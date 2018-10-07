Гол Дзюбы, две руки, пенальти и удаление. «Зенит» справился с «быками»!

Чемпионская статистика Мусаева

Мурад Мусаев вернулся в Петербург, где ровно полгода назад (7 апреля) дебютировал в роли главного тренера «Краснодара» с победы над «Зенитом» – 2:1. За этот период 34-летний специалист собрал впечатляющую статистику: под руководством Мусаева «быки» одержали 10 побед в 15 матчах чемпионата России и набрали 32 очка. Вообще-то это чемпионский график. По крайней мере, в прошлом сезоне двух таких кругов хватило бы для завоевания золота Премьер-Лиги, ведь «Локомотив» финишировал с 60 очками.

«Зачем заниматься футболом, если не ставить максимальные цели? Скажу больше — у нас есть цель стать чемпионами в нынешнем сезоне, но мы идём от матча к матчу», – признался Мусаев после разгрома в прошлом туре «Динамо». В четверг «Краснодар» подтвердил свои амбиции выигрышем у мощной «Севильи» в Лиге Европы. На встречу с лидером РПЛ «Зенитом» команда Мусаева отправлялась, имея серию из семи побед подряд в разных турнирах с общим счётом 17:2!

«Краснодар» атакует без нападающих

Сегодняшний «Краснодар» не настаивает на контроле мяча, но в то же время не собирается отказываться от своего фирменного стиля. У Мусаева очень гибкая команда, поэтому она и стала сильнее, чем раньше. Это мы увидели и с первых минут противостояния «быков» с «Зенитом». Поначалу была довольно-таки осторожная игра, в которой соперники скорее рассчитывали на быстрые атаки, но чем дальше шёл первый тайм, тем больше происходящее на поле напоминало матч команды Сергея Семака в Лиге Европы со «Славией».

«Краснодар» опять сыграл без номинального центрфорварда из-за травм Ари и Ивана Игнатьева. Разве что «ложную девятку» теперь исполнял Павел Мамаев, а не оставшийся на скамейке Кристиан Куэва. Гости постепенно осмелели, лезли крупными силами вперёд, а лёгкая группа атаки интересно комбинировала перед штрафной Андрея Лунёва. Краснодарцы были очень близки к забитому мячу. Дважды сине-бело-голубых спасала от гола только расторопность Бранислава Ивановича. Ещё Виктор Классон не реализовал сумасшедший момент, попав в штангу.

Перестройка от Семака

Чувствовалось, что Семак тщательно готовился к «Краснодару». Очевидно, с этим были связаны перестановки в основе «Зенита». Клаудио Маркизио не успел поправиться к игре и не попал в заявку, а в «опорника» превратился Александр Ерохин. С одной стороны, он должен был страховать Леандро Паредеса, так как «Краснодар» умеет здорово пользоваться зонами между линиями обороны и полузащиты соперника, а с другой, Ерохину всё-таки не хватает скорости для поддержки быстрых атак. В этот раз ближе к левому флангу был смещён шустрый, техничный Себастьян Дриусси, который получал больше свободного пространства. Кроме того, левый фланг обороны закрыл Евгений Чернов, впервые сыгравший в нынешнем чемпионате России. До этого Чернов появлялся только в Кубке России. Естественно, Семак понимал, что «Краснодар» будет давить на слабый по предыдущим матчам левый фланг Эльмира Набиуллина. Не сказать чтобы Чернов действовал безупречно, но в целом с ним стало надёжнее.

Тем не менее игра давалась «Зениту» тяжело, хозяева допускали много брака при выходе в атаку. Напряжение в штрафной Станислава Крицюка возникало прежде всего на стандартах. Яркой деталью наступления команды Семака стали две пятки Дриусси, после которых «Зенит» мог забить.

Кокорин выходит – «Зенит» бежит

Когда команды вышли на второй тайм, выяснилось, что Ерохин ещё раз поменял позицию – переместился на скамейку запасных. «Зениту», конечно, требовалось что-то менять, а полузащитник сборной России, похоже, чуть-чуть «подсел» после отличного старта сезона. В игру вступил Александр Кокорин – и команда Семака побежала! Петербуржцы сразу создали несколько моментов, забили гол. Дзюба завязал атаку и сам завершил её ударом головой после комбинации с участием Кокорина и Дриусси.

Игра окончательно раскрылась, ведь «Краснодар» даже не думал сдаваться. Однако сине-бело-голубые использовали малейшую ошибку соперника на владении. Блестящий пас умницы Дриусси и мастерская пауза Роберта Мака перед ударом, который пробил в самый нужный момент, когда, наверное, уже все болельщики «Зенита» на трибунах успели крикнуть ему «бей»!

Казалось, у команды Мусаева кончается бензин. Уж больно много сил «быки» отдали в матче с «Севильей». Но гостей вернул в игру пенальти: «Краснодар» всё-таки прорвал левый фланг обороны «Зенита», а Иванович прервал полёт мяча рукой. Гол Мамаева обеспечил весёлую концовку этой увлекательной встречи лидеров РПЛ. Следующая игра рукой привела к удалению воспитанника петербургского клуба Сергея Петрова, тем не менее краснодарцы и вдесятером едва не забили. «Зенит» с трудом удержал победу, благодаря которой снова увеличил отрыв от «Краснодара» до шести очков.