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Игрок ЦСКА Зделар прокомментировал перепалку с Мойзесом

Игрок ЦСКА Зделар прокомментировал перепалку с Мойзесом
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Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар высказался насчёт словесной перепалки с защитником армейцев Мойзесом в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Это игра. Во время игры всегда идут эмоции. Я просто высказал нашему игроку, но после игры — всё хорошо. Это нормальная ситуация», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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