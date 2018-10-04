«Барселоне» просто очень не везло. Матч с «Тоттенхэмом» это доказал

В последнее время Эрнесто Вальверде достаётся. На первый взгляд, по делу: домашние ничьи с «Жироной», с «Атлетиком», а между ними – поражение от «Леганеса». Объединяет эти три команды одно: они из нижней половины турнирной таблицы. Да, похоже на кризис, но это не он.

У «Барселоны» есть причины нестабильно играть в начале сезона. Например, смена схемы и обновление состава. Смена схемы иногда ставит команду в трудную ситуацию. Вспомните, какой тягучей «Барса» выглядела в первых матчах при Вальверде год назад, когда только перешла на 4-4-2. Сейчас идёт обратный процесс.

Этот процесс усугубляется глобальным перестроением после ухода Андреса Иньесты. Иньесту заменить невозможно: он мог потерять скорость, интенсивность, что угодно, но космическая культура паса и понимание, куда именно и когда надо пасовать, никуда не делись. Без его чувства пространства «Барселоне» приходится немного менять стиль владения мячом: больше вскрывать зоны дриблингом и импровизацией. Одновременно, Вальверде интегрирует Артура, а также пытается ротировать состав. В семи турах Примеры он выпустил 19 футболистов. Это не оправдание поражения «Леганесу», «Леганес» в любом случае нужно обыгрывать, но объяснение, почему команда играет именно так.

Фото: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images

Нормальное начало сезона: качество игры может страдать (хотя, в Манчестере есть топ-клуб, который мечтает о качестве игры этой как бы кризисной «Барсы»), главное результат. Но и его нет.

Невезение в абсолютных и относительных величинах

Ни один тренер не скажет, что чемпионский титул в Примере был проигран из-за невезения. Это просто несолидно. Чем длиннее дистанция, тем меньшее влияние оказывают случайные обстоятельства на результат. Но раз сезон не длится бесконечно, мы имеем дело с абсолютной величиной в 38 игр. 38 игр – дистанция, на которой невезение, ошибки судьи, неудачные замены и слишком коротко подстриженный газон перестают иметь значение. Имеет значение результат.

А в одном матче может произойти всё, что угодно. Поедет нога у Терри, промахнётся Баджо, судья окажется наркоторговцем из Эквадора. Что угодно.

Например, Месси может элегантно уйти от Уинкса (тот выглядел даже как-то нелепо), прорваться по центру и пробить с линии штрафной – без шансов для вратаря. Но в штангу. А через пять минут Месси может элегантно уйти от Ваньямы (тот выглядел даже как-то нелепо), прорваться по центру и пробить с линии штрафной – без шансов для вратаря. Но в штангу. Это невезение, и не нужно искать что-то ещё.

Когда мяч, который возвращает «Тоттенхэм» в игру, залетает в ворота «Барселоны» рикошетом от руки Лангле, а второй мяч «Тоттенхэма» залетает рикошетом от Лангле – это невезение. Его было слишком много в последних матчах.

Когда «Барселона» в попадает в каркас ворот 12 раз в девяти матчах – это невезение. А что, если не оно? Месси с начала сезона попал в штангу восемь раз: может, он специально в неё целится или он плохо бьёт по воротам? Нет, просто невезение.

Месси на днях сказал: «Мы не реализуем массу моментов, а нам забивают первым ударом».Это лучшая аналитика проблем «Барселоны». Цифры подтверждают его правоту.

«Барса» вдесятером вырвала ничью у «Жироны». Первые потерянные очки в сезоне Месси и Пике побрились. И ещё четыре наблюдения о матче.

Провальным был только матч с «Леганесом». В игре с «Жироной» «Барса» нанесла 22 удара (против семи) и била в каркас – это победа, если бы не невезение. В игре с «Атлетико» «Барса» нанесла 20 ударов (против восьми) и дважды била в каркас – это победа, если бы не невезение. По xG– победа уверенная. Если «Атлетик» наиграл на гол, то «Барселона» — на три.

Такие моменты случаются в каждом сезоне. Обычно, они как-то распределены на дистанции, но у «Барселоны» эти случайности происходят одна за другой на протяжении нескольких недель подряд. Что это? Да просто… стечение обстоятельств. Вы поняли.

Я бы и сам хотел меньше использовать в тексте это слово (понимаю, что оно выглядит подозрительно не аналитично), но приходится. Потому что «Барселона» 50 минут просто раскатывала «Тоттенхэм» на ужасном газоне «Уэмбли» и могла убить интригу ещё до гола Гарри Кейна. Трудно сказать, насколько эта череда случайностей влияет на команду (раз уж об этом заговорил Месси), но «Барса» до самого финального свистка играла так яростно, как будто боролась не с соперником, а именно с невезением. И победила. Но это не единственное, что заслуживает внимания.

Месси – не просто Месси. Он ещё и немного Иньеста

В начале текста я сказал, что Иньесту заменить нельзя. В принципе так и есть, но в переходный период Иньестой на полставки трудится Месси. Именно он взвинчивает темп атак умными пасами. Результативно, хотя это и не отразит статистика. Смотрите. Первый гол начался с блестящего паса Месси на Альбу на 30 метров между защитниками, который превратил обычную атаку в атаку три на четыре. Второй гол начался с кросса Месси на Суареса из глубины между защитниками, тот получил мяч в шести метрах перед воротам и сбросил на набегающего Коутиньо. Незаметный вклад Месси мог быть и ещё результативнее, но его пас на Суареса (вывел форварда на одного защитника) голом не кончился.

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Кроме роли Иньесты, Месси справился и с ролью Месси. Первый его гол получился очень красивым, а второй возник из ужасного коллективного провала «Тоттенхэма», но это не должно отвлекать от того, чтобы оба голы забиты в наиболее типичном стиле Лео: после резкого ускорения из глубины в центр штрафной.

Значит, в «Барсе» всё отлично?

Вообще-то, нет. Вряд ли Вальверде будет доволен качеством игры в матче, где обе команды проходили центр поля, как будто там пусто. Но есть и более глобальные проблемы, которые нельзя исправить тактической дисциплиной. Например, кажется, что Нелсон Семеду – просто не игрок уровня «Барселоны». Или любого другого клуба, который рассчитывает на победу во всех турнирах, в которых участвует. И так кажется уже не первый год. Ещё, иногда кажется, что Лангле – так себе подмена Умтити. Может, хватит уже экономить на защитниках? Ещё кажется, что Луис Суарес всё больше напоминает Карима Бензема последних лет не только прекрасным подыгрышем, но и слабой реализацией моментов.

Всё это – настоящие недостатки команды, с которыми придётся что-то решать по ходу сезона. А восемь штанг Месси в девяти матчах и недозабитые голы «Атлетику» — это не недостатки. Вы знаете, что это.

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