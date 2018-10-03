Бразилец, непохожий на других. Чем крут Филиппе Коутиньо

История жизни бразильских футболистов часто наполнена нотками драматизма. Кто-то провёл безденежное детство в фавелах. Другие вспоминают криминальное прошлое недавних друзей.

С Коутиньо всё было иначе. Будущий футболист родился в самом сердце Бразилии — в семье архитектора. Вместе с двумя старшими братьями он с юных лет развивал инстинкты футбольного киллера — прямо во дворе. До тех пор, пока даже бабушку не взволновали фантомные способности вундеркинда.

Фото: nike.com

Дальше по классике — местная академия, просмотр в «Васко Да Гама» и дебют во взрослом футболе. Столь же уверенными шажками Коутиньо двигался к переезду в Европу. Достигнув цели, он снова был последователен в своём движении вверх.

Трансфер в «Интер».

Аренда в «Эспаньол» и скорый отъезд в «Ливерпуль».

Следом шёл переход в «Барселону».

На каждом этапе что-то выдавало в нём нечто такое, чего нет у других. Те же чувства побудили каталонский клуб заплатить за него 130 млн евро. Универсальность бразильца предполагает, что после ухода Иньесты он возьмёт на себя часть его функций. Создать момент, отдать пас за спины соперников, вовремя оказаться на ударной позиции — всё это Коутиньо умеет уже сейчас. Этот стиль игры вдохновил Nike на создание новой модели Phantom VSN. Последний раз компания представляла новую модель бутс в 2014 году как раз вместе с Андреасом Иньестой. Теперь пришло время нового фантома.

Такой путь часто бывает у тех, кого вы берётесь прокачать в футбольном симуляторе. Но в случае с Коутиньо это происходило в реальном мире большого футбола. С показателями бразильца происходило примерно то, что непременно ждёт юную звёздочку ваших виртуальных скитаний. Вот актуальные показатели игры Коутиньо, полученные с помощью программы Instat. За основу взята недавняя игра ЛЧ с ПСВ.

За 81 минуту на поле он выполнил более 100 активных действий (из них 94 — удачные). Это показатель Лео Месси в той же игре. При этом аргентинец провёл на поле весь матч, а процент удачных действий меньше даже у каталонской «десятки».

Правда, по общему индексу Instat Месси всё-таки впереди: вряд ли могло быть иначе, учитывая его хет-трик в этом матче. В этом рейтинге Коутиньо — третий. Обратите внимание на количество пасов в той игре. Во-первых, выделяется удивительная точность (75 из 80 завершились успехом). Во-вторых, 60 из них направлены в атаку. Это 75%. А теперь сопоставьте первое со вторым.

Коутинью способен покрывать на поле гигантские расстояния. В современном футболе осталось немного команд, которые выходят вперёд через позиционные атаки. Умные передвижения и мобильность выходят на первый план — и бразилец обладает этими качествами. Это один из факторов, из-за которых он становится незаменимым. В этом году 26-летний полузащитник был в стартовом составе в каждой, абсолютно каждой игре сборной Бразилии.

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Бразильцам присуща излишняя индивидуальность, но и здесь Коутиньо не относится к их числу (см. двумя абзацами выше). При этом он отлично справляется с атаками один в один. С тем же ПСВ футболист девять раз вступал в единоборство с соперником во время атакующих действий. Почти половина из них завершилась успехом.

После провала на ЧМ в России состав сборной Бразилии сильно изменился. Но Коутиньо остался в обойме. Он будет одним из тех, кто попытается вернуть стране футбольное величие. Триумф с национальной сборной… Кажется, этим заканчивается путь в футбольном симуляторе?

P.S. Следите за игрой футболиста-фантома сегодня в игре второго тура группового этапа ЛЧ «Тоттенхэм» — «Барселона».

Начало в 22:00 по Москве.