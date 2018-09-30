Жара в Каспийске: гол Маркизио, удаление Белорукова и победа «Анжи»!

Урок для «Зенита»

Похоже, в «Зените» сделали выводы из истории прошлого сезона с отданными в аренду игроками. Тогда своей команде забили Олег Шатов и Артём Дзюба, выступавшие соответственно за «Краснодар» и «Арсенал». Их голы лишили петербургский клуб Лиги чемпионов.



В нынешнем сезоне против сине-бело-голубых не сыграли ушедшие в «Рубин» Ибрагим Цаллагов и Дмитрий Полоз. Теперь остался вне игры и защитник «Анжи» Иван Новосельцев. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил свою позицию по этому вопросу: «Я уже говорил, что даже с точки зрения этических норм, если игрок получает зарплату в клубе и играет против него, то это неправильно. Я донёс своё мнение до руководства. Насколько понимаю, Новосельцев имеет возможность сыграть, но должен заплатить для этого определённую сумму».

Семак прав. В одном матче любой игрок может прыгнуть выше головы, стремясь что-то доказать, но доказывать нужно каждый день на тренировках и каждую неделю на поле. Хотя для «Анжи» с его ограниченными ресурсами потеря защитника была неприятной.

Футбол без «автобуса»

Тем не менее команда Магомеда Адиева и сегодняшним составом на фоне многомесячных долгов прогрессирует, показывает себя конкурентоспособной даже во встрече с лидером Премьер-Лиги. Никакого «автобуса», которого, быть может, ждали зенитовцы, «Анжи» у ворот Юрия Дюпина не припарковывал. Напротив, хозяева с первых минут старались контролировать мяч, доводить его длинными передачами до пары нападающих Долгов – Понсе. Рослый и крепкий воспитанник петербургского клуба Долгов, который при Андре Виллаш-Боаше успел сыграть за «Зенит» в Лиге чемпионов, был очень мотивирован. Лез в борьбу, цеплялся за мяч. Да и другие игроки «Анжи» стремились не уступить ни метра зенитовцам, из-за чего возникали локальные конфликты: Андреса Понсе с Браниславом Ивановичем, Роланда Гиголаева с Игорем Смольниковым.

У «Зенита» в центре поля действовала связка Маркизио – Паредес. Оба они классные созидатели, а вот быстроты при игре в обороне им недостаёт. «Анжи» пробовал воспользоваться этим: Долгов с Понсе открывались в свободных зонах между ними и центральными защитниками. Пару опасных атак с ударами из-за штрафной махачкалинцы таким образом в первом тайме соорудили.

Дзюба без ударов

Фаворит слишком долго просыпался. «Зениту» не хватало командной скорости, поэтому гости никак не могли довести мяч до штрафной хозяев. Небезошибочно действовал при развитии наступления даже опытный Клаудио Маркизио, который, похоже, не понимал, почему так плохо открываются игроки группы атаки. Вялым был автор дубля в ворота «Локомотива» Олег Шатов (заменён в перерыве). Не доходил мяч до Артёма Дзюбы: его внимательно стерегли три мощных центральных защитника «Анжи» Дмитрий Белоруков, Джон Чансельор и Игорь Удалый. В итоге центрфорвард сборной России сегодня вообще ни разу не пробил.



«Зенит» более-менее включился только после получаса игры. Впрочем, напряжение у ворот Юрия Дюпина всё равно возникало лишь после стандартных положений. Если бы чуть больше повезло капитану Ивановичу, команда Семака выиграла бы первый тайм. Однако справедливости в голе лидера РПЛ было бы мало. Нулевая ничья к перерыву – закономерный результат.

Первый гол Маркизио

Ситуацию в пользу «Зенита» развернул быстрый забитый мяч в начале второго тайма. Класс лидера РПЛ всё-таки перевесил организацию «Анжи» в одном эпизоде. Гол подарил вроде бы простой, но, возможно, наигранный аут: Себастьян Дриусси открылся под передачу Дзюбы и тут же пробил. Попавший в штангу мяч добил Маркизио – это первый гол экс-полузащитника «Ювентуса» в составе сине-бело-голубых.

На исходе часа матча подуставшего Маркизио, который до этого сыграл 90 минут в Кубке России, заменил Александр Кокорин. Актуальный вопрос – взаимодействие Кокорина с Дзюбой. Как их совместить на поле? Александр расположился под Артёмом, как второй форвард. Вскоре связка сработала: Дзюба опередил Белорукова, сделав скидку на Кокорина. От гола «Анжи» спас красивый сейв Дюпина.



Противостояние Дзюбы с Белоруковым достигло точки кипения на 75-й минуте. Защитник очень жёстко сфолил на центрфорварде, заработав прямую красную карточку. Наверное, судья Алексей Матюнин мог ограничиться жёлтой, хотя Артём рисковал получить серьёзную травму.

Пенальти от Смольникова

Удаление Белорукова случилось уже при счёте 1:1. Махачкалинцы не опустили рук – бойцы! Кстати, хозяева вышли на игру в футболках в поддержку Хабиба Нурмагомедова перед его сражением с Конором Макгрегором и сами словно зарядились чемпионской энергией. Гол Понсе – следствие неудачного выноса в исполнении Далера Кузяева под давлением игроков «Анжи» вкупе с проигранным единоборством Луиша Нету.



Все ждали, дожмёт ли лидер РПЛ оставшегося вдесятером соперника, а вышло совсем по-другому. Экс-зенитовец Гиголаев опередил на рывке Смольникова, который поспешил сфолить в собственной штрафной. Фланги обороны – проблема петербургской команды. Если «Зенит» вернётся в Лигу чемпионов, их нужно усиливать первым делом. Владислав Кулик с «точки» хладнокровно переиграл Андрея Лунёва. Более того, в концовке южане справились с фирменным оружием «Зенита» – забросами на мощных форвардов. Ни Дзюба с Кокориным, ни Ерохин с Заболотным не спасли гостей. Команда Адиева выиграла третий матч подряд с учётом кубковой победы. Вот так сенсация!