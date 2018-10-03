«Иногда даже Кроос ошибается». Семак объясняет «привозы» «Зенита»

«Зенит» потерял Маркизио

На открытой тренировке «Зенита» журналисты не увидели полузащитника Клаудио Маркизио. Единственный летний новичок петербургской команды заболел, поэтому завтра со «Славией» не сыграет. По словам главного тренера лидера РПЛ Сергея Семака, экс-игрок «Ювентуса» и сборной Италии должен помочь команде в игре 10-го тура чемпионата России с «Краснодаром» в воскресенье.

— Маркизио, к сожалению, заболел и не готовится к матчу, – сказал Семак. – Но, думаю, завтра-послезавтра он начнёт работать в общей группе и вернётся к «Краснодару». Юрий Жирков восстанавливается после травмы, Евгений Чернов не заявлен на Лигу Европы. Все остальные готовы играть. Сегодня вечером решим, кто больше подходит к этому матчу, и сузим заявку.

Жара в Каспийске: гол Маркизио, удаление Белорукова и победа «Анжи»! «Зенит» в большинстве проиграл самому бедному клубу Премьер-Лиги.

— Согласны, что Артём Дзюба подустал?

— Дзюба трудится в таком же режиме, как и другие игроки. У него не было полноценной подготовки к сезону. Он затратил много физических и эмоциональных сил. Мы следим за его состоянием. Невозможно всегда играть на запредельном уровне. Как может, так и играет.

— Что за проблема у Юрия Жиркова? Какие методы лечения применяете?

— Консервативные методы лечения, без операционного вмешательства. Но они могут не дать эффекта. Сегодня я видел его на пробежке. Пока всё идёт медленно, но операция затянет восстановление. У Жиркова нет разрыва ахилла, просто повреждение.

— «Славия» любит атаковать. В Петербурге сыграет по-другому?

— Вряд ли «Славия» изменит своему стилю. Она всегда играет активно, стремится много атаковать как через фланги, так и через длинные передачи. Всё зависит от того, что позволит сопернику «Зенит».

— Обсуждали с Игорем Смольниковым и Далером Кузяевым их ошибки в Каспийске? Что они не так делали?

— Всё не так делали, раз мы пропустили. Но все мы люди, никто не защищён от индивидуальных ошибок. У нас не было проблем в обороне в матче с «Анжи». Может, от усталости ребята приняли неправильные решения. Даже Тони Кроос иногда ошибается.

— Отдых кому-то дадите перед «Краснодаром»?

— Мы начнём думать о «Краснодаре» уже после матча со «Славией». Никакой ротации не будет.

— «Зенит» во время пауз на игры сборных проводит товарищеские матчи: сперва была встреча с «Кайратом», потом будет «Шальке». Это ваша инициатива?

— На ближайшую паузу мы тоже договариваемся о товарищеской игре. Это моё пожелание. Паузы довольно длинные. Хотим предоставить игровой ритм тем, кто меньше играет.

Лунёв не обсуждал с Черчесовым уход Акинфеева

В те 15 минут тренировки «Зенита», что были открыты журналистам, самым живым, как обычно, выглядел Артём Дзюба. Центрфорвард постоянно шутил, заставляя улыбаться разминавшихся рядом с ним Магомеда Оздоева и Александра Кокорина. Олег Шатов изобразил что-то похожее на празднование гола в исполнении Криштиану Роналду. Потом вдруг отвлёкся. Кажется, ему жала обувь. Голкипер Андрей Лунёв – сама серьёзность. Его-то Семак и выбрал в качестве спикера от игроков.

— Андрей, как восприняли поражение в Каспийске?

— Это неприятное поражение, болезненное. Надеюсь, все вынесут урок из результата, и в дальнейшем таких ошибок мы не повторим. Будем выходить на поле с первой и до последней минуты мобилизованными.

— Как отнеслись к новости о завершении карьеры в сборной России Игорем Акинфеевым? Обсуждали эту тему со Станиславом Черчесовым?

— Никак не отнёсся. С Черчесовым я на эту тему не разговаривал.

— В «Славии» пять футболистов, игравших против сборной России в товарищеском матче в Ростове – 1:5. Будет у зенитовских «сборников» в этой связи психологическое преимущество?

— Это совершенное разные игры, разные турниры. Мы выйдем и сыграем в свой футбол. Сегодня вечером разберём соперника.