Радимов и Малафеев побыли репортёрами. Академии «Зенита» — 50 лет

Я приехала в академию «Зенит» за час до начала, и, расположившись в зале, наблюдала за последними прогонами презентации. Мальчишки в одинаковой форме смеялись и дурачились, взрослые с деловым видом сверялись с бумагами и шушукались. На меня тут же нахлынули воспоминания и перенесли в мои школьные годы, когда мы часто устраивали праздники и представления в актовом зале. В академии «Зенита» этот зал называется залом для пресс-конференций.

Постепенно зал заполнялся «старшеклассниками» — футболистами постарше, и «родителями» с «учителями» — ветеранами, выпускниками и тренерами «Зенита». Пришёл Анатолий Тимощук, скромно присев на задний ряд. Ещё дальше расположился Дмитрий Радчеко. В первом ряду в центре посадили «директора» — основателя школы «Смена» Дмитрия Николаевича Бесова.

Поводом собраться послужила историческая дата – академии «Зенита» летом исполнилось 50 лет, но торжественную церемонию отложили на осень.

В официальную часть вошло подписание соглашения о партнёрстве «Зенита» с австрийской нефтегазовой компанией OMV. В рамках сотрудничества крупнейшая нефтегазовая компания Центральной Европы войдет в линейку титульных спонсоров «Газпром»-Академии «Зенита».

Президент клуба Сергей Фурсенко сообщил, что «Зенит» совместно с новым спонсором планирует построить ещё одну тренировочную площадку для академии. «Мы все благодарны Бесову. Это великий человек, он построил этот комплекс на болоте. В 2009 году «Зенит» взял под опеку школу «Смена». С тех пор мы построили здесь интернат, поля, манежи. Надеюсь, городское руководство поможет забрать рядом кусочек земли, чтобы вместе со спонсором построить там всепогодный манеж», — отметил Фурсенко.

Мальчишки всё время сидели спокойно и внимательно слушали. Но когда Фурсенко сказал, что они не только тренируются, но и хорошо учатся в школе напротив, многие начали перемигиваться, а кто-то тихонько ухмыльнулся в кулачок. Однако больше всего присутствующие оживились, когда на сцену вышли маленькие ученики академии, чтобы исполнить песню, посвящённую «Зениту». Слова авторские, мелодия – «Круто ты попал на ТВ». «И на Сашу Кержакова походить стараюсь я», — слаженно распевали юные футболисты, а зал дружно хлопал им в такт.

В фойе после окончания первой части праздника Вячеслав Малафеев и Владислав Радимов устроили для журналистов мини-шоу.

— Горд, что смог пройти весь путь от школы «Смена» до завершения карьеры в «Зените», — начал Малафеев, подойдя к прессе. — Благодарен всем, кто вкладывал в меня знания, умения, мастерство. Сейчас уже это вспоминается как одно мгновение, но это 10 лет жизни. Хотел бы пожелать всем ребятам, чтобы их карьеры сложились даже лучше, чем у меня.

Ждём и верим, что в ближайшем будущем или через несколько лет воспитанники академии появятся в основной команде «Зенит», мы увидим больше игроков в Премьер-лиге.

Малафеев отвечал на вопросы, когда подошёл Радимов и стал снимать своего давнего друга на камеру, а затем и сам решил попробовать себя в роли репортёра.

— Вячеслав, почему нет вратарей вашего уровня? – спросил Радимов как заправский журналист.

— Это очень хороший вопрос, аналогичный я могу задать и вам. Мы будем над этим работать, Владислав Николаевич, — смеясь, ответил Малафеев.

Фото: fc-zenit.ru

Они поменялись местами, и перед микрофонами встал уже тренер «Зенит-2».

— Владислав Николаевич, что не удалось в прошлой игре, почему проиграли? – Малафеев задавал свой вопрос под дружный смех. Настроение у всех было прекрасное, шутка удалась. А Радимов пустился в воспоминания:

«Поймал себя на мысли, что 50 лет… Специально пошёл пешком через школу, где мы учились, прошёл маршрутом, по которому мы ходили между тренировками из школы. Честно скажу, аж слёзы навернулись.

Вообще, каждый раз, когда сюда приезжаешь, сердце щемит. Я здесь отучился семь или восемь лет, все места здесь родные, могу показать все проходные дворы.

Здесь были собраны лучшие тренеры со всего Петербурга, сюда мечтали все попасть. «Смена» сразу стала символом и классом, который подтверждался в городе на протяжении многих лет. В 1984 году я сам мальчишкой ходил болеть на стадион, сколько сменовцев там было. Мы стали продолжателями традиций. «Смена» всегда выпускала лучших футболистов, надеюсь, они скоро снова появятся в «Зените».

Инфраструктура тут замечательная, надо улучшать тренировочный процесс всем, включая меня, Семака. Надо объединиться и помогать воспитанникам питерского футбола, может быть, где-то даже искусственно».

Завершился праздник товарищеским матчем между командой тренеров и командой воспитанников. Под ироничные комментарии Геннадия Орлова полчаса игрового времени (два тайма по 15 минут) прошли незаметно. Мальчишки на трибунах наблюдали за игрой с большим азартом, поддерживая то одну, то другую команду. А победили тренеры – со счётом 1:0.