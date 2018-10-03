Сын вратаря или болельщик «Реала»? Кто заменит Акинфеева в Риме

Ложкой дёгтя в бочке мёда ЦСКА стало удаление Игоря Акинфеева на 96-й минуте матча с «Реалом». Без своего бессменного «первого номера» «армейцам» будет гораздо тяжелее увезти очки из Рима в матче 3-го тура группового этапа с «Ромой». Кто же заменит дисквалифицированного Акинфеева?

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Основной кандидат – 22-летний Илья Помазун. Об этом рассказал Виктор Гончаренко.

«Что касается матча с «Ромой», то не забывайте, что у нас ещё есть Помазун. Мы его сейчас поставим в строй, думаю, что он будет играть в Риме. У него есть неприятная травма, но она позволяет ему играть», – поделился информацией главный тренер ЦСКА.

Помазун – сын известного в прошлом голкипера Александра Помазуна, выступавшего за «Спартак», «Балтику» и ряд других российских клубов. У Ильи уже есть маленький опыт выступлений за первую команду «армейцев». Правда, непростой.

Карьера Помазуна в Премьер-Лиге началась в августе прошлого года. Тогда Акинфеев получил травму – Илья его подменил. Дебютная игра с «Рубином» в Москве началась для молодого голкипера катастрофически: он пропустил два гола от Жонатаса за 10 минут. Причём мячи влетали в ворота «армейцев» именно из-за ошибок Помазуна. Сперва он неуверенно сыграл на выходе, а потом не успел сложиться после удара низом в ближний угол. ЦСКА проиграл дома – 1:2. Однако Илья быстро пережил неудачу и через три дня уже более уверенно выглядел против «Тосно» в Петербурге. На «Петровском» в его воротах побывал один мяч, забитый Антоном Заболотным красивым ударом головой. «Армейцы» победили со счётом 2:1.

Ещё Помазун сыграл за основу в матче 1/16 финала Кубка России c «Аванградом» в Курске. ЦСКА уступил будущему финалисту турнира в дополнительное время – 0:1. Единственный гол в ворота Ильи был забит с пенальти.

Помазун выступал за ЦСКА в юношеской Лиге УЕФА на протяжении трёх сезонов. В частности, ему доверяли место в воротах в матчах с «Баварией», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и… «Ромой». В Риме в сентябре 2014-го он пропустил три мяча. Интересно, что капитаном хозяев в той встрече был Лоренцо Пеллегрини.

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Георгий Кырнац

В матче с «Реалом» после удаления Акинфеева на замену Ивану Облякову вышел Георгий Кырнац. 20-летний воспитанник ЦСКА, который вряд ли получил бы свои первые минуты в Лиге чемпионов, если бы не травма Помазуна. Самое поразительное в этой истории то, что Кырнац, судя по его старым записям в «Твиттере» – давний болельщик «Реала»!

До этого Георгий не играл в официальных встречах за основу ЦСКА, однако в нынешнем сезоне стабильно попадал в заявку красно-синих в матчах Премьер-Лиги. Ещё он дважды сыграл в юношеской Лиге УЕФА. В ноябре 2015-го дома с «Вольфсбургом» (1:2) и в декабре 2016-го в гостях с «Тоттенхэмом» (0:0). Кроме того, Кырнац призывался в сборную России U18, за которую выступал в 2016 году на мемориале Гранаткина.

В нынешнем сезоне Кырнац принял участие в шести матчах «армейцев» в молодёжном первенстве России, в которых пропустил три мяча. Два из этих трёх голов пришлись на недавнее дерби со «Спартаком». Красно-синие остались вдесятером уже на 19-й минуте и уступили – 1:2.

«За всю историю ЦСКА не было такого момента, когда рамку защищал слабый вратарь, – говорил Кырнац три года назад в интервью для пресс-службы клуба. – Астаповский, Ерёмин, Акинфеев — эти имена знают абсолютно все. Есть и другие голкиперы, которые становились любимцами публики: Харин, Перхун, Мандрыкин. Вратарская школа ЦСКА — это марка. Моя игра на пенальти? Пускай это останется секретом. Мне нужно ещё многому научиться. Ориентир в этом плане Игорь Акинфеев, который блестяще отбивает одиннадцатиметровые удары».

Возможно, теперь Кырнацу придётся и самому доказать в Риме высокий уровень вратарской школы ЦСКА.