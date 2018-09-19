«Одноглазый» Фирмино уничтожает «ПСЖ». Суперматч в Ливерпуле!

Хет-трик Месси, спектакль на «Энфилде», два пенальти в ворота «Шальке» и другие события – в обзоре матчей вторника Лиги чемпионов.

Группа «А»

«Монако» – «Атлетико»

Набирающий форму после травмы Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Атлетико». Без полузащитника сборной России монегаски стартовали в Лиге чемпионов с поражения, хотя начиналось всё для команды Леонарду Жардима очень даже неплохо. Рамадель Фалькао насолил свой бывшей команде, поучаствовав в голе молодого нападающего Самуэля Грандсира на 18-й минуте.

«Монако» вроде бы контролировал игру, но много ли шансов нужно такому хищнику, как команда Диего Симеоне? По-прежнему отбывающий дисквалификацию тренер эмоционально праздновал на трибуне голы «Атлетико». В первом голевом эпизоде испанцы разорвали оборону хозяев идеальной контратакой в три передачи – завершил её Диего Коста. Потом Хосе Мария Хименес забил после углового. Во втором тайме «Атлетико» спокойно сыграл на удержание. Победа на классе.

«Брюгге» – «Боруссия»

Чемпион Бельгии совершенно точно не заслужил поражения от Дортмунда. Бельгийцы очень мощно начали матч, создав целый ряд опасных моментов. Игроки «Боруссии» едва успевали головы поднять. Назревал гол в ворота гостей, в основе которых был экс-зенитовец Аксель Витсель, однако не состоялся.

Основные претенденты на победу в Лиге чемпионов. Коротко обо всех Многие серьёзно изменились за лето.

Естественно, постепенно давление «Брюгге» спало. Игра катилась к нулевой ничьей, но на 85-й минуте «Боруссия» забила курьёзный гол. Защитник Матей Митрович, выбивая мяч, попал в Кристиана Пулишича. В результате мяч перелетел через голкипера Карло Летицу, чьё появление в «Брюгге» спровоцировало уход из команды Владимира Габулова. Бельгийцы потерпели седьмое поражение подряд на групповом этапе ЛЧ, ведь два года назад они проиграли все шесть матчей в своём квартете.

Группа «В»

«Барселона» – ПСВ

«Барселона» прогнозируемо стартовала с победы на «Камп Ноу» над ПСВ. Однако крупный счёт не отражает того, что происходило на поле. Лидер чемпионата Нидерландов, одержавший пять побед в пяти турах и забивающий по шесть-семь мячей, стал крепким орешком для чемпиона Испании. В первые полчаса до гола хозяев шла обоюдоострая игра. Экс-полузащитник «Барсы» Марко ван Боммел создал большую плотность в центре за счёт полузащитников и нападающих, чтобы мешать техничным соперникам разыгрывать мяч, при этом три-четыре человека у ПСВ всегда были готовы вылететь в контратаку. Да и во втором тайме при 1:0 голландцы имели возможности отыграться. «Камп Ноу» наверняка оценил быстрого острого форварда Ирвина Лосано, которым интересуется каталонский клуб. На мексиканце, в частности, заработал удаление Самуэль Юмтити.

Первый гол – очередной маленький шедевр от Месси. Поскольку матчи группы «В» начинались раньше остальных, это был и первый гол всего группового этапа. Лео феноменально исполнил штрафной, заработанный Усманом Дембеле. Сам Дембеле кажется не очень вписанным в комбинационную игру «Барсы», тем менее именно он заработал стандарт для аргентинца, а второй мяч следствие его индивидуальных действий. В концовке ПСВ раскрылся – Месси получил свободное пространство. В результате Лео начал в ЛЧ с хет-трика.

«Интер» – «Тоттенхэм»

К возвращению «Интера» в Лигу чемпионов спустя семь лет фанаты хозяев подготовили оригинальный баннер «You will never drink alone», обыграв популярные слова из гимна «Ливерпуля». Игра с «Тоттенхэмом» словно самый сладкий напиток для поклонников «нерадзурри». Лучано Спаллетти заставил вспомнить, что его команды на своём поле – это оголённый нерв. Тяжело вошедший в сезон «Интер» проигрывал «шпорам», но одержал волевую победу в сумасшедшей концовке.

В составе «Тоттенхэма» отсутствовали Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Киран Триппьер, Мусса Сиссоко и Деле Алли. Далёк от лучшей формы Гарри Кейн, не нанесший на «Сан-Сиро» ни одного удара. За центрфорварда работу сделал Кристиан Эриксен, забивший с помощью рикошета. «Интер» страдал, но сражался, и на 85-й минуте Мауро Икарди сравнял счёт блестящим ударом с лёта из-за штрафной. А в компенсированное время угловой подарил итальянцам победный гол головой в исполнении Матиаса Весино Фалеро.

Группа «С»

«Ливерпуль» – ПСЖ

Центральный матч первого дня первого тура Лиги чемпионов полностью оправдал ожидания. «Ливерпуль» с «ПСЖ» выдали яркий спектакль, включивший в себя и большое количество голов, и интригу до самого финала.

Казалось, что команда Юргена Клоппа снова раскатает своего соперника на «Энфилде». Даже несмотря на отсутствие в основе получившего повреждение глаза Роберто Фирмино. Заменивший бразильца Даниэл Старридж открыл счёт на исходе трети матча. Хозяева закидали штрафную гостей кроссами, а Старридж оказался в нужном месте и точно пробил головой. Вскоре Джеймс Милнер реализовал пенальти, назначенный за фол Хуана Берната.

Гол Томаса Менье, забитый после отскока от Эндрю Робертсона, вроде бы мало что поменял. «Ливерпуль» контролировал игру. Но на 83-й минуте «Энфилд» затих – «ПСЖ» отыгрался. Шумел только фан-сектор парижан. Весь эпизод получился каким-то нелепым. Допустил потерю Неймар, тут же ошибся при начале атаки Мо Салах, и после этого Неймар потащил мяч к воротам хозяев. Чуть не загубил редкий шанс, но мяч удачно попал к Килиану Мбаппе.

Тем не менее характер у сегодняшнего «Ливерпуля» крепче. Оставалось ещё 10 минут, которых красным хватило для победы. Трент Александер-Арнольд пробил со штрафного в крестовину – пережили! На 90+1-й минуте всё-таки вышедший на замену Фирмино разобрался в штрафной с Маркиньосом и сделал «Энфилд» счастливым. Празднуя гол, бразилец закрыл рукой левый глаз. Хорошая шутка.

«Црвена Звезда» – «Наполи»

Совсем другим по результату и содержанию получился матч в Белграде. «Црвена Звезда», победитель Кубка чемпионов 1991 года, впервые сыграла на групповом этапе Лиги чемпионов. Конечно, с эмоциональной точки зрения дебютанту было непросто, несмотря на впечатляющую как всегда поддержку сербской «Мараканы».

В основе хозяев сыграла группа хорошо знакомых нам футболистов – Милан Родич («Зенит», «Волга», «Крылья Советов»), Бранко Йовичич («Амкар»), Горан Чаушич («Арсенал»), а на скамейке запасных находился Лоренцо Эбисилио («Мордовия», «Анжи»). Благодаря в том числе их усилиям «Црвена Звезда» выстояла. Хотя преимущество «Наполи» было большим. Итальянцы упустили несколько очень хороших моментов у ворот сербов.

Группа «D»

«Шальке» – «Порту»

Встреча соперников «Локомотива» по группе получилась необычной как минимум по той причине, что в ворота хозяев было поставлено два пенальти. Оба «привёз» защитник Налдо. В первом случае он сыграл рукой, борясь за мяч после выброса аута, а во втором ударил игрока «Порту» по ноге. «Шальке» вполне мог проиграть в Гельзенкирхене, продлив неудачную серию. Напомним, что в Бундеслиге у команды Доменико Тедеско три поражения в трёх турах.

Немцам удалось спасти лицо благодаря голкиперу Ральфу Ферману и нападающему Брилу Эмболо. Ферман в красивом прыжке отразил первый удар Алекса Теллеса с «точки», а Эмболо завершил быстрый контрвыпад, который спровоцировала потеря мяча Эктором Эррерой. А ведь Эмболо мог в этот день играл за «Локомотив»! Кстати, швейцарец поразил ворота легендарного Икера Касильяса, установившего новый рекорд – для него это двадцатый сезон в Лиге чемпионов.