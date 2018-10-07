Семак: у Лунёва и Ерохина травмы. Доктора решат, поедут ли они в сборную

Победа над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге далась «Зениту» дорогой ценой. Травму получил полузащитник Александр Ерохин, есть повреждение и у голкипера Андрея Лунёва. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

— Почему в концовке мяч от ворот выбивал защитник Бранислав Иванович, а не Лунёв? Это последствия травмы голкипера, который не мог выбивать мяч, к сожалению. У нас выбора не было в этой ситуации. Теперь Лунёв и Ерохин пройдут обследование. У Александра проблема с боковой связкой, поэтому он не смог продолжить игру. У Андрея проблема с передней мышцей бедра. Поедут ли они в сборную России — решать докторам. Наши врачи работают в контакте с медицинским штабом национальной команды. Пока не могу сказать о степени серьёзности повреждения.

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Помимо того, Семак объяснил неожиданный выход в основе Евгения Чернова. Ранее главный тренер говорил, что не может выпускать на поле игрока, чьё будущее в «Зените» под вопросом. У левого защитника завершается контракт с петербургским клубом в конце 2018 года. Чернов впервые сыграл в матче чемпионата России – до этого он появился на поле только во встрече 1/16 финала Кубка России с «Волгарём».

— Во-первых, у Чернова действующий контракт, – пояснил Семак. – Вопрос был в течение августа с тем, останется он в команде или нет. Евгений остался. Мы ждали момента, когда он будет в хорошей форме. Кубковую игру хорошо провёл, дальше получил микроповреждение, которое ему не позволило сыграть. Он заслужил свой шанс абсолютно. Это конкуренция. Был шанс у Эльмира Набиуллина, сейчас такой шанс появился у Чернова. Абсолютно обычная ситуация для команды, в которой присутствуют игроки, которые могут конкурировать на той или иной позиции.

Сам Евгений Чернов рассказал в микст-зоне, что лишь за день до матча понял, что сыграет против «Краснодара» с первых минут.

— Эмоции от дебюта самые положительные, – улыбнулся игрок. – Главное, что команда победила. А мой выход – просто приятный бонус. Когда понял, что сыграю? Накануне начал догадываться, по тренировке. У Набиуллина всё в порядке со здоровьем. Думаю, у меня сегодня были небольшие недочёты, мы их обязательно разберём. «Краснодар» — очень хорошая команда, любит играть через пас. У неё есть хорошие исполнители, которые создавали агрессию у наших ворот. Но выиграли мы. Что касается ситуации с моим контрактом, то на данный момент ничего не изменилось. Всё то же самое.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев посетовал на утомлённость игроков после тяжёлого матча с «Севильей» в Лиге Европы, а также ответил на вопрос о том, чем «Зенит» Семака отличается от прошлогоднего «Зенита» Манчини.

— Считаю, нам не хватило свежести, – признался Мусаев. – Это и было причиной поражения. Игра прошла на встречных курсах. После перерыва выдали плохой кусок по движению, где соперник забил дважды. Сделали замены, которые значительно освежили нашу игру. Забили один мяч и могли изменить игру. Ничего, переживём это поражение и будем двигаться дальше. Сейчас понимаю, что можно было сделать изменения в составе раньше, но все задним умом хороши. На тот момент была уверенность в футболистах, которые находились на поле. Чем нынешний «Зенит» отличается от периода работы Манчини? Сейчас это более дружная и сплочённая команда. Она другая с точки зрения ментальности. Есть тактические нюансы, но о них долго рассказывать. Пусть лучше Сергей Семак расскажет об изменениях в тактике у своей команды.

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился ожиданиями от ближайшего матча Лиги наций Россия – Швеция, который состоится 11 октября в Калининграде, и выразил сомнения в том, что слухи про возможный переход экс-капитана «быков» Андреаса Гранквиста в «Зенит» являются правдой.

— Жду матча с Россией, но пока не думал, как мы будем играть. Надеюсь, победим. Что касается слухов про Гранквиста, то, думаю, он либо останется в Швеции, либо перейдёт в какой-то большой клуб. Вряд ли Андреас вернётся в России. Вообще мы с ним на связи, сейчас в сборной Швеции встретимся, всё обсудим.