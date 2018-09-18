Последняя Лига чемпионов «Локомотива». Как это было

К евросезону 2003-го «Локомотив» подходил в статусе чемпиона России. Вот только удержать титул у клуба никак не получалось. ЦСКА весь сезон упорно сохранял за собой первое место, а тут ещё и ЛЧ началась. В рейтинге УЕФА Россия была лишь 10-й, поэтому никакой первой корзины и группового этапа. Жребий свёл москвичей с донецким «Шахтёром», и то была всего лишь квалификация. Вроде той, что была у «Спартака» с ПАОКом.

Фото: РИА Новости

Первая игра прошла в Донецке. В ней «Локо» выступил блёкло, проиграв с минимальным счётом (0:1). Зато в ответной уже к перерыву Ашветия сделал дубль. «Шахтёр» сократил отставание, но ближе к концу Дмитрий Хохлов упал в чужой штрафной. Арбитр поставил пенальти. К точке подошёл Игнашевич и вколотил мяч в ворота Плетикосы. Через несколько лет все трое окажутся в разных московских клубах. «Локомотив» тем временем вышел в основную сетку турнира.

Дмитрий Хохлов Фото: РИА Новости

В группе красно-зелёным со жребием не повезло совсем. Во-первых, выпал «Арсенал», проводивший исторический сезон Венгера, в котором он не потерпел ни единого поражения в АПЛ. Затем — «Интер», на тот момент прошлогодний полуфиналист ЛЧ, с Каннаваро и Матерацци в составе. Плюс киевское «Динамо», которое в те времена становилось чемпионом почти каждый год.

Арсен Венгер Фото: Ian Walton/Getty Images

В первой же игре «Локомотив» обескуражил своих болельщиков и проиграл на выезде наименее именитому клубу в группе (из Киева). Зато две следующие заставили говорить о команде Сёмина всю Россию. Начали с малого (или не совсем) — скатали нулевую ничью с тем самым грозным «Арсеналом». Ближе всех к голу был Робер Пирес, который выбежал на свидание с Овчинниковым. Босс спас.

А вот в третьем туре был миланский «Интер», прилетевший в Черкизово основным составом. «Локо» на тот момент набрал всего одно очко. Юрий Палыч рискнул, и впервые в той ЛЧ в основе вышли два форварда. Москвичи полетели вперёд, и Лоськов забил быстрый гол. Исход игры решили первые минуты второго тайма. Сначала Ашветия замкнул прострел с фланга, удвоив счёт. А потом Дмитрий Хохлов невообразимым ударом забил головой почти с 20 метров. Переполненный стадион (таким он был в каждом матче ЛЧ) был в экстазе. Звук дудок легко перекрыл бы самых назойливых фанов из ЮАР. Те, кто жаловался на вувузеллы, просто не был в России 2000-х.

Фото: РИА Новости

Сразу после той игры в «Интер» пришёл новый тренер — Альберто Дзаккерони. Но и при нём миланцы не смогли обыграть «Локомотив» даже дома. На быстрый гол Рекобы позднее последовал результативный ответ Лоськова, и игра завершилась вничью. Очередным соперником снова стало киевское «Динамо». По обыкновению должно было быть жарко: посмотрите, чем завершился выезд на Украину в первой игре.

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Не знаем, как было в драках, но в таблице «Локо» киевлян обошёл. Во многом за счёт победы в очной встрече в Москве. К последним минутам игры на табло горели две двойки, но вышедший на замену Уинстон Паркс забил победный мяч, который так многое решил. «Паровозы» набрали восемь очков: теперь при некоторых раскладах последнюю игру в Лондоне можно было и проиграть. Так и получилось — «Локомотив» финишировал вторым вслед за «Арсеналом». «Интер» остался третьим по фактору личных встреч, а Киев завершил выступления в Европе.

Сказка должна была закончиться в первом же матчей плей-офф. Нашему клубу попался «Монако» Дидье Дешама. В составе той команды играли Патрис Эвра, Эммануэль Адебайор и Фернандо Моррьентес. Москвичи продлили мгновения счастья ещё на одну игру, обыграв будущего финалиста ЛЧ в Москве.

Фото: РИА Новости

В ответной чуда не вышло, и Дадо Пршо, не забивший пенальти, решил исход игры со второй попытки. В матче со множеством спорных решений судьи и удалением Лоськова «Монако» победил и прошёл в 1/4 — за счёт гола на выезде. Дальше он обыграет «Реал» и «Челси», а оступится лишь в финале, проиграв «Порту» Моуринью (с Аленичевым в составе). «Локо» вернётся в Лигу чемпионов спустя 14 лет.