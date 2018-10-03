Ещё одно чудо в «Лужниках»! Теперь от ЦСКА

От Феди до Фёдора Николаевича

Когда «Реал» прошлый раз гостил в Москве, юный Федя Чалов с однокашниками мёрзли на трибунах «Лужников», самозабвенно поддерживая любимый клуб. Вроде бы всего ничего времени минуло с тех пор, миг по меркам истории – полдюжины лет, но сколько всего с тех пор изменилось. «Королевский» клуб трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, главная арена страны пережила капитальный ремонт, а Чалов не только дослужился до главной команды клуба – выбился в лучшие бомбардиры РПЛ!

Подозреваю, что никогда прежде в газетных и Интернет-заметках девятого номера красно-синих не называли по имени-отчеству. Во вторник Marca устранила этот пробел. В заметке под названием «Молодой призывник, который со своими голами «капитанит» в войске ЦСКА» мадридский коллега упомянул все персональные данные, найденные в «Википедии». На испанском выглядело забавно: Fyodor Nikolayevich Chalov. Скорее всего, автор просто не был до конца уверен, что здесь имя, что отчество (у них там и по четыре-пять имён собственных в паспорте не редкость). Но сам по себе факт появления в самом популярном издании Испании отдельного текста о 20-летнем русском игроке можно расценивать как лишнее подтверждение его футбольного прогресса. Пускай и не оценённое пока в полной мере тренерским штабом своей национальной сборной…

Забегая наперёд, замечу: свои 78 минут Чалов отработал качественно. Забить не забил, но в напряжении оборону противника держал и был провожён с поля овацией. Заслуженной.

Переезд ЦСКА в «Лужники» – провал? Или гениальное решение? Пучков и Телингатер не договорились. Помогайте.

Начо на все случаи жизни

Очередной раз о быстротечности времени напомнил стартовый протокол. Из участников памятной встречи в начале 2012-го в нём оказалось ровно два человека, по одному с каждой из сторон – Дзагоев да Бензема. В теории их могло быть вдвое больше, но капитана Рамоса Хулен Лопетеги не стал утруждать очередным путешествием на другой конец Европы. Щенникова вне игры оставила травма – как и Марсело. Впрочем, пышноволосый бразилец и прошлый раз на поле не выходил – мужественно отсидел полтора часа на лавке.



Отсутствие Марсело снизило не столько даже оборонительный, сколько наступательный потенциал гостей. Редкий латераль умеет так разогнать и завершить атаку, как он. В мадридском дерби отсутствие Марсело отчётливо бросалось в глаза. Каким бы опытным и дисциплинированным исполнителем ни был Начо, он – центральный защитник, не крайний. Навыков бровочника ему заметно не хватает: подчёркнуто аккуратный «дома», он редко совался в гости к чужому вратарю и осмелел только с выходом Себальоса.

В Москве Начо пришлось подменять другого звёздного товарища – оставшегося дома Рамоса. И левый фланг сливочных окончательно оголился. «Заплатка» на нём изначально выглядела ненадёжной. Против самого агрессивного крайнего защитника чемпионата России вышел абсолютный новичок Мадрида Регилон (0 минут в первой команде). Двух этих факторов было достаточно, чтобы предугадать наступательный акцент москвичей.



После вынужденной замены перед перерывом Карвахаля необычный вид принял и противоположный фланг «Реала». За душой у Альваро Одриосолы всего один матч в Примере за «бланкос».

ЦСКА обыграл «Реал» со счётом 1:0. Акинфеев был удалён с поля. LIVE! ЦСКА в «Лужниках» сражается с лучшим клубом мира.

Модрич наблюдает, Влашич забивает

Казалось, при таком содержании заявки Лопетеги трудно чем-то удивить коллегу-соперника, а всё-таки он ухитрился это сделать. Если Рамоса, Марсело, Иско и Бэйла никто не ждал на поле, то Модрича – на скамейке. Из двух участников финала ЧМ-2018 на знакомый газон отправился только один – Варан.



Тренер испанцев самонадеянно рассудил, что класса Каземиро с Кроосом ему в центре поля хватит. И просчитался. Мозгов Луки «Реалу» явственно не хватало в созидании, и главным героем первого тайма неожиданно для многих стал другой хорват, на 13 лет младше. Небрежную передачу Крооса Никола Влашич преобразовал в один из самых быстрых голов Лиги чемпионов. Полутора минут со старта игры не прошло, а 70 с лишком тысяч человек на трибунах «Лужников» уже ликовали!

4:14 по ударам, 1:0 по голам

Такого бурного дебюта, похоже, не ожидали ни хозяева, ни, тем более, гости. «Армейцы», поведя в счёте против грозного неприятеля, инстинктивно закрылись. Испанцы, наоборот, ощетинились и попёрли вперёд. Надо признать, что в эти 45 минут минимум дважды российскому вице-чемпиону прилично подфартило – после ударов Каземиро и Бензема в каркас ворот. Несколько непростых ударов отразил Акинфеев. С остальными трудностями полевые игроки Гончаренко с трудом, но справились самостоятельно. По ударам «Реал» до перерыва превзошёл ЦСКА – 14:4, по счёту – уступил 0:1.

Когда лишний защитник совсем не лишний

Полноценного отдыха у лучшего футболиста последнего Кубка мира не вышло. Вскоре после отдыха Лопетеги пришлось-таки потревожить Модрича. Одновременно с ним с лавки поднялся Мариано – тот самый, который весной огорчал «армейцев» в майке «Лиона». Тот факт, что за полчаса до конца главный «реалист» израсходовал все замены, не менее красноречиво говорит об отношении тренера к происходящему на поле, чем энергичные расхаживания по технической зоне. Такой наглости от молодой московской команды Лопетеги явно не ожидал.



Гончаренко моментально среагировал на повышение атакующего потеницала противника. На первый взгляд, неожиданная замена Дзагоева на Ефремова на самом деле несла в себе глубокий тактический смысл. В сложившейся ситуации дополнительный центральный защитник был для ЦСКА совсем не лишним, и Набабкин дисциплинированно в него перевоплотился. Не впервой.



Последние минуты матча трудно было избавиться от ощущения дежавю: три месяца назад сборная Испании так же ожесточённо и упрямо рвалась к воротам Акинфеева при счёте 1:1. А партнёры Игоря так же мужественно, из последних сил, через судороги в ногах, держали в оборону.



Драматизма моменту добавило удаление Акинфеева, «напихавшего» румынскому судье. Хорошо, у ЦСКА оставалась замена в запасе. Впрочем, Кырнацу даже мяча касаться не пришлось – уже через минуту «армейцы» принимали поздравления с исторической победой!