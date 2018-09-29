Ради неё Эдер совершает голевые шедевры

В рубрике «Красота дня» — спутница жизни форварда «Локомотива», в котором, кажется, заложено забивать только решающие мячи.

На неделе португальский нападающий «Локомотива» вновь оказался в центре внимания. Его гол ворота «Балтики» в Кубке России был не только восхитительно красивым, но и чрезвычайно важным – он позволил чемпиону перевести игру в дополнительное время (и выиграть в конечном итоге). Нетрудно догадаться, кому посвятил свой голевой шедевр Эдер. Ну конечно же Санне, любимой женщине, а с недавних пор ещё и матери их общего ребёнка.

Эдер и Санна познакомились в 2016 году.

Через год отношений решили пожениться.

Сыграли свадьбу через год после главного гола в карьере Эдера – в ворота Франции в финале Евро-2016.

Вот как Эдер делал предложение своей нынешней жене.

Кто знает, возможно, именно благодаря поддержке возлюбленной Эдер начал забивать важные и победные голы.

В августе у пары родился ребёнок.

Во время чемпионского матча «Локомотива» беременная жена Эдера перелезла через ограждения, чтобы поздравить мужа с победным голом.

Это была их общая победа! И она явно не последняя.