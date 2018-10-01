«Долго общались с Акинфеевым, но мы должны принять эту ситуацию»

Об уходе Акинфеева

— Начнём с главной темы дня. Давно была договорённость о том, что Игорь заканчивает?

— Мы вчера повстречались. Как мы и говорили, до прошлого сбора он слетал в Германию проверить колено. У медиков были определённые пожелания, учитывая то, как колено себя ведёт. Поэтому Игорь решил закончить карьеру в сборной. Мы долго обсуждали нюансы, но ситуация такая, какая есть.



— Ваша личная реакция на это решение?

— За тот период, который мы в сборной, многие футболисты приняли то или иное решение. Жизнь идёт, всё меняется. Мы должны принять эту ситуацию.

— Возможен вариант Игнашевича, который после паузы продолжил выступать за сборную?

— Не можем думать наперёд: через два года или через день. Давайте отпустим ситуацию и примем её, какая она есть. Она может складываться по-разному. Игорь — молодой, но мы же говорим не о возрасте, а о его здоровье.

Акинфеев уходит из сборной. Он прямо намекал на это ещё перед ЧМ-2018 Перечитайте ещё раз это интервью.

— Учитывая уход Акинфеева, можно ли говорить, что в сборной на позиции вратаря появилась конкуренция?

— Она всегда была. Просто Игорь был хорош, вот и был номером один. Он играл на хорошем уровне, поэтому вопросов не возникало. Но Лунёв тоже отыграл так, как надо, мы знаем его и верим в него. В этом плане у нас сомнений нет.



— Не планируете пригласить Акинфеева на сбор, чтобы он попрощался с командой?

— Пока нет, но наши двери всегда открыты.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Об изменениях в сборной и новых кандидатах

— Перед ЧМ вы не вызывали Дзюбу, чтобы он освоился в Туле, но Головина сейчас вызвали. Почему?

— Это наш футболист, который нужен нам в составе. Думаю, вызов в сборную ему сейчас нужен гораздо больше, чем оставаться там. Дать ему почувствовать себя в своей команде будет правильно.



— Первые игры «Монако» сложились для клуба тяжело...

— Главное, что Головину не тяжело. Посещая игры, мы смотрим на футболистов, которые нас интересуют. Команды не обсуждаем, там могут быть свои нюансы. Александр здоров и готов играть. Мы видим Головина, который нам поможет.

Спасибо, Игорь Акинфеев! Это было круто Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

— Получали данные из клуба о его состоянии?

— Мы их не из клубов получаем, а сами. У нас свои данные, зачем мне кого-то спрашивать? Я и в РФС никого не спрашиваю.



— В составе сборной три изменения. Одно вы прокомментировали, есть ещё Дзагоев и Миранчук.

— Дзагоев готов, мы общались час назад. С каждой игрой он набирает, у них ещё будет две игры. Миранчук тоже — забивает, отдаёт. Видим его прогресс по сравнению с прошлым отрезком.

— Держите связь с Кокориным, который вернулся после травмы?

— Связь не прерывается. Рады, что он начал играть. Надо дать время и нам, и ему. Столько не играть и сразу вернуться на тот же уровень невозможно. Игрок его уровня для нас важен, но всему своё время.



— В последнее время были разговоры о натурализации Антона Вальдемара, но оказалось, что этот вариант невозможен. В будущем сборная вернётся к этому вопросу?

— Мы вообще не будем рассматривать вопрос натурализации, так как не можем влиять на судьбу футболиста, Это его гражданская позиция. Про Вальдемара от меня ни одного слова не было. Кто-то написал, пришлось реагировать.



— Ари получил российский паспорт, вы за ним следите?

— За Ари мы внимательно смотрим. Если юридически он может играть, он такой же, как и все.



— Если бы не травма, Смолов оказался бы в составе?

— Футболистов с травмой мы изначально не рассматриваем. Зачем время терять?

Какой вы запомните карьеру Игоря Акинфеева в сборной России? Лучшие фото Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России. Ностальгические кадры – в нашей фотоподборке.

О «молодёжке» и принципах сборной

— Чалов, Максименко, Рассказов. Не вызвали их только потому, что «молодёжка» имеет шансы в отборе к Евро?

— Кто вам сказал, что мы когда-то хотели их вызывать? Задайте вопрос их тренеру молодёжной сборной. Зачем в моём интервью нужны фамилии тех игроков, о которых мы вообще не думаем?



— Чалов многими ожидался в составе.

— Если бы ожидался, он был бы здесь. Всему своё время. За эти два года мы показали делом, что в наших решениях есть логика. Ни на кого из перечисленных игроков мы пока не рассчитываем. К тому же игра в команде и сборной — разные вещи. Всем этим футболистам надо проявлять себя в молодёжной сборной и добиваться результата. Я летал в Нижний Новгород их посмотреть, и что-то я не увидел там тех, кто может нас усилить. Поэтому это посыл, чтобы они поняли: чтобы попасть в первую сборную, нужно проявлять себя в «молодёжке».



— В прошлый раз при объявлении состава вы сказали, что вызываете тех, кто поможет здесь и сейчас. Сейчас этот принцип не изменился?

— Он остаётся тем же самым.

— Заболотный не забил ни одного мяча в РПЛ: чем он может помочь сборной?

— Недавно он забил в игре на Кубок. До этого он тоже не забивал в РПЛ, поэтому ничего не изменилось. Мы же строим команду, а не собираем отдельных игроков. Антон хорошо выходит на замену, не видим смысла что-то менять в этом плане.



— В сборной закончили карьеру многие возрастные футболисты.

— Значит, у других есть возможность начать восхождение.



— Разве не нужен баланс между опытом и молодостью?

— Баланс всегда нужен, но искусственно его сложно создать.



— Игнашевич будет на этих сборах?

— Я ему звонил, но он пока не ответил. Видимо, была тренировка. Пока неизвестно, будет ли он на ближайшем матче.

О ближайших матчах

— Кто будет капитаном сборной?

— Дзюба.



— Просматриваете ближайших соперников?

— Смотрели последний матч шведов, они играют почти все игры по системе 4-4-2, команда очень дисциплинированная. Нас ждёт серьёзный матч, и надо готовиться. С турками мы уже встречались, но за изменениями в их команде тоже следим.



— В Сочи больше нет проблем с газоном?

— Всё в порядке, его поменяли, и теперь там новый газон. Местная команда уже на нём сыграла.



— Много мнений на тему нового турнира — Лиги наций. Что вы о нём думаете?

— Это хорошая идея. И сам формат турнира, и цели есть. Хотелось бы попасть в Лигу А с первого места, а там будем смотреть по ситуации. На регламент внимания не обращаем: когда выигрываешь, все регламенты хороши.