Основные претенденты на победу в Лиге чемпионов. Коротко обо всех

«Реал»

Одновременный уход Роналду и Зидана шокировал болельщиков и изменил «Реал», но главный сюрприз был впереди. «Реал» не купил равноценную звезду вместо Роналду. Пока мы сравнивали шансы Неймара, Мбаппе и Азара, мадридский суперклуб подписывал Винисиуса и Мариано Диаса. Это значит только одно: изменения ещё сильнее, чем можно представить. Меняется сам принцип существования «Реала» последних лет.

Команды, которые больше всего изменились летом. «Реал» Подробно о том, как устроен «Реал» после потери Роналду и Зидана.

Новая команда – это не кто-то один плюс все остальные. Единственного лидера просто нет. Претендентами выглядят Бэйл, Иско, Асенсио, но ни один из них не имеет явного преимущества. И не будем забывать, что Бензема после ухода португальца в начале сезона забивает по голу за матч. С потерей футболиста, который один наносил треть ударов по воротам, опасность, которые стали представлять в атаке все остальные, выросла. Сейчас слишком рано говорить, стал «Реал» сильнее или слабее, но то, что это по-прежнему один из претендентов на титул, совершенно точно.

Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

«Ювентус»

После двух финалов Лиги чемпионов за четыре года «Ювентус» в попытке выиграть турнир прибег к читерству. Трансфер Роналду трудно описать как-то иначе даже с учётом того, какую пользу он приносит клубу за пределами поля. Команде с качественным составом, безупречной тактической дисциплиной и умным тренером постоянно не хватает для победы какой-то детали. Ставка на то, что зацикленный на успехе португалец сумеет это исправить, – мощное и логичное решение.

«Ювентус» в начале сезона не впечатляет: Аллегри экспериментирует с составом и расстановкой. Выбор сочетания, которое подходит команде, и при этом комфортно Роналду, затягивается. Португалец – первый игрок в команде, который не будет отрабатывать в обороне ни при каких обстоятельствах. Это значит, что тактической гибкости станет чуть меньше. Добавим, что тренер перестраивает модуль, имея два равноценных состава, что тоже немного затягивает процесс. «Ювентус» при Аллегри не впервые показывает слабый футбол осенью, и это не мешает команде выигрывать.

Дубль Роналду принёс «Юве» победу. Но это было трудно У Дугласа Косты сдали нервы.

«Ливерпуль»

Финалист Лиги чемпионов, который по пути к финалу вынес из турнира «Манчестер Сити», а летом потратил 170 млн евро на трёх игроков, – конечно, это претендент на трофей. В начале сезона «Ливерпуль» выглядит устрашающе. Команда так же мощно прессингует, как год назад, но сейчас у неё увеличился запас прочности. Системной проблемой Клоппа была усталость игроков, из-за которой они во многих матчах подсаживались к середине второго тайма. А короткая «скамейка», которая исключала возможность дать кому-то передышку. Возможно, в какой-то момент «Ливерпуль» перестанет хватать на 90 минут интенсивного прессинга, но обойма точно стала длиннее и позволит бороться с этой проблемой. Фабиньо и Шакири могут не проходить в стартовые 11, но их присутствие – шанс на то, что Клоппу не придётся отказываться от схемы и модели игры после любой травмы.

Команды, которые больше всего изменились летом. «Ливерпуль» «Ливерпуль» стал идеальным. Всё дело в Наби Кейта.

Фото: Julian Finney/Getty Images

«Манчестер Сити»

Явно лучшая команда первой половины прошлого сезона. Во второй половине «Сити» немного замедлился (55 очков в первом круге, 45 во втором), но, что характерно, команда выиграла не только первый круг АПЛ, но и второй. Даже весенний темп «Сити» оказался слишком высоким для соперников. Картину смазали матчи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Да, стиль Клоппа максимально неудобен системе Гвардиолы, и всё же противостояние получилось слишком односторонним.

Состав «Сити» летом стал ещё мощнее, система усвоена игроками ещё лучше, цели на сезон точно не изменились. Такой клуб претендует на победу в каждом турнире, в котором участвует. Правда, сам Гвардиола предлагает не думать об ЛЧ слишком много, потому что считает, что в этом турнире всё решает не совершенство игры, а случайности и мелкие эпизоды. Но пока кажется, что главный риск «Сити» в ЛЧ – не случайности, а способность Стоунса и Отаменди создавать проблемы самим себе. Если эту проблему удастся решить, остановить команду будет сложно.

«Сити» ещё прибавит. Но для побед над клубами из топ-6 хватает и этого Быстрый разбор главной игры тура АПЛ.

«Барселона»

Возвращение к истокам – так можно описать изменения, которые произошли в Каталонии летом. Год назад в поисках баланса Вальверде даже пожертвовал схемой 4-3-3, которая является одной из основ клубной игровой идентичности. Сейчас, с адаптировавшимися Коутиньо и Дембеле, «Барса» вернулась к привычной модели игры.

Бразилец с начала сезона показывает, что готов играть важную роль. Он пасует чаще Бускетса и идёт на третьем месте в команде по ключевым пасам. С другой стороны, Иньеста годами показывал свой лучший футбол в больших матчах, а Коутиньо ещё только предстоит доказать, что он на это способен.

«Барса» забила 8 голов. Почему это было так легко? «Уэска» сама виновата.

Об амбициях «Барселоны» на турнире говорят слова Лео Месси: «Нам по силам выиграть Лигу чемпионов, и мы на это нацелены». От аргентинца редко можно услышать настолько громкие заявления, видимо, команда уже несколько устала от вылетов в четвертьфинале.

«ПСЖ»

Летом в Париже в очередной раз перезагрузили проект. Отсутствие больших трансферов не должно сбивать с толку: дело в тренере. Футбол Эмери отлично подходит для андердогов, но команде, которая владеет мячом более 60% времени во всех матчах, адаптироваться было непросто. А в больших матчах «ПСЖ» переходил на оборонительную модель, в которой оказывался недостаточно хорош. И из-за того что Неймар и Мбаппе вдвоём просто не подходят для закрытой игры, и из-за некоторых ошибок самого Эмери (перевод Дани Алвеса в атаку и выход Менье под Марсело и Асенсио привели к двум голам за 10 минут).

С Тухелем всё по-другому. Немец восхищается Гвардиолой, и по игре парижан это заметно. Больше высокого прессинга, больше отбора сразу после потерь, контроля. И – пока – меньше Неймара. Ему ищут лучшую роль, в чемпионате Франции «ПСЖ» может позволить себе такие эксперименты, не теряя очков. Пока команда строится вокруг Неймара, Мбаппе не только больше забивает, но и чаще бьёт и даже чаще идёт в дриблинг. Ещё одна проблема, которую решает Тухель в начале сезона, – нехватка опорника-распасовщика. В пяти турах на этой позиции сыграли Ласс, 19-летний воспитанник Антуан Бернед и защитник Маркиньос.

Пока новая система ещё не выстроена, к тому же «ПСЖ» снова будет страдать от отсутствия топ-матчей в Лиге 1, из-за чего каждый статусный соперник в ЛЧ будет устраивать команде краш-тест. Но на цели это никак не повлияет: в Париже меняют тренеров не ради очередной победы в чемпионате и Кубке страны.

Фото: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images

Они выиграли все матчи в этом сезоне. Вообще все Главные монстры европейского футбола за последний месяц.

«Бавария»

Позвать в самую доминирующую команду Германии тренера, который заработал свою репутацию организацией обороны, – неожиданная идея. И пока Ковач, адаптируясь к топ-составу, оказавшемуся в его распоряжении, не забывает о своих принципах. В трёх турах Бундеслиги, матче Кубка и Суперкубке «Бавария» пропустила всего два гола, один из которых с пенальти.

Но есть и небольшие поводы для беспокойства. Состав «Баварии» — с отрывом самый возрастной в Германии, а с уходом Видаля, Берната и Руди стал менее глубоким. Тяжёлая травма Толиссо усугубила ситуацию. Топ-матчей в Германии не так чтобы больше, чем во Франции. Составы «Боруссии» и «Байера» не особо дороже составом «Лиона» и «Монако». Победителя Кубка мюнхенцы уничтожили со счётом 5:0, «Байер» сам создал себе проблемы в центральном матче прошлого тура. Итого к середине сентября наработки Ковача ещё не прошли ни одного серьёзного теста на прочность. Как это может повлиять на готовность к большим матчам, можно будет узнать в Париже.

«Атлетико»

После четырёх матчей в Примере «Атлетико» имеет пять очков и отрицательную разницу голов. Удивительное начало чемпионата для команды, которая летом не потеряла ни одного лидера, при этом подписав Лемара и Мартинша. В Испании такое отставание на старте дорого стоит: достаточно сбиться с темпа на один месяц, потом первое место уже не достать. «Атлетико» за месяц отстал от «Барселоны» на семь очков, что, наверное, должно заставить Симеоне пересмотреть планы на сезон. Независимо от текущей формы и турнирной таблицы «Атлетико» способен превратить отдельно взятый матч с топ-соперником в драку, а драки здесь не проигрывают. В Лиге чемпионов это может пригодиться.

Больше материалов автора – в его телеграм-канале «Диего Симеонович».