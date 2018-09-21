«Постараюсь не попасть в капкан Луиса Адриано»

После одновременного «дембеля» братьев Березуцких и Игнашевича Виктору Гончаренко пришлось в авральном порядке отстраивать оборону. Одним из кирпичей в новой красно-синей стене стал Родриго Бекао, игрок молодой, но сильный физически и ментально. Чутьё на бразильцев, совместимых с нашим климатом и укладом жизни, недорогих, но качественных, селекцию ЦСКА стабильно не подводит. Родриго – очередное тому подтверждение.

С новым лидером «армейцев» мы говорили в прямом смысле слова на лету, по пути из Карловых Вар в Москву. Логично было начать с чешской темы – ведь несколькими часами ранее Бекао с товарищами спасли, казалось бы, безнадёжный матч, превратив унылые 0:2 в оптимистичные 2:2.



— Бывали в вашей жизни более сумасшедшие игровые сюжеты?

— В Бразилии тоже иногда приходилось отыгрываться. Выходили, бились, бывало, спасались. С ЦСКА такое приключение пережил впервые.

ЦСКА за тайм забил четыре. Засчитали только два «Армейцы» с волевой ничьей стартуют в Лиге чемпионов. Могло быть лучше, но могло и хуже.

— Одного матча хватило, чтобы прочувствовать разницу между чемпионатом России и Лигой чемпионов?

— Лига чемпионов автоматически подразумевает высокий уровень команд, это очевидно. А от бразильского российский футбол отличает большое количество стыков, жёстких, агрессивных единоборств. Все всех толкают, сбивают. У нас культивируют игру более комбинационную, техничную.



— Вам как бойцу по характеру РПЛ должна идеально подходить.

— Да, я чувствую себя в новом чемпионате комфортно, никаких проблем. Единоборства, стыки, силовой футбол составляют мой стиль. Это то, что мне нравится. Я таким был и останусь.

— Отчего же в Пльзене так много позволяли сопернику до перерыва? Перенервничали?

— Я не ощутил у себя и не заметил у других нервозности. Единственное, чего ЦСКА действительно недоставало, – это сыгранности. Нужно было раньше самим начать играть. Мы же проявили чересчур много почтительности к сопернику. Вот это-то уважение к чехам и привело к двум пропущенным мячам. Но самое главное, что команда проявила характер и отыгралась. Это показатель силы духа ЦСКА.



— Возможно, сказалось отсутствие постоянного партнёра на старте сезона – Магнуссона?

— Магнуссон – великолепный футболист, и его нам очень не хватает. Но Кирилл (Набабкин. – Прим. «Чемпионата») достойно его заменил. Он не менее квалифицированный игрок, чем Хёрдур.



— В перерыве тренеру пришлось встряхнуть команду?

— Это нормально при счёте 0:2. Команда нуждалась в уколе позитивной энергетики. Тренер его сделал. Он нас приободрил, завёл, и на второй тайм мы вышли с совершенно другим настроем. Это помогло перевернуть матч.



— Без проблем перестроились во втором тайме на новую схему – с четырьмя защитниками?

— А у нас не оставалось другого выхода, кроме как идти вперёд и атаковать. Несмотря на то что в прошлых матчах действовали тактически иначе, мы быстро адаптировались к новой модели и провели хороший второй тайм.

— Фернандес не сильно огорчился, что вместо заказанной им в день рождения победы получилась только ничья?

— Марио и сам знает, насколько тяжёло складывалась игра. Подниматься с 0:2 невероятно сложно. Команда, которая отыгрывается, должна бегать больше соперника. С учётом всех обстоятельств ничья – неплохой результат. Хотя ехали в Чехию за победой и могли лучше выступить.

— Смотрю, Марио на правах старшего и земляка взял шефство над вами.

— Марио мне сильно помогает. Он много разговаривает со мной, подсказывает на поле, за что я ему очень признателен.



— В отличие от Фернандеса, вы не стесняетесь демонстрировать свои познания в русском языке.

— На самом деле Марио многое понимает и говорит по-русски. Просто он по природе своей более молчаливый, замкнутый человек. Я чуть-чуть понимаю русский язык и пытаюсь коммуницировать с партнёрами. Надо же как-то выживать! (Смеётся.)



— Есть предрасположенность к иностранным языкам?

— Нет, этим талантом я точно не обладаю. Единственный язык, на котором говорю свободно, – португальский.



— Незнание русского приводило к курьёзам?

— Ну да, иногда приходится звонить переводчику: «Макс, выручай». Ничего страшного – чисто житейские моменты.

— Уже знаете, что для болельщиков ЦСКА значит дерби со «Спартаком»?

— Да-да, я в курсе, что это русское «класико». Понятно, что и ЦСКА, и «Спартак» очень хотят победить в супердерби. Убеждён, что наша команда как следует сконцентрирована, собрана и мотивирована перед матчем. Если понадобится выиграть на классе, постараемся его проявить. Если этого не хватит, приложим силу воли, характер и будем на зубах вытаскивать игру.

— Знакомы со спартаковскими соотечественниками – Фернандо, Адриано, Рошей?

— Пока нет.



— Адриано не прочь иной раз спровоцировать соперника.

— Если у него стиль игры такой, что я могу сделать? Значит, мне нужно не попасть в этот капкан.



— Фёдор Чалов отрекомендовал мне вас как очень доброго, компанейского парня. Характеристика верна?

— Счастлив, что Федя так обо мне отозвался. Я такой и есть на самом деле, с раннего детства. Стараюсь быть весёлым, помогать людям и искренне радуюсь, когда мне это удаётся.

«Я стал серьёзнее относиться к футболу». Секрет преображения Фёдора Чалова Лучший бомбардир РПЛ – о запасе «молодёжки», новом ЦСКА и обновлённом себе.

— На ЧМ-2014 я своими глазами видел трущобы Салвадора – целые районы ветхих хибар, людей, ночующих под открытым небом на картонках, тотальную нищету. Вы росли в таких же условиях?

— Да, мы жили в фавелах. Крайне неблагополучный район. Впрочем, в Салвадоре сегодня сложно найти спокойное и абсолютно безопасное место. Но мой отец по сравнению с соседями был… поспокойнее, что ли. У меня самая простая семья, и я стараюсь реализовать свою футбольную мечту, чтобы ей помочь.



— Москва после Салвадора кажется другим миром?

— Я живу в Москве, в России совершенно другой жизнью, чем жил в Бразилии.



— Что нравится, что нет?

— Москва – очень большой и красивый город. Масса туристических мест. Мне всё нравится. Единственное, к чему пока морально не готов, так это к холодам. Ах да, ещё пробки немного раздражают.



— Когда-нибудь видели снег?

— Никогда. Жду его с любопытством, а моя девушка – с нетерпением.