Удивительные факты об игроках мадридского «Реала». Вы их знали?

Кейлор родился в бедной коста-риканской семье, которая едва сводила концы с концами. Такое бедственное положение вынудило родителей оставить дочь и четырёхлетнего сына с бабушкой и дедушкой и отправиться на поиски лучшей жизни в Америке. Путешествие это было не из простых, поэтому вернуться оказалось сложнее, чем уехать. Позднее мама Кейлора призналась, что это было самым ужасным решением, которое ей когда-либо приходилось принимать в жизни.



Перед отъездом отец сказал Кейлору, что он должен продолжить заниматься тем, что так любит. Речь, конечно же, шла о футболе. Оказалось, что всё это время папа будущего голкипера понемногу собирал деньги на футбольную школу. И сэкономленные средства не пропали: семилетний мальчик пошёл навстречу своей мечте.



Но на пути его ждало немало трудностей. Во многих командах Навасу отказывали – говорили, что он физически слаб, да и ростом не вышел. Удача улыбнулась ему только в 1999-м, когда его всё-таки взяли в клуб из родного города «Депортиво Саприсса», где он провёл 11 лет.

И ещё один факт



Со своей женой Кейлор встретился не где-нибудь, а на службе в церкви. Он, как и его будущая супруга Андреа Салас, два раза в неделю ходил в евангелистскую церковь в Санта-Ана – по понедельникам и вторникам. В один из дней их взгляды пересеклись, и они решили встретиться после службы. А через год они поженились.

Начо

Когда ему было 12 лет, врачи сказали, что он больше не сможет играть в футбол. Начо стало плохо, когда он готовился к очередному турниру: «Я постоянно бегал в туалет, литрами пил воду. Мама очень беспокоилась, поэтому позвонила в больницу, и мы поехали на обследование». Анализы показали, что уровень сахара в его крови превышал все возможные нормы. Врач назвал диагноз – диабет 1-го типа. Для мальчика, жившего футболом, это был огромный удар.



Через какое-то время мама повела сына к семейному доктору. Посмотрев результаты анализов, он сказал обратное – заниматься спортом наоборот нужно. Начо был счастлив – он был готов на все уколы, издержки, диеты, главное — продолжить играть.



С тех пор во время еды он вкалывает себе инсулин, измеряет уровень сахара в крови и внимательно следит за тем, что ест. Но, по словам Начо, в такой жизни есть свои плюсы: отдых, правильное питание – всё это очень важно для спортсмена.

Когда ему было всего пять лет, его отец ушёл из дома, громко хлопнув дверью. Он сильно поссорился с матерью, поднял на неё руку, после чего так и не вернулся в семью. «Если сейчас я встречу его на улице, даже не узнаю, что это мой отец. Я бы очень хотел с ним встретиться, но, значит, так решил сам Бог». Мать Каземиро делала всё возможное, чтобы её сын ни в чём не нуждался и получал хорошее образование, несмотря на все трудности.



В то время они жили в трущобах, поэтому каждый раз, за день до игры, мальчик напрашивался переночевать к одноклубникам – ему надо было выспаться и набраться сил, а дома это сделать было невозможно.

Гончаренко решение Акинфеева огорчило и обрадовало одновременно. Так бывает Перед встречей с лучшим клубом мира Виктор Гончаренко и Алан Дзагоев говорили не только о «Реале».

Когда бразильцу было 14, у него нашли гепатит. В течение трёх месяцев он не тренировался – его состояние не позволяло ему переносить даже минимальные физические нагрузки. «В тот момент я всерьёз думал о том, чтобы уйти из футбола, даже если я всё-таки поправлюсь. Но моё прошлое, моя семья позволили мне найти в себе силы бороться», — рассказывал Каземиро. И он выздоровел, заматерел и стал сильнее.



В 16 лет у него началась «звёздная болезнь»: он растолстел, проводил ночи в клубах, безбожно пил и даже приходил пьяным на тренировки. Тренер «Сан-Паулу» даже разработал специальную технику, чтобы с этим бороться: каждая жёлтая в матче становилась для Каземиро красной, и его меняли. Но довольно скоро этот период закончился, и бразилец вышел на новый уровень.

С именем Асенсио связана интересная история. Его отец испанец, а мама голландка, и она просто обожает легенду голландского футбола Марко ван Бастена. Именно в честь него и назвали будущего футболиста.



Но сердце Марко было отдано испанскому клубу: «Не знаю почему, но с малых лет я поддерживал именно «Реал». Однажды с семьёй они прогуливались в порту и увидели яхту, рядом с которой был Флорентино Перес. Мама Асенсио подбежала к нему и попросила сфотографироваться, заодно добавив, что однажды её сын будет играть в «Реале». Спустя некоторое время Марко позвонил его агент и сказал, что мадридский клуб в нём заинтересован. А ещё чуть позже Асенсио позвонил сам Перес.

Хорватские болельщики ненавидят Модрича. И в какой-то момент они зашли так далеко в своей ненависти, что даже призвали бойкотировать ЧМ-2018. Кто-то и правда остался в Хорватии и даже сделал себе футболку с номером 10 и словами «Я не помню» вместо фамилии. Всё дело в том, что полузащитник «Реала» отказался от своих показаний в суде против бывшего президента загребского «Динамо» и теневого босса хорватского футбола — Здравко Мамича. Этот человек на протяжении долгого времени нещадно воровал из государственного бюджета, угрожал журналистам и министру спорта Хорватии, не упускал возможности заработать на трансферах, и всё это под покровительством полиции и многих чиновников. Попался он на том же, на чём пытался срубить несколько лишних миллионов евро. Мамич забрал себе 15 млн евро с трансферов Модрича и Ловрена, после чего его всё-таки поймали. Лука по очевидным причинам проходил свидетелем по «делу Здравко» и давал показания в суде. В первый раз он сказал, что подписал дополнительное соглашение после перехода в «Тоттенхэм», а на втором допросе изменил показания и сказал, что сделал это до перехода. Хорватскую общественность просто взорвало после того. До сих пор не могут ему этого простить.

Карим Бензема

Родители Карима эмигрировали из Алжира и поселились недалеко от Лиона. Жили небогато – в семье было девять детей. Главным развлечением для маленького Карима стал футбол, в который он беспрестанно играл во дворе. Спустя некоторое время родители отдали его в футбольную школу, после чего и начался его долгий, но успешный путь в спорте.

Когда Бензема исполнилось 18 лет, он впервые получил вызов в сборную Франции на товарищеский матч с Грецией. Но в расположение национальной команды он так и не доехал – из-за травмы. Федерация футбола Алжира подсуетилась и тут же предложила Кариму выступать за их сборную. На что футболист ответил категорическим отказом: «Мои родители родились в Алжире, и эта страна навсегда останется в моём сердце. Но в футбол я буду играть только за Францию».



В 2011 году, в перерыве между сезонами в Ла Лиге, у Бензема начались проблемы с лишним весом. По совету Зинедина Зидана, который тогда занимал пост спортивного директора «Реала», Карим отправился в клинику в итальянском городе Мерано. По словам Зидана, он сам часто там бывал: работал над физическим состоянием, проходил курсы массажа и сидел на диете, очищающей организм от токсинов. Совет оказался дельным: за небольшой период Бензема сбросил 7 килограмм.

Скандалы



Бензема не раз становился героем скандальных историй. В 2010 году Карима и его партнёра по сборной Франка Рибери обвинили в связи с несовершеннолетней проституткой по имени Захия Дехар. И если Рибери сразу признался в том, что такое было, то Бензема до последнего отрицал свою вину. Разбирательство шло очень долго, а в начале 2014 года футболистов признали невиновными: девушка заявила, что соврала о своём возрасте, сказав, что ей 20.

Франк Рибери и Карим Бензема Фото: John Berry/Getty Images