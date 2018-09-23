Кого «Спартаку» нужно опасаться больше, чем лучшего бомбардира РПЛ

ЦСКА провёл очень мощную трансферную кампанию, постаравшись закрыть не потери игроков, а предлагаемый ими функционал. Так, вместо Игнашевича длинные забросы на Марио Фернандеса теперь исполняет Магнуссон, вместо Натхо продвигает мяч вперёд из глубины Бистрович, роль братьев Березуцких выполняет Бекао, улучшенным Витиньо стал Абель Эрнандес, а характеристикам ушедшего в «Монако» Александра Головина больше всего соответствует Никола Влашич.

В «Эвертоне» хорват практически весь прошлый сезон отсидел на скамейке запасных и, когда в разговоре с новым тренером «ирисок» Марку Силвой не получил гарантированное место в старте, попросил руководство найти ему новый клуб. Влашичем активно интересовался «Ньюкасл», у него было несколько предложений из Италии, Франции и Германии, но хавбек выбрал «армейцев» во многом благодаря участию команды в Лиге чемпионов и её главному тренеру.

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Перед дерби со «Спартаком» возобновившаяся в ЦСКА эпидемия травм сделала новичка команды её лидером. И Влашич справляется с этой ролью. Полузащитник провёл за красно-синих всего пять матчей, но уже успел несколько раз проверить перекладину дальними ударами, заработать красную карточку для соперника, отдать две голевые передачи и забить гол. Рассмотрим игры хорвата за ЦСКА чуть внимательней.

Дриблинг

Самой сильной стороной Влашича, позволяющей сравнивать его с Головиным, является дриблинг. В среднем Никола пускается в обводку 7 раз за матч — даже чаще Головина – и делает это в схожей с бывшим игроком ЦСКА манере. Хорват практически никогда не использует финты, предпочитая им силовой дриблинг через забеги вперёд с мячом, так называемые progressive runs. Обычно Влашич начинает движение с подбора спорного мяча на границе своей и средней третях либо в середине поля. Из-за высокой стартовой скорости остановить игрока без фола становится очень трудно даже на уровне АПЛ. Хорват правильно подстраивается под мяч, встречаясь с ними уже вполоборота.

Полузащитник ЦСКА пускается в обводку не только на открытом пространстве после подбора ничейного мяча. Несколько отработанных движений делают его дриблинг эффективным в более статичных эпизодах. Этому способствуют внушительный корпус и грамотное использование своего тела. При приёме мяча хорват всегда оценивает происходящее вокруг, вовремя выставляет спину и не даёт сопернику сыграть на опережение. Так Никола выигрывает время для принятия решения, пойти в обводку или отыграться с находящимся в более выгодном положении партнером.

Новичку ЦСКА хватило недели, чтобы описать наш футбол. И он полностью прав Точность скорее грустная, чем удивительная.

Обратим внимание на использование рук. Когда Влашич пытается развернуться лицом к чужим воротам через дриблинг, он всегда увеличивает дистанцию опеки с помощью руки. Хорват практически всегда использует левую руку, при этом может развернуться как под левую, так и под правую ногу – движение руками не может использоваться защитниками в прогнозе дальнейших действий игрока.



Наконец, у Влашича очень подвижный голеностоп, в особенности правой ноги. Игрок одинаково успешно ведет мяч внутренней и внешней сторонами стопы, при развороте с мячом не теряет в резкости движения.

Влашич вывел игру корпусом на уровень инстинктов, и иногда это вредит ему. При приёме лицом к своим воротам хорват в абсолютном большинстве случаев наклоняет спину к мячу и как будто падает назад. Влашич жёстко ставит спину даже тогда, когда его никто не опекает. Всё бы ничего, только это делает приём мяча более жестким. Иногда хорват не справляется с ним и теряет владение в довольно безобидных ситуациях.



В РПЛ Никола совершает в среднем 7 обводок за матч, 66 процентов которых заканчиваются успехом. Такой наглости в Англии Влашич себе не позволял, хотя даже в АПЛ игрок делал в среднем 2.42 progressive runs за матч. Нынешние цифры хорвата близки скорее к его периоду игры за «Хайдук», при этом эффективность дриблинга за ЦСКА даже выше. Кажется, игроки нашего чемпионата пока не готовы к забегам хорватского легионера «армейцев».

Игра с мячом

Здесь у Влашича начинают проявляться проблемы. До перехода в ЦСКА хорват слабо двигал мяч вперёд, своими передачами отрезая в среднем 18 игроков за матч. В России цифры немного улучшились, но всё равно далеки от высоких: у игрока в среднем 27 Packing за матч РПЛ и 6 Impect.

Главная проблем Влашича в том, что в финальной трети он периодически перестает понимать, что делать дальше. Причём это касается как темповых проходов на дриблинге и выходов на свободное пространство, так и позиционных атак против насыщенной обороны соперника. Полузащитник не всегда видит возможности отдать обостряющую передачу, делая только наиболее очевидные из них или наигранные. На скриншоте, например, Влашич затягивает с передачей и в итоге вместо неё отдает поперечный пас во фланг.

Наигранное движение с мячом – смещение с левого фланга в центр и передача в штрафную в тот же левый фланг либо заброс в штрафную под забегание с противоположного края. Так хорват ассистировал Жамалетдинову в игре с «Уфой», после такой же передачи не был засчитан гол в ворота «Виктории». Отработанная игра в подыгрыше, стенки и другое взаимодействие с партнёрами у чужой штрафной у хорвата на уровне, но это скорее заслуга тренерского штаба, а не самого игрока. Влашич долго готовит передачи, точность быстро отданных пасов оставляет желать лучшего. При этом игрок может отдать качественную передачу с обеих ног как в движении, так и с места – для этого ему нужно достаточно пространства и времени.

Игра без мяча

Позиционная оборона – не самая сильная сторона Влашича. Игрок возвращается назад и отрабатывает при потере мяча, жёстко вступает в отбор, но за линией мяча иногда теряет свою зону, неправильно выбрасываясь на игрока с мячом. Полузащитника становится легко отыграть передачей в одно касание на ближнего. С чтением траектории передач Никола также периодически не угадывает. Критиковать за это игрока нет особого смысла – в Хорватии Влашич всегда играл десяткой и был практически освобожден от оборонительных действий.

В атаке без мяча Влашич хорошо замечает разрывы между линиями и защитниками соперника. В Англии он научился пользоваться этим, открываясь в этих зонах из глубины поля, где его чаще использовали в «Эвертоне» и используют сейчас в ЦСКА. В одной и той же атаке хорват может поучаствовать предпоследним пасом и ударом по воротам — Ерохин ставит лайк.

В остальном позиция восьмёрки на левом полуфланге, которую хорват занимал в 4 из 5 матчей за ЦСКА, полностью не раскрывает его способности игры без мяча. Свои два самых ярких перфоманса за ЦСКА Влашич выдал в играх против «Уфы» и «Виктории», когда в одном случае исполнял гибридную роль со смещениями на позицию десятки, в другом — вместе с Дзагоевым располагался под Чаловым. В левом полуфланге Никола часто статично ждёт перехода мяча в его зону, практически не предлагая себя. Ситуация меняется на свободном пространстве. В игре с чехами Дзагоев регулярно опускался к защитникам помогать билд-апу, оставляя Влашича одного в опорной зоне соперника — рывками в освободившиеся зоны Никола сразу включался в командное взаимодействие

Удар

Та же история, что и с передачами. У Влашича поставленный удар, способность бить с двух ног, но хорват долго подходит к его исполнению. В Англии подготовки хорвата к ударам быстро накрывали, а его попытки пробить заканчивались блокшотами защитников. Но на это можно закрыть глаза. Во-первых, на уровне РПЛ медлительность Влашича с мячом не так заметна (это касается и передач хорвата). Во-вторых, очевидно, что игрок работает над своим недостатком.

В ЦСКА Влашич бьёт в среднем 2,6 раза за игру – на 0,82 удара больше его показателей в «Хайдуке», где Никола больше брал игру на себя. Возросла и точность ударов – с 28,7% до 30,77. Разница кажется незначительной, но вспомните не учтённые статистикой две перекладины.

Влашич против «Спартака»

Уже сейчас можно сказать, что ЦСКА удалось провернуть отличную сделку. Влашич – амбициозный игрок, выбравший московский клуб не в последнюю очередь из-за лояльного отношения Гончаренко к молодёжи и возможностей для собственного роста. Хорват уже улучшил ряд ключевых статистических показателей в своей игре, но, главное, с этого сезона вновь начал получать регулярную игровую практику. ЦСКА закрыл проблемную позицию в центре поля и приобрёл вариативность в атаке. Она может стать большой проблемой для «Спартака» в сегодняшнем дерби.

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Армейцы могут повторить структуру игры против «Виктории» и отрядить Влашича на позицию десятки или вернуться к наигрываемой модели с двойкой нападающих Жамалетдинов — Чалов и опустить хорвата на позицию восьмерки. В любом случае Никола будет выполнять обе свои главные атакующие функции – подбор мяча на своей трети поля и развитие контратак через силовой дриблинг и открывания между линиями полузащиты и обороны. Играть по нему персонально бессмысленно – из-за очень качественной рывковой работы и игры корпусом Влашича есть большой риск оставить его за спиной. В последнее время к проблемам красно-белых в переходе из атаки в оборону добавились регулярные ошибки в позиционной защите. Влашич будет давить на обе болевые точки «Спартака».

В материале использованы данные InStat.