«Я стал серьёзнее относиться к футболу». Секрет преображения Фёдора Чалова

На прошлой неделе Чалов дважды оказался в центре внимания. Во вторник в Нижнем Новгороде нападающий, к недоумению многих, не удостоился ни минуты игрового времени от тренера молодёжной сборной в матче с сербами. В субботу Фёдор дал повод заговорить о себе сам. Гол в Уфе, де-юре победный для ЦСКА, стал для форварда шестым в чемпионате и позволил ещё больше упрочить позиции в бомбардирском рейтинге РПЛ.

Бывший защитник сборной России Андрей Соломатин сыронизировал по этому поводу в «Твиттере»: «Спартак» за семь туров забил столько же, сколько Фёдор Чалов». Шутки шутками, но такой результативности от молодого «армейца» вряд ли кто ожидал, тем более после двух сухих стартовых туров. С этой, куда более приятной, чем «нижегородская», темы мы и начали разговор.

— Перед началом сезона было ощущение, что теперь-то уж точно должно прорвать?

— Я всегда настраиваюсь на лучшее. В идеале хочется забивать в каждой игре. Сейчас получается, и я очень этому рад. Не знаю, везение это или нет, но просто так ничего не бывает. Значит, не зря отдаюсь каждой тренировке и игре. Надеюсь, дальше будет только больше.



— Какой из полдюжины голов в этом сезоне доставил наибольшее эстетическое удовольствие?

— Все по-своему были нужны и важны. Например, перед «Уфой» была пауза в чемпионате, а после сборных всегда сложно возвращаться в клуб. Разные команды – разные задачи и игра. За два дня потом тяжело всё вспомнить. По нашей игре с «Уфой» это, думаю, заметно было: первые минут 20 не могли собраться и сообразить, что делать. Плюс травмы немного выбили из колеи. Гол в конце тайма нам помог отдышаться и почувствовать уверенность, которая появилась до перерыва на сборные.



— В Уфе Абель и Магнуссон травмировались на ровном месте. Из-за синтетики?

— Это, наверное, вопрос к врачам всё-таки. Мне игры на искусственном покрытии не доставляют неудобств. Ничего не беспокоит, чувствую себя отлично.



— По поводу лидерства в гонке бомбардиров партнёры подтравливают?

— Шутили насчёт того, что не вышел за сборную. По-доброму. Но это не от меня зависит – таково решение тренера. Всё нормально. Рабочие моменты.



— Разве не досадно просидеть важнейший матч в запасе?

— Я ни на кого не обижаюсь. Так решил тренер. Потому он и главный.



— После контрольного матча с Египтом Бушманов предъявлял претензии? Допустим, по количеству и качеству единоборств.

— Да нет. Всё в рабочем режиме.



— В глубине души ждали приглашения в первую сборную?

— Конечно хотелось. Мне сказали, что сейчас я нужнее «молодёжке».

Лучший бомбардир РПЛ не пригодился «молодёжке». Как это понимать? В главном матче отбора Бушманов предпочёл Чалову футболиста из ФНЛ. И проиграл.

— На старте сезона голов у вас не было, а как присели на лавку – пошли очередью. Запас так мобилизовал?

— Возможно, да. Наверное, где-то начал забывать, что было в конце прошлого года, когда я не играл. Мне напомнили, и хорошо, что так получилось. Зацепило. Два раза забил после выхода на замену.



— Тяжело переносили перевод в запас осенью 2017-го?

— Это было в прошлом году. Сейчас об этом не думаю. Смотрим только вперёд.



— Понимали, почему профильному нападающему тренер предпочитал опорника Вернблум?

— Всё понятно, всё просто: Понтус забивал, я – нет. Это футбол.



— Почему всё-таки «Понтус забивал, а вы – нет»? Должна же быть причина.

— Неважно, что было тогда. Важнее, что теперь всё изменилось. Я стал серьёзнее относиться к футболу.



— Ваши коллеги обычно говорят, что пропускают критику мимо ушей.

— Раньше обращал внимание, что говорят и пишут, но после того периода уяснил одну вещь: и критика, и похвала – ничто. Именно футболу и то, и другое мешает. Сейчас я абстрагировался от этого всего. Понимаю, что, пока я забиваю, все интересуются и хотят брать интервью. Но как только забивать перестану – всё поменяется, как обычно. Мы это уже проходили. Обижаться на кого-то или что-то бессмысленно. Нужно работать и наслаждаться футболом.



— Гол «Динамо» после долгой паузы помог психологически?

— Конечно. Очень. Я отдавал себе отчёт, что этот гол больше для меня важен, чем для команды, поскольку не принёс ЦСКА очков. А потом Понтус сломался, я вышел против «Арсенала» и на этом кураже, понимании ситуации забил снова.



— Ещё и через два дня после 20-летнего юбилея.

— Да, отличная получилась неделька. Забил за дубль «Динамо», на следующий день – за основу, а потом ещё и «Арсеналу». Эти три гола очень мне помогли.



— Есть ощущение, что прибавили по сравнению с прошлыми сезонами – в понимании игры, движении?

— Появилась уверенность в собственных силах. Если правильно открываться – будут моменты. А будут моменты – и голы придут.

— Игровой номер – с 63-го на более «бомбардирский» девятый – наудачу поменяли?

— Девятка с детства была любимым номером, с тех пор как в школе его дали. Всю жизнь мечтал играть под ней в основе ЦСКА. До этого, возможно, я не был готов для такой ответственности. Когда летом появилась такая возможность, подумал: сейчас или никогда.



— Наверное, у всех футболистов были в детстве майки любимых игроков. У вас тоже?

— А у нас с братом Даней была одна футболка на двоих – цеэсковская, с девяткой Вагнера Лав.

— Абель говорил, что быстро сыгрался с вами на поле. Языковой барьер не мешает?

— Абсолютно. Абель – очень хороший, простой парень. Не могу сказать, что мы с ним прямо беседы ведём – для этого мне ещё надо свой английский подтянуть. А Абель, возможно, главный полиглот в команде – языка три-четыре знает: испанский, итальянский, английский… Иногда даже переводчиком выступает, если, допустим, Родриго нужно что-то объяснить.



— У вас как с английским дело обстоит?

— Работаем. В ближайшее время планирую ещё серьёзнее им заняться.



— Кто из новичков-иностранцев делает успехи в русском языке?

— Понятно, что Яко Бийолу или Крису Бистровичу легче овладеть русским, чем латиноамериканцам – языки похожи. Но Родриго тоже учит. А лучше всех знает, наверное, Марио. Уже всё понимает, но на людях стесняется разговаривать.



— Бекао даже на тренировках производит сильное впечатление. Прилетает от него в двусторонках?

— Бывает, но только случайно. А так вообще в жизни Родриго – очень добрый, весёлый парень. Душа компании.



— В лице Влашича ЦСКА нашёл более чем достойную замену Головину?

— Да, Никола сейчас здорово играет. Находит зоны, обыгрывает один в один и создаёт преимущество, моменты.



— С Александром на связи?

— С Сашей – да, постоянно переписываемся. Надеюсь, в ближайшее время дебютирует в «Монако». Очень хочет.

— Он всё время с молодёжью в ЦСКА держался. Скучает без друзей во Франции?

— Говорит, что нет, что всё хорошо, но я думаю, в душе скучает. Смотрит, следит за ЦСКА, после игр пишет, поздравляет.



— Воодушевляет пример Головина?

— Конечно. Это очень показательный пример того, что даже из русской глубинки можно выйти на такой уровень. И выйти неслучайно. Надеюсь, Саша и в дальнейшем будет только расти. Зная его характер, уверен в этом.

— Непривычно без Березуцких, Игнашевича, Вернблума?

— В принципе уже привыкли. У нас новые цели и задачи. Футбол – такая штука: сегодня одно, завтра – другое. В любом случае эти люди – хороший пример для молодёжи, гордость ЦСКА. У них можно только учиться. А потом, мы же с ними не расстаёмся: братья приходят на игры, заглядывают в раздевалку. С Сергеем Игнашевичем тоже постоянно видимся. Он теперь тренер «молодёжки», но, когда есть возможность, посещает тренировки первой команды.



— Молодых теперь Акинфеев с Набабкиным воспитывают?

— Наверное, да.

— Игорь же молчун по натуре.

— Не переживайте, когда надо – прикрикнет. А есть же ещё Дзага.



— Алана как-то чудно ветераном называть.

— А сколько он лет в ЦСКА? По-моему, больше десяти. Тоже авторитетный игрок.



— Перед жеребьёвкой Лиги чемпионов кого в соперники «заказывали»?

— Никого не загадывал, самому интересно было, кто достанется. Когда увидел «Реал» — обрадовался.



— Да ладно.

— Серьёзно. Интересно же сыграть с лучшим клубом Европы. Три подряд победы в Лиге чемпионов о чём-то да говорят. Не думаю, что уход Криштиану сильно ослабил «Реал».



— «Реал» или «Барса»?

— «Реал». С детства за Мадрид и за «Челси» болел.

— Где смотрели прошлый матч ЦСКА с «Реалом» в «Лужниках»?

— На трибуне. Всей школой на игру ходили.

— Не продрогли на морозе?

— Мы – не очень, а вот Бензема, кажется, тогда сломался. Смотрели, как он уходил в подтрибунку. Тогда стадион ещё был старый, поле далеко. Не знаю почему, но я тогда ничего особенного не почувствовал. Когда первый раз подавали мячи на Лиге чемпионов, ощущения были совершенно другие. Вчера смотрел на Нойера по телевизору, а сегодня видишь в паре метров от себя. Кумиры детства, люди, которыми играешь в «фифу», совсем рядом – это было реально круто!

— Фото или майка на память остались?

— Я никогда не фотографировался с игроками, а просить футболку неудобно было. Постеснялся.



— Вы, получается, в «Лужниках» ещё не играли?

— Да, это будет впервые. А зрителем ещё пару раз бывал. Когда с «Рубином» ЦСКА на Суперкубок играл, Бухарова за руку выводил на поле.



— Как ЦСКА выжить в «группе смерти»?

— Не сказал бы, что это «группа смерти». Не хочется загадывать, что будет дальше. Мне кажется, мы и сами ещё не до конца знаем свои максимальные возможности. С каждым разом играем всё лучше и лучше. В Чехии обязательно надо брать очки. С «Реалом» при своих трибунах будет ещё интереснее. Я всегда верю в лучшее и надеюсь, что нам удастся сотворить чудо.

ЦСКА в роли Бенджамина Баттона. Молодеет на глазах За одно лето основа ЦСКА помолодела на целую пятилетку!

— Уже присматриваетесь к Рамосу и Варану?

— Вообще не смотрю. Сейчас нас ждёт совсем другая команда. «Виктория Пльзень» тоже сложный соперник.



— В Пльзени удастся выбросить из головы мысли о дерби со «Спартаком»?

— Мы двигаемся постепенно. Прямо сейчас даже о Чехии не задумываюсь. Я поменял отношение к футболу и теперь точно знаю: нельзя ничего загадывать наперёд. Нужно в каждом матче отдаваться и показывать всё, что можешь. А там будь что будет.