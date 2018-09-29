Ради неё Эдер совершает голевые шедевры

На неделе португальский нападающий «Локомотива» вновь оказался в центре внимания. Его гол ворота «Балтики» в Кубке России был не только восхитительно красивым, но и чрезвычайно важным – он позволил чемпиону перевести игру в дополнительное время (и выиграть в конечном итоге). Нетрудно догадаться, кому посвятил свой голевой шедевр Эдер. Ну конечно же Санне, любимой женщине, а с недавних пор ещё и матери их общего ребёнка.
Эдер и Санна познакомились в 2016 году.
Через год отношений решили пожениться.
Сыграли свадьбу через год после главного гола в карьере Эдера – в ворота Франции в финале Евро-2016.
Вот как Эдер делал предложение своей нынешней жене.
Кто знает, возможно, именно благодаря поддержке возлюбленной Эдер начал забивать важные и победные голы.
В августе у пары родился ребёнок.
Во время чемпионского матча «Локомотива» беременная жена Эдера перелезла через ограждения, чтобы поздравить мужа с победным голом.
Это была их общая победа! И она явно не последняя.