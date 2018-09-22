«Поставил бы ЦСКА в пример всей Восточной Европе!» Агенты — о трансферах РПЛ

Летний регистрационный период в нашем чемпионате затянулся: свободные агенты продолжали пополнять ряды клубов РПЛ до середины сентября. Поэтому и итоги селекционной деятельности отечественных клубов мы подводим только сейчас. А помогут нам в этом непосредственные участники процесса – агенты.

1. Лучший трансфер РПЛ на выход и на вход?

Как Головин дебютировал в «Монако» Спешим обрадовать: успешно.

Алан Агузаров, агент Александра Ташаева и Владимира Габулова:

— Лучшим трансфером считаю приобретение «Спартаком» Жиго. Очень сильный футболист! Насколько я знаю, они больше года за ним следили и буквально увели его у «Краснодара». Жиго быстро влился в состав и, если бы не травма, стал бы одним из лучших игроков чемпионата.

Из потерь лиги однозначно выделю Головина и Промеса. Причём именно двоих, а не по отдельности. Не сомневаюсь, что со временем они станут лидерами в своих новых клубах.



Олег Ерёмин, агент Александра Зинченко и Константина Кучаева:

— Лучший трансфер в РПЛ с точки зрения качества — Жиго в «Спартак», с точки зрения PR мог бы стать Терри, но не сложилось. Лучший переход из РПЛ — однозначно Головин в «Монако».



Виктор Панченко, агент Фёдора Чалова и Кирилла Панченко:



— Самый удачный трансфер из РПЛ – Головин. Я никогда не мог представить, что русский футболист уйдёт за такие деньги на международный рынок. Даже ожидаемый каждый сезон трансфер Промеса был перекрыт переходом Александра. Думаю, что эта цена ещё очень долго будет первой на нашем рынке. Слава богу, европейские клубы стали обращать внмание на чемпионат России. Лучший трансфер в Россию – Жиго. Хоть «Спартак» со скандалом увёл его у «Краснодара», эта «красивая» работа — внутренние дела спортивных директоров и селекционеров клуба.

Самуэль Жиго Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Шандор Варга, известный венгерский агент, близкий друг Арсена Венгера:

— Для РПЛ лучший трансфер – Маркизио. Это имя, тем более он перешёл в «Зенит». За лето питерский клуб никого не купил, а в начале осени вдруг взорвал такую бомбу.



Лучший трансфер из России – Промес. Очень плохо для российского футбола, что он ушёл. Но хорошо для «Севильи» и самого Промеса. Переход Головина зрел уже два года, Венгер у меня спрашивал про него постоянно. Поэтому трансфер Александра в «Монако» не вызвал удивления. По таланту он точно не хуже Промеса. А трансфер голландца стал неожиданностью последнего дня окна.



Паулу Барбоза, португальский агент Мануэла Фернандеша:

— Лучший трансфер в Россию – Маркизио. В целом, пока рано делать выводы по всем приобретениям российских клубов. Прошло не так много матчей. Но переход итальянца в «Зенит» — самый интересный из всех.



Из России больше всего понравился трансфер Промеса в «Севилью». Хорошая сделка для всех трёх сторон.

2. Обилие перехода свободных агентов – тенденция?

Алан Агузаров:

— Сегодня два-три клуба в России могут позволить себе тратить большие деньги, а потратить хоть какие-то деньги на трансферы способна максимум половина клубов Премьер-Лиги. Поэтому так много подписывается свободных агентов. Помимо них много футболистов берутся в аренду, и это тоже тенденция.



Олег Ерёмин:

— Конечно, тенденция! Продиктована она общерыночными кризисными процессами снижения деловой активности, платежеспособности и так далее. Российский футбол накрыл кризис…

Виктор Панченко:

— Обилие свободных агентов в летнее трансферное окно – это не совпадение. В большинстве европейских клубов нет денег, Россия – одна из немногих платёжеспособных стран. Весь футбольный мир пуст финансово. Именно поэтому многие стали смотреть на Россию и с удовольствием сюда приезжают. После проведения чемпионата мира стало ещё очевиднее, что Россия – футбольная страна.



Шандор Варга:

— Сейчас на рынке много свободных агентов, потому что спрос меньше предложения. Поэтому их пригласить легче. Да, у них, как правило, много вариантов из-за того, что они свободные агенты. Но клубы всё чаще смотрят на таких игроков.



Паулу Барбоза:

— Сейчас все следят за игроками, у которых заканчиваются контракты. Из-за экономических трудностей эта тенденция будет усиливаться во всех странах Европы, а не только в России.

3. Как оцените трансферную кампанию ЦСКА?

Ильзат Ахметов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«У нас не совсем пионеротряд, вожатые тоже имеются» Роман Бабаев рассказал о принципах трансферной кампании ЦСКА минувшим летом.

Алан Агузаров:

— «Армейцы» нас уже приучили к тому, что крайне редко ошибаются, подписывая новых игроков. Понятно, что, как правило, они всегда укреплялись точечно, максимум пару приобретений в окно. Но сейчас жизнь подтолкнула к тому, что пришлось обновить практически весь состав. Как сильно выстрелят новички, кто какую роль будет играть в обновлённом составе и насколько успешной можно считать эту трансферную кампанию ЦСКА, покажет только сезон. Но сейчас я бы отметил Облякова, Ахметова и Влашича.



Олег Ерёмин:

— На ЦСКА, как и на другие клубы, действуют законы рынка, плюс там назрела смена поколений. Поэтому трансферная кампания клуба вполне обоснована: недорогие и самые необходимые приобретения. Гончаренко хорошо умеет работать в таких условиях. Результат не заставит себя ждать. К зиме мы увидим новый сильный ЦСКА.

Виктор Панченко:

— Все новички ЦСКА молоды. Политика клуба такова: они приобретают игроков примерно одного возраста и делают команду на 4-5 лет. Это правильное решение. Новобранцев ЦСКА пока рано обсуждать.



Шандор Варга:

— Я бы поставил трансферную политику и менеджмент ЦСКА в пример всей Восточной Европе. Никогда не забуду, как на тренерских курсах, где собрались Венгер, Моуринью и остальные, был задан вопрос: в каком клубе больше всего игроков сборной Бразилии? Все подумали о «Реале», а оказалось, что в ЦСКА. Все те ребята доросли до сборной в ЦСКА. Клуб продолжает эту замечательную политику. Браво, ЦСКА!



Паулу Барбоза:

— У ЦСКА очень интересная политика. Они покупают перспективных игроков за небольшие деньги и за счёт этого имеют возможность перепродать их через несколько лет дорого. Это образцовая политика.

4. Крыховяк, Хёведес, Маркизио – в РПЛ. Какое подписание футболиста с громким именем поразило больше всего?

Гжегож Крыховяк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лучший в мире актёр второго плана. Главное, что нужно знать о Маркизио «Зенит» получил Пирло на минималках. И не только.

Алан Агузаров:

— Нужно понимать, что при всём уважении к этим звёздам — Крыховяка взяли в аренду, а лучшие годы Маркизио и Хёведеса позади. Поэтому сказать, что я очень прямо удивился какому-то подписанию, не могу. Не думаю, что кто-то из них станет лучшим игроком чемпионата, но наиболее ровно и качественно сезон проведёт Крыховяк.

Олег Ерёмин:

— Ничего поразительного не произошло. К нам едут звёзды 30 лет и старше. Переходов звёзд в возрасте 23-27 лет не было, и это тоже не очень хорошая тенденция для нашего футбола, к сожалению.



Виктор Панченко:

— Хёведес, хоть он и чемпион мира, – лётчик, который не взлетит. Дай бог ему здоровья, но думаю, что он на поле не выйдет. Маркизио — хорошая рабочая лошадка, но пока рано судить о том, как он будет выглядеть в «Зените» и где его будет испольщовать Семак. Крыховяк сейчас является лучшим организатором всех атак команды. Денисов, Миранчуки и Фернандеш выглядят пока очень слабо, но это не затмевает успехов Гжегожа. Жаль, что это аренда, а во время выкупа может быть совершенно другая ситуация.



Шандор Варга:

— Когда такие футболисты приходят, это хорошо для российского чемпионата. Это большой плюс для всего российского футбола. Удивил больше всего Маркизио.



Паулу Барбоза:

— Маркизио. Этот игрок высоко ценится на рынке. Он футболист большого таланта, с хорошим имиджем. От этого от его игры большие ожидания. Посмотрим, как он проявит себя в «Зените».

5. Кто провёл это трансферное окно лучше всех?

У ЦСКА по-прежнему самая адекватная селекция в России. Лето подтвердило это Клуб отлично вложил деньги, полученные от продажи Головина.

Алан Агузаров:

— Только сезон даст ответ на этот вопрос. Мои фавориты — «Спартак» и ЦСКА.



Олег Ерёмин:

— Этот вопрос из области предсказаний… Сезон покажет, кто лучше провёл трансферную кампанию. Банально, но это так.



Виктор Панченко:

— ЦСКА. Они практически создали новую команду, тогда как «Зенит» приобрёл Маркизио, «Локомотив» — Крыховяка, а «Спартак» — Жиго.



Шандор Варга:

— Однозначно ЦСКА. Удачная продажа Головина. На деньги с его продажи они купили много хороших игроков. Обеспечили Виктора Гончаренко материалом, из которого тренер будет строить новую и сильную команду.



Паулу Барбоза:

— И снова скажу о ЦСКА. Я уже говорил, что у них образцовая политика. За счёт этого я бы назвал их кампанию лучшей. Клуб умеет купить хороших игроков в молодом возрасте. В тот момент, когда они ещё могут много дать клубу. А другие клубы покупают игроков за большие деньги и платят огромные зарплаты. И у меня есть сомнения, что эти команды выступят лучше ЦСКА.