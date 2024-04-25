Игрок ЦСКА Зделар прокомментировал перепалку с Мойзесом

Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар высказался насчёт словесной перепалки с защитником армейцев Мойзесом в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

«Это игра. Во время игры всегда идут эмоции. Я просто высказал нашему игроку, но после игры — всё хорошо. Это нормальная ситуация», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.