«В сборной я смогу перезагрузиться». Головин вернулся в Россию

Без Дзагоева, Лунева, Ерохина и Черышева

Поскольку команду Станислава Черчесова впереди ждут не контрольные матчи, а официальные, сразу перейдем к главному. А именно – к кадровым новостям.

Футболисты «Зенита» Ерохин и Лунев, приезд которых оказался под вопросом из-за вчерашних травм, все-таки прибыли в расположение команды и сразу же прошли необходимые обследования. На тренировку они не вышли. Покинул поле вскоре после собрания в центральном круге и полузащитник ЦСКА Дзагоев. А ещё одним отсутствующим стал хавбек «Валенсии» Черышев, но здесь причины не медицинские, а логистические.

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— У Дзагоева и Лунёва как таковых травм нет, — объяснил Черчесов. — Есть утомление – у первого ахилл, у второго мышцы бедра. Ничего страшного. А вот у Ерохина действительно чуть-чуть повреждена связка колена. На этом сборе он нам не поможет.

— Будете вызывать кого-то вместо него?

— Подумаем. Определенные мысли есть, но узнаете из прессы.

— Черышев после матча с «Барселоной», прошедшего накануне ночью, вынужден немного задержаться?

— Да. Я и команде об этом сказал. Вообще всегда стараемся прибывать вовремя, но это тот случай, когда Денис не смог бы даже на перекладных успеть. Дали ему возможность выспаться и спокойно прилететь прямым рейсом из Валенсии. Смысла гонять его по другим городам с пересадками не было.

Головин: «Расстроился из-за решения Акинфеева!»

Зато в этот раз смог приехать главный наш талант, который сразу после перехода в «Монако» получил травму и из-за нее не смог помочь сборной в двух предыдущих играх.



— Всегда приятно приехать в сборную, — поделился радостью Головин. — Тем более прошлый сбор, к сожалению, пропустил. А в Россию вернуться – вдвойне приятно!

— Как встретили партнеры?

— Всё на позитиве. Кто-то шутит: «Саня, выучил язык?».

Это нон-стоп! Мы стали первыми Главное об игровом дне в Лиге наций.

— Выучили, кстати?

— Пока нет, конечно же. Но активно учу!



— Набрали уже после повреждения оптимальную форму?

— Не могу сказать, что на 100 процентов, но с каждой игрой, тренировкой чувствую себя лучше и лучше.



— Следите за отзывами российских болельщиков и прессы о вашей игре в «Монако»?

— Сначала заходил и читал. Сейчас – уже нет. Лучше не обращать внимания на хорошее, не радоваться из-за хвалебных отзывов. То же самое касается и негативных откликов – ещё сильнее расстроишься из-за них. Лучше просто делать свою работу.



— И всё-таки расскажем вам общее мнение. Вас все хвалят, отмечают вашу игру. Но ещё мы переживаем, что вы оказались в «Монако» в столь трудный для клуба период. 10 матчей без побед подряд!

— Но всё наладится, уверен в этом! У каждой команды случаются чёрные полосы. И у «Монако», и у всех остальных. Это не может длиться вечно. Просто сейчас нужна какая-то пауза. Или просто время.

— Какие первые впечатления от жизни в Монако?

— Не могу ничего конкретного сказать, поскольку нигде толком не был. Получил травму, и все свободное время в этот месяц тратил на восстановление. По два-три раза в день ездил на базу. Но вообще пока всё нравится, всё хорошо.



— Партнеры вас не просят обучить русским словечкам?

— А некоторые и так знают! Те же Субашич и Сидибе, которые играли за свои сборные на чемпионате мира, могут запросто сказать «Спасибо!», «Как дела?» и «На здоровье!».

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— Черчесов уверен, что в столь трудный период для «Монако» попасть в благоприятную атмосферу сборной России вам даже полезно.

— Да, это так. Здесь все свои, я могу спокойно общаться на родном языке, маленько перезагрузиться и перестроиться.



— Следующего соперника, шведов, уже разбирали?

— Нет, начнем завтра. Но общие понятия у нас есть. Знаем, что это очень сильная и очень стабильная команда.



— А что скажете по поводу победы ЦСКА над «Реалом»? Следите за «бывшими»?

— Молодцы! Честно скажу: не думал, что получится выиграть. Но видно, что собраны молодые и очень сильные ребята. Причем все хороши с индивидуальной точки зрения и очень старательные. Результат – налицо.



— Удивило решение Акинфеева завершить карьеру в сборной?

— Да. Не ожидал. И, если честно, я немного расстроен.

Гилерме: «В сборной России будет красивая вратарская конкуренция»

Если Головина решение Акинфеева расстроило, то голкипера «Локо» должно было хоть немного, но порадовать. С точки зрения личных амбиций, конечно же. Теперь у него наверняка появится возможность чаще выходить на поле.



— Приехал в сборную в отличном настроении, ведь вчера «Локомотив» одержал очень важную победу над ЦСКА, — сказал Гилерме. — С Лунёвым по поводу его травмы я пока не общался, не знаю, что случилось. Надеюсь, его проблемы не так серьёзны. Но если от меня потребуется стать первым номером в матчах с Швецией и Турцией – я готов!



— А Черчесов вообще не собирал отдельно вратарей после того, как Акинфеев объявил об уходе? Не говорил, что теперь на вас ложится совсем другая ответственность?

— Нет, разговора не было. Но мы и так понимаем, что у нас теперь больше шансов. Игорь всегда выступал за сборную на самом высоком уровне, все это прекрасно знают!.. Акинфеев для России – номер один навсегда! Он полностью заслужил это звание и место на поле. Хорошо, что и после его ухода в стране много сильных голкиперов. У нас будет красивая конкуренция.