой он вырос. И посвятил дебютанту пост в «Инстаграме».

«Я счастлив, что этот парень забил свой первый гол за «Атлетико». Знаю его, он всегда скромен и голоден до побед. Продолжай так же усердно работать и удачи тебе, феномен».

Путь от свиста, под который Гарсес впервые появился на поле в чемпионате Испании, до того как его назвал феноменом Фернандо Торрес, занял 20 минут. Я начал статью с того, что у этого парня была насыщенная неделя. На самом деле, насыщенными были последние 20 минут.