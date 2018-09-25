Головин выходит в основе и проигрывает. У «Монако» всё плохо

Обещание Жардима

Четыре дня назад после дебюта Александра Головина за «Монако» во встрече с «Нимом», в которой полузащитник сборной России сыграл 20 минут, главный тренер монегасков Леонарду Жардим пообещал, что 22-летний уроженец Калтана будет одной из ключевых фигур в его команде.

«Головин – игрок другого уровня, – выразил уверенность Жардим. – Это футболист сборной России, привыкший бороться за самые высокие места. Он станет очень важным и определяющим игроком для “Монако”».

Сказано – сделано. Теперь экс-«армеец» попал в основу. Возможно, в иной ситуации тренер дал бы Головину чуть больше времени, чтобы набрать форму после травмы, выпуская его на замены, однако «Монако» результат нужен здесь и сейчас. После шести туров команда Жардима имела лишь одну победу, монегаски занимали позорное для себя 16 место с шестью очками. У их сегодняшнего соперника «Анже» было семь баллов.

За пару часов до начала матча «Монако» в «Твиттере» опубликовал видео, как Головин в официальном костюме выходит на поле стадиона «Луи II», чтобы взглянуть на траву. Качество газона по-прежнему оставляет желать лучшего.

Головин недоволен Фалькао

На сей раз стартовый состав «Монако» оказался значительно ближе к оптимальному, нежели в матче с «Нимом». Тогда Жардим пошёл на серьёзную ротацию, так как команда играла на третий день после поражения в Лиге чемпионов от «Атлетико» (1:2). Головин расположился на позиции левого центрального полузащитника в схеме 4-3-3, выдавив из основы более оборонительного Кевина Н’Дорама. Когда вернутся в строй травмированные (в частности, голкипер Даниэль Субашич), португальскому тренеру станет полегче.

Статистика Головина от InStat

Минуты: 94

ТТД: 96 (76% успешных)

Удары: 0

Передачи: 67 (79% точности)

Ключевые передачи: 4

Единоборства: 16 (44% выигранных)

Отборы: 6 (17% успеха)

Обводки: 2 (100% успеха)

Потери мяча: 2

На первых минутах, пока соперники не разбегались, темп игры был достаточно низким. К такому Головин привык и в российской Премьер-Лиге. Тем не менее Александру потребовалось время на адаптацию. Россиянин активно двигался, сразу же включался в отбор после потери командой мяча, но предпочитал играть аккуратно, ближнему или назад. Впрочем, уже на 4-й минуте заработал штрафной в 25 метрах от ворот «Анже», открывшись между линиями. Потом Головин сделал хороший пас на третьего, когда защитник Джибриль Сидибе подключился по правому флангу и потерял мяч на дриблинге.

Постепенно «Анже» перехватил инициативу. У «Монако» возросло количество брака, странных решений при развитии атак, всё сильнее раздавался свист с трибун. Слабо выглядел «опорник» Жан-Эде Аолу, что создавало проблемы и россиянину. То Аолу подставит Головина корявым пасом, то вынудит закрывать за собой зону. У ворот Диего Бенальо становилось горячее, а на 27-й минуте «Анже» забил в результате атаки через левый фланг. В этом эпизоде обошлось без полузащитника сборной России.

Было несколько моментов, когда свободный Головин просил мяч, однако партнеры не замечали его. Александру оставалось только разводить руками. Лишь в концовке первого тайма, может, после подсказки тренера новичок из ЦСКА стал получать передачи на чужой трети. Головин дважды посылал мяч в штрафную на Радамеля Фалькао (кросс и пас низом) и не скрывал своего недовольства тем, что колумбиец прячется за спиной защитника, отказываясь играть на опережение. Кроме того, Головин отправил в прорыв Насера Шадли, который прострелил прямо в руки вратарю, после чего был заменён в перерыве.

Как Головин дебютировал в «Монако» Спешим обрадовать: успешно.

Ноль ударов в створ у «Монако»

Во втором тайме с появлением на поле 17-летнего итальянского нападающего Пьетро Пеллегри монегаски перестроились на что-то вроде 4-4-2. При этом Головин, как правило, располагался в левом полуфланге, уступая бровку крайнему защитнику. В принципе россиянин действовал грамотно – открывался под передачу, отдавал мяч, снова открывался. Вот только у «Монако» совершенно не шла игра.

На 63-й минуте Жардим заменил бесполезного Юри Тилеманса, передвинув на его позицию россиянина. Вообще-то роль разыгрывающего полузащитника перед центральными защитниками не совсем Головина. С одной стороны, он стал чаще встречаться с мячом, с другой, его попытки обострить проникающими передачами или забросами завершались перехватами футболистов мощной группы обороны «Анже». Однажды он ворвался в штрафную слева, однако мяч после кросса Александра достался голкиперу.

В концовке чувствовалось, что россиянин подустал. Конечно, физически Головин пока не готов на сто процентов. На 84-й минуте партнёры наконец-то уступили ему право исполнить штрафной. Бывший «армеец» мягко подал – мяч угодил в руку защитнику «Анже». Тем не менее судья, посмотрев повтор, почему-то не назначил пенальти в пользу «Монако». Наконец, в компенсированное время Александр едва ли впервые в матче решился на длинную передачу из глубины к углу штрафной. Получилось на удивление точно. У монегасков был бы последний шанс вырвать ничью, если бы Хорди Мбула не подвела обработка. В результате «Монако» потерпел очередное поражение, не нанеся вообще ни одного удара в створ!