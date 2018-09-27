Не пенсионная реформа. Фанатов «Спартака» избавили от страданий

Сразу скажу, что вопрос о переносе матча «Енисея» со «Спартаком» из Красноярска был решён практически на сто процентов. Причём играть должны были даже не в Москве, обменявшись кругами, а именно в Тюмени – так, чтобы страдали все. Эта мера, как ни странно, была правильной и по регламенту, и по профессиональным нормам, и даже по чести. Но чиновники наступили себе на горло, скомкали бумаги, пожертвовали репутацией и, без сарказма, сделали так, что фанаты должны сказать им «спасибо»…

***

Пару недель назад около сотни персонажей как обычно не смешно и однообразно язвили под другим моим текстом о российском футболе. Можете выступить ещё раз, только прежде сделайте усилие — перечитайте и, если ещё способны, вдумайтесь.

РПЛ – такое же уродство. Только в новом фантике Реалии российского футбола на примере матча «Спартак» — «Ахмат».

Вкратце: заметка была посвящена систематическому бегству футболистов через VIP в обход обязательной микст-зоны. На матче «Спартака» с «Ахматом» к прессе не вышел никто, и я рассматривал это как знак того, что РПЛ, несмотря на дорогой ребрендинг и дутые обещания, осталась той же зоной. Зоной, где обслуживают интересы авторитетов, покровительствуют беспределу и не мешают хозяевам кидать народ на бабки.

Признаюсь, тогда я был не совсем прав и недооценил лигу. Красноярская история «Енисея» и «Спартака» показывает, что РПЛ наконец-то стошнило от роли безмолвного посредника, на которого сваливают грехи и выбрасывают в народ как потешного козла отпущения. На этот раз Прядкин и Чебан готовы были бодаться за своё имя, не жалея ни себя, ни людей.



Постараюсь вкратце объяснить, в чём же всё-таки дело.



1. Чебан и Прядкин действительно принимают на себя чужие грехи.

Какая-то команда предоставила гарантии, но лишилась финансирования – виновата лига.

Представители клубов согласовали календарь, а потом обнаружили, что так играть нельзя, – снова дураки не менеджеры, а РПЛ.



Плохие поля, ленивые футболисты, мат, файеры, холод, ужасная посещаемость – всё валилось именно на Прядкина с Чебаном. Впрочем, мне иногда казалось, что для этого их и держат.



2. Красноярск обманул лигу.

Перед началом сезона чиновники вновь пошли навстречу клубу и болельщикам. Стадион Красноярска, который арендуется «Енисеем», не соответствовал нормам РФС, но клуб с городом дали гарантии, что к началу сентября все недочёты будут исправлены. В итоге же к концу месяца на арене так и не появилась обязательная система допуска болельщиков СКУД, что по регламенту препятствовало проведению матча.

3. Лига не собиралась прогибаться.

Легче всего в этой ситуации было забыть о СКУДе и просто усилить меры безопасности на стадионе, но в таком случае РПЛ выглядела бы так же комично, как коврик на стадионе «Ростова», о который опять вытерли ноги.

Прядкин и Чебан оставались бы в роли ничего не решающих Бибы и Бобы.

Регламент превращался в филькину грамоту, которую клубы использовали бы по потребностям.

А наш футбол в перспективе оставался бы таким же бессмысленным и беззаконным.

И процесс сброса ответственности над РПЛ был запущен. «Спартак» выражал полное удивление событиями, хотя по идее клуб должен был минимум предупреждать своих фанатов не брать билеты в Красноярск раньше какого-то времени.

Не выполнивший обязательства «Енисей» тоже недоумевал, но не из-за своей несостоятельности, а из-за возможного решения РПЛ.

И в лиге наконец-то созрело мнение, что пришло время учиться жить по правилам. Жёсткая позиция подразумевала соблюдение регламента и перенос матча не в Москву, а на резервную арену «Енисея» в Тюмень, чтобы через скандал показать клубам их место, заставить отвечать за слова и вернуть уважение к РПЛ и регламенту лиги.

И всё было бы в этой корпоративной борьбе хорошо, кроме этики: а заслужили ли сотни фанатов, купивших билеты в Красноярск, роль разменной монеты в этой битве за респект?

***

Лично я, как человек, построивший маршрут в Красноярск через Иркутск и включивший в командировку немалые личные расходы, отнёсся бы к революционной позиции РПЛ как минимум с пониманием. Ведь, во-первых, по регламенту матч действительно мог быть перенесён на резервный стадион за неделю до старта. Во-вторых, как верно отметил директор по безопасности Александр Мейтин, фанаты реально покупали билеты на свой страх и риск. В-третьих, клубы (в особенности «Енисей») устранились от информирования своих же болельщиков, хотя, в отличие от РПЛ, обязаны были взять дело под контроль.

Иногда тяжёлые и непопулярные решения необходимо принимать ради прогресса. Помните, как критиковали Толстых, заставившего оборудовать все стадионы пластиковым креслами? Тогда клубы оставались без зрителей и стонали из-за непосильной финансовой ноши, зато сегодня гниющие лавки являются атавизмом даже в КФК.

Так и красноярский прецедент вынудил бы клубы и болельщиков жёстче относиться к нарушителям регламента, что сделало бы перенос матчей невозможным.

Но в конкретном случае есть минимум два но.

Во-первых, «Енисей» ждал СКУД вовремя, но не получил его только потому, что система поставлялась в рамках государственного проекта подготовки к Универсиаде. Куда там подевалось железо — как обычно бывает на Руси, – ни один чиновник не объяснит. Это не клуб и не футбол безответственные, а страна такая…

Во-вторых, РПЛ вроде бы всегда предупреждала: доверяйте только нашему сайту. Так вот, новостей о проведении матчей там действительно не было, зато в матч-центре любой болельщик мог увидеть: «Енисей» — «Спартак» — город Красноярск». Да, статистика импортируется с независимой французской платформы, но факт остаётся фактом – РПЛ ввела болельщиков в заблуждение и спровоцировала их на покупку дорогостоящих билетов. Точка.

Основная инициатива изменить положенное по регламенту решение исходила от РФС, а РПЛ нужно было решить трудную задачу.

Либо опубликовать уже готовое заявление о переносе матча в Тюмень, либо всё-таки вспомнить о людях, которые виноваты только в том, что готовы перелететь половину планеты, лишь бы посмотреть этот ваш футбол.

Многие сейчас скажут, что чиновники облажались и вновь пошли на поводу у клубов.

А я думаю иначе. Свою позицию РПЛ и РФС уже проявили, по максимуму затянув рассмотрение вопроса и показав, что неготовых и несогласных ждёт в будущем. И, наступив себе на горло, они показали, что наш футбол всё-таки для болельщиков.

Это не пенсионная реформа, фанаты «Спартака» не будут страдать – и это самое главное.