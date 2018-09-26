«10 телепузиков и Головин». Фанаты «Монако» боготворят российского футболиста

И гадают, что он вообще забыл в Лиге 1.

25 сентября Александр Головин впервые вышел в старте «Монако» и, более того, провёл на поле весь матч. Болельщики внимательно следили за игрой новичка и активно обсуждали её в «Твиттере».

Головин выходит в основе и проигрывает. У «Монако» всё плохо Российский полузащитник впервые сыграл за монегасков полный матч.

«Как так, чёрт возьми, получилось, что Головин стал игроком «Монако»? Почему «Арсенал» уснул и вовремя его не подписал?»

«Нужно поддерживать «Монако», у клуба есть потенциал, и он может далеко пойти и залезть на эту непростую гору. Я верю в чемпионство. Поддерживай свою команду! (Головин нас спасёт)»

«Головин играл плохо?! Что за фигня? Он был единственным, кто хоть что-то показал. Я наконец посмотрел игру на стадионе, и он был единственным, кто играл в футбол, пока другие только пытались».

«Всем добрый вечер, Александр Головин слишком хорош для «Монако», я уже это вам говорила».

«Невероятно, на поле был только один игрок – Головин (который играл или хотя бы пытался – как хотите). Футбол всё-таки игра, где играют 11 человек…».

«Головин очевидно на голову выше других. Я удивлён, что он приехал сюда вместо того, чтобы играть где-то в другом месте».

«Только Головин показал на поле то, чего я ждал. Я, честно говоря, шокирован, он вообще не соответствует уровню Лиги 1. Надеюсь, что мы наберём ход и ударим по Европе в следующем году».

«Головин был единственным полезным игроком «Монако» в сегодняшней игре. Может, он зря выбрал этот клуб?»

«Головин, должно быть, говорит: «Что я тут делаю, меня должен был подписать «Ювентус».

«10 телепузиков + Головин».

«Головин уйдёт так же быстро, как и пришёл. «Челси» вернётся зимой, мы отдадим им его на блюдечке…».

«Головин говорит сам за себя… Говорит, что должен играть за «Челси» или «Ювентус».

«Хочу взять Головина на руки и извиниться».

В это время в российской половине «Твиттера» происходило кое-что повеселее. Французские телевизионщики показали Головина без лица – видимо, футболист не успел сфотографироваться или же произошёл сбой с графикой. В общем, этот момент не остался без внимания российских болельщиков.