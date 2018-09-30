Они вдохновляют звёзд «Реала»

Возможно, кого-то из этих красавиц вы встретите во вторник в «Лужниках».

Джессика Кроос (жена Тони Крооса)

Отношения Тони и Джессики кажутся милыми, тихими и спокойными. В 2015 году, уже имея двухлетнего сына, Кроос и Джессика Фабер (девичья фамилия девушки) решили тайно пожениться. В своих соцсетях супруга Тони публикует в основном фотографии мужа и детей.

Кларисса Алвес (жена Марсело)

Бразилец не выйдет на поле «Лужников» из-за травмы, но не включить в этот список его супругу мы не могли: по степени яркости Кларисса не уступает мужу. Они вместе с 19 лет и уже обзавелись двумя детьми, но не растеряли свои улыбки.

Красота дня. Кто вдохновляет Марсело на подвиги Главная девушка в жизни героя первого матча между «Реалом» и «ПСЖ».

Мария Кортес (жена Начо)

Так уж вышло, что важные семейные события у пары происходят в мае: в 2014-м — свадьба, в 2015-м — рождение дочери, в 2016-м — появление на свет сына. Интересно, что сын родился 28 мая – в день финала Лиги чемпионов, так что у Начо был двойной праздник.

Воспоминания Каземиро от российских стадионов должны быть свежи: ещё недавно он летал по нашей стране, защищая честь сборной Бразилии. Вместе с Каземиро находилась его жена, и её трудно было не заметить, например, на «Самара Арене». Ждём Анну-Мариану в «Лужниках», хотя от такого наряда придётся отказаться: учитывая погоду, легко будет простудиться.

Кора Готье (жена Карима Бензема)

Сомнительные истории Карима вроде интимной связи с несовершеннолетней проституткой и шантажа Вальбуэна эротическими видео растворились, подобно миражу, с появлением в его жизни этой девушки. Пара тщательно скрывает свою личную жизнь: даже их свадьба проходила под грифом секретности. Всё ради того, чтобы Карим не попадал в неприятные ситуации.

Красота дня. Жена Карима Бензема – Кора Готье Кто успокоил французского форварда к его юбилею?

Макарена Родригес (жена Лукаса Васкеса)

В последнем матче чемпионата Испании Васкес вышел лишь в концовке второго тайма, поэтому сил на матч в Москве у него должно быть достаточно. Настраивать Лукаса на голевую феерию в ворота Акинфеева будет его избранница Макарена. Надеемся, что в этот раз у неё ничего не выйдет!

Камилла Титга (жена Рафаэля Варана)

Ещё один примерный семьянин в нашем списке – Рафаэль Варан. Они с Камиллой познакомились и влюбились друг в друга ещё в старшей школе. Когда Рафаэля пригласили в Мадрид, его спутница бросила юридический колледж, чтобы быть с Вараном. У пары уже появился ребёнок – сына назвали Серхио.

Эмма Рис-Джонс (жена Гарета Бэйла)

Гарет настолько ревностно оберегает свою личную жизнь, что встретить в соцсетях его фото с супругой крайне трудно. К сожалению, очередная травма поставила под сомнение участие Бэйла в матче с ЦСКА. Со всеми трудностями игроку помогает справляться женщина, которая была с игроком с самого детства — Эмма Рис-Джонс.

Ваня Боснич (жена Луки Модрича)

Считается, что футболисты обязаны своим успехом не только тренировкам, но и спутницам. В случае Модрича это предположение можно считать фактом: его супруга является агентом Луки. Капитанская повязка в дошедшей до финала чемпионата мира сборной, важная роль в «Реале» и звание лучшего игрока года по версии ФИФА – Боснич, как и её муж, плодотворно работает на благо семьи.