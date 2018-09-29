Ману плевать на контракт. Он снова приносит очки «Локомотиву»

Эдер стал основным форвардом

После удивительного по красоте гола Эдера в Кубке он вновь оказался в старте. Видимо, в ближайшее время его ждёт роль основного футболиста, учитывая травму Смолов. Фёдор выбыл из строя примерно на месяц и может упустить возможность сыграть в ЛЧ, ради которой и переезжал в Москву. Фарфан тоже травмирован, но, учитывая его результативность, не факт, что после неё он вернётся в состав. Единственными альтернативами Эдеру на эту игру были Жемалетдинов и Тугарев.

Португалец был на удивление активен. Привычное простаивание в чужой штрафной в ожидании роли героя матча (а то и сезона) в этом матче куда-то ушло. Эдер обыгрывал соперников один в один, ассистировал партнёрам, уходил на фланг и делал всё то, что должен был делать форвард в его ситуации. Кроме голов. С этим он помог партнёру.

Хёведес — чемпион мира. И это несмешно

Проблемы «Локомотива» в защите так очевидны, что затмили травоядность команды по части креатива. Особенно на фоне града голов в Петербурге и трёшки в Турции. С «Ахматом» Юрий Палыч ожидаемо играл в два центральных защитника, и на скамейке остался Чорлука. Может, не успел восстановиться после травмы, а может, дело не только в этом.

В основе вышел Хёведес и выдал очень сильный матч. Лишь за один тайм он совершил ряд классных перехватов, а часть многочисленных офсайдов «Ахмата» была создана явно искусственно. Гости в основном пытались атаковать флангом Игнатьева. Мохаммади несколько раз прорывался слева и создавал остроту. После углового из опасной позиции пробил Родолфу. Большего «Ахмат» не смог.

В одной из пауз к немцу в центр поля прибежал Гилерме, который что-то долго ему объяснил. Немец внимательно выслушал, а затем упорно стал доносить мысль до партнёров. Учитывая уровень предыдущих клубов Бенедикта, можно не сомневаться в его исключительном уровне понимании игры. Вообще в отсутствие Игоря Денисова, который получил травму спины, именно немец больше всего подсказывал партнёрам. И это в свой пятый матч за «Локомотив».

Фернандеш делает то, что умеет

Ещё одним проводником идей и мотиватором «Локомотива» без главного капитана показал себя Ману Фернандеш. Сёмин по старой схеме не обращает ни малейшего внимания на нефутбольные вопросы. Фернандеш показывает, что всё не зря. У португальца многое не получается, есть брак в действиях, но большинство активности по-прежнему исходит от «четвёрки».

В последнее время вся старательность растворяется в воздухе, но в этот раз так не случилось. Фернандеш после очередного красивого момента с участием Эдера сыграл на добивании и исполнил. В сложный для клуба момент Ману не стал добивать команду личными тёрками — наоборот продолжил показывать свой уровень. А чуть позже итоговый результат закрепил Жемалетдинов.

Настроение в Черкизове изменилось

Резкая смена атмосферы на стадионе удивляет. Может, дело в переносе пресс-ложи на верхний сектор (она, кстати, стала на порядок комфортнее), а может всему виной дикий холод, но градус эмоций на стадионе заметно снизился. Ещё недавно трибуны радовались дебюту Смолова, а сегодня 10 083 зрителя (кажется, худшая посещаемость в сезоне) развлекались тем, что заряжали про вратаря *девушка лёгкого поведения* и смеялись над вяжущей спицами старушкой, которую выхватывало основное табло.

То же табло на матчах «Локомотива» часто показывает Илью Геркуса. В том сезоне в холодную погоду на нём было пёстрое пальто и кепка в стиле сериала «Острые козырьки». Гендиректор переоделся. Одежда стала чёрной, а кепка — гнутой. Новый лук символичен: в пяти последних матчах клуб потерпел три поражения.

В Лиге чемпионов сыгран всего один матч, в РПЛ не сыграна даже треть, и даже Кубок ещё не потерян. «Локо» ещё способен вернуть руководству присущий ему оптимизм.