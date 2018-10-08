Увидеть «Спартак» и умереть. Как футболист

Джон Терри объявил о завершении карьеры. Ещё месяц назад весь мир был уверен в том, что он продолжит играть в России. Но после 23 лет на футбольном поле англичанин решился сказать себе «стоп».

А собирался ли он вообще в Россию всерьёз? Может, просто поддался всплеску желания снова оказаться в центре внимания. Хоть на какое-то время. И лишь когда настал момент выбирать элитный коттедж где-нибудь под Тарасовкой, понял, что не готов.

Кто-кто, а уж этот-то человек мог временно поддаться эмоциям. Безбашенность — то, что делало британца атипичным капитаном. Возможно, заряд всей его безумной энергетики передался в тот момент, когда он впервые вышел на поле — вместо Дана Петреску. Румын покидал поле со скандалом, а Терри регулярно попадал в них позднее.

Драки, взятки и измены. 10 скандалов с Джоном Терри Сегодня 35-летие отмечает капитан «Челси». Вспоминаем бурные моменты биографии защитника – образцового футболиста и скандалиста по жизни.

Тем удивительнее, что это не мешало ему капитанить. Не только в «Челси», но и в сборной Англии. Ни одна история не подорвала его репутацию настолько, чтобы возникли сомнения в судьбе повязки. Получил он её обратно даже после истории с Уэйном Бриджем. Вернее, с его женщиной. Правда, очень скоро Джон сам отказался от места в сборной после очередного инцидента (см. ссылку выше).

Он ведь и за «Челси» болел не с самого детства. Сильно завуалированная детская симпатия к «МЮ» местами просматривалась даже в зрелом возрасте. Отсюда же — весь этот детский восторг от воспоминаний о Фергюсоне.

Несколько любопытных историй про Джона Терри Ни слова про дебоши и секс-скандалы.

Это не отменяет того, что «синих» он полюбил всем сердцем. К 37 годам на его счету было лишь три клуба. Помимо «Челси» — «Ноттингем Форест», за который он провёл шесть игр на старте своей карьеры. И «Астон Вилла», в который он перешёл, оказавшись ненужным «Челси». К тому времени на его счету было пять чемпионств, победа в ЛЧ и целый набор личных наград.

Многие вспоминают его московский промах в серии пенальти — после финального матча ЛЧ. Словно настраиваясь на решающий удар, он долго поправлял капитанскую повязку на пути к точке. Помешал дождь — Терри поскользнулся и упал. Мяч прошёл мимо ворот, а титул ушёл к команде сэра Алекса.

Десять лет спустя экс-футболист «Челси» вернулся в Москву зрителем. Наверное, просто решил использовать полученную визу и уважил тех, кто провёл много времени, работая над его переходом. Но больше хочется думать, что дело не только в желании угодить важным шишкам.

Возможно, свой отклик нашли многочисленные комментарии обиженных фанов «Спартака». Тех, которые в отчаянии поливали его в «Инстаграме», оставшись без единственного шанса на усиление.

Почувствовав близость конца, он приехал в столицу России, чтобы очистить историю своей карьеры от последней недосказанности. «В России у меня появился клуб, за которым я слежу», — подвёл итоги поездки Терри. Увы, этим итогом стал не решающий гол в «Лужниках», а лишь визит на матч РПЛ. Теперь он намерен работать тренером.

Как отреагировал мир на его уход?

Андрей Шевченко: «Поздравляю тебя с невероятной карьерой! Горжусь тем, что играл с тобой, мой друг. Желаю тебе всего наилучшего!».

Дидье Дрогба: «Поздравляю с сумасшедшей карьерой, мой капитан!».

Френк Лэмпард: «Что за игрок, что за лидер, что за карьера… Истинно великий!».

Уэйн Руни: «Мой самый сложный соперник! Выдающаяся карьера!».

«Челси»: «Посмотрите на трофеи, которые выиграл Терри».

P.S. Просто ненавязчивое напоминание, что Джон Терри забил больше голов (41), чем Иньеста за «Барселону».