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Статистика РПЛ. Показатели «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и других

Михаил Гончаров
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
«Спартак» — худшая команда чемпионата. Сразу по двум показателям
Самые интересные статистические данные от InStat по итогам первой трети сезона.
Футбол / РПЛ

Командные рейтинги

1. «Краснодар» — самый комбинационный

Первые два показателя для сравнения – средняя длительность голевых атак (в секундах) и среднее количество передач в голевых атаках. Эти данные в какой-то степени характеризуют атакующий стиль команд, пусть и необходимо делать скидку на разные погрешности. В данном случае цифры подтверждают визуальные ощущения: «Краснодар» лидирует в обеих таблицах. На втором месте ЦСКА, на третьем – «Зенит». А вот «Спартак» везде занимает последнюю, 16-ю строчку. Но оно и неудивительно, поскольку красно-белые не провели ни одной результативной атаки с игры.

2. «Спартак» — самый «стандартный»

Зато в этой таблице красно-белым нет равных во всём чемпионате. Как по абсолютной шкале, так и относительной. Кажется, история российских первенств после трети сезона такой аномалии еще не знала.

3. «Краснодар» — самый бьющий

Команда Мурада Мусаева подтверждает свой атакующий статус и в статистике ударов. Причём краснодарцы чаще всех бьют как в целом, так и из пределов штрафной. А вот по точности первое место занимает «Анжи». Неудивительно – в положении дагестанцев необходимо беречь и каждую копейку, и каждый удар.

4. «Краснодар» — самый владеющий

И снова лидерство краснодарской команды. Обратите внимание, что она не только имеет наивысший средний процент, но и чаще остальных выдаёт длительные отрезки владения – от 15 до 45 секунд, от 45 секунд и больше. А ещё «Краснодар» лидирует по следующим показателям: количество и точность передач, скорость точных передач, количество острых передач, качество единоборств, качество единоборств в атаке, качество единоборств внизу.

Персональные рейтинги

1. Дзюба – самый эффективный

Артём принял участие в 12 результативных атаках – это 60 процентов от всех голов «Зенита» в чемпионате. Больше нет ни у кого, хотя по относительной шкале Дзюбу обогнали Фернандеш и Азмун. «Герой» последних дней Мамаев, кстати, тоже высоко в таблице. Что «Краснодар» будет делать без него?

ИгрокУчастие в голевых атаках
1Дзюба («Зенит»)12 (60%)
2Мамаев («Краснодар»)10 (56%)
3Дриусси («Зенит»)9 (45%)
4Классон («Краснодар»)9 (50%)
5Азмун («Рубин»)8 (67%)
6Фернандеш8 (73%)
7Паредес («Зенит»)8 (40%)
8Чалов (ЦСКА)8 (40%)
9Ерохин («Зенит»)8 (40%)
10Вандерсон Масиэл («Краснодар»)7 (39%)

2. Панченко – самый бьющий

Полузащитник «Динамо» обладает отличным ударом с любого расстояния, поэтому с удовольствием пристреливается в каждом матче. Удивительно, что забил он только однажды – «Уфе», ещё в 4-м туре. Хотя есть в первой десятке футболист, не забивший вообще ни разу, — Горбатенко. Наивысшая же эффективность у Чалова.

ИгрокиУдары/в створ
1Панченко («Динамо»)36/10 (28%)
2Чалов (ЦСКА)34/21 (62%)
3Вандерсон Масиэл («Краснодар»)27/7 (26%)
4Бикфалви («Урал»)26/12 (46%)
5Фернандеш («Локомотив»)26/11 (42%)
6Ткачёв («Арсенал»)24/10 (42%)
7Горбатенко («Арсенал»)23/6 (26%)
8Жоазиньо («Динамо»)23/5 (22%)
9Азмун («Рубин»)22/9 (41%)
10Фернандо («Спартак»)22/6 (27%)

3. Паредес – самый отдающий

В рейтинге количества передач обычно лидируют опорники (глубинные диспетчеры) и центральные защитники. Нынешний сезон – не исключение. Обратить внимание можно разве что на высокие цифры у Марио Фернандеса и Смольникова, которые активно задействованы в первых фазах атак ЦСКА и «Зенита».

ИгрокиПередачи (точные)
1Паредес («Зенит»)738/639 (87%)
2Кичин («Енисей»)713/537 (75%)
3Игнасон («Ростов»)690/572 (83%)
4Каборе («Краснодар»)668/586 (88%)
5Мартынович («Краснодар»)664/602 (91%)
6Марио Фернандес (ЦСКА)620/522 (83%)
7Газинский («Краснодар»)620/527 (85%)
8Смольников («Зенит»)601/529 (88%)
9Спайич («Краснодар»)587/529 (90%)
10Навас («Рубин»)586/523 (89%)

4. Дзюба – самый мощный

На чемпионате мира Артём стал настоящим королём единоборств. В чемпионате России он царь и подавно. Форвард «Зенита» первый как в общей статистике (+46 от преследователя!), так и в рейтинге верховых дуэлей. Из форвардов чаще «на втором этаже» не побеждает никто.

ИгрокиЕдиноборства/победные
1Дзюба («Зенит»)339/135 (40%)
2Бикфалви («Урал»)295/99 (34%)
3Азмун («Рубин»)254/88 (35%)
4Луценко («Динамо»)251/87 (35%)
5Ильин («Урал»)240/82 (34%)
ИгрокиЕдиноборства вверху (победные)
1Дзюба («Зенит»)159/71 (45%)
2Ильин («Урал»)143/48 (34%)
3Сигурдарсон («Ростов»)131/49 (37%)
4Дугалич («Енисей»)108/72 (67%)
5Луценко («Динамо»)106/35 (33%)

5. Дзюба – самый обостряющий

Если клубные рейтинги превратились в гегемонию «Краснодара», то персональные – это во многом бенефис нападающего «Зенита». Помимо перечисленного выше, ещё Артём чаще остальных обостряет и отдает партнёрам передачи под удар.

ИгрокиКлючевые передачи (точные)
1Дзюба («Зенит»)36/21 (58%)
2Фернандеш («Локомотив»)35/15 (43%)
3Газинский («Краснодар»)31/13 (42%)
4Ал. Миранчук («Локомотив»)25/14 (56%)
5Влашич (ЦСКА)25/11 (44%)
6Мамаев («Краснодар»)24/12 (50%)
7Чалов (ЦСКА)24/11 (46%)
8Жоазиньо («Динамо»)24/11 (46%)
9Паредес («Зенит»)22/12 (55%)
10Бикфалви («Урал»)21/11 (52%)

6. Бериша – самый обводящий

Наша Премьер-Лига, увы, не может похвастать большим количеством дриблёров. И всё же есть футболисты, выделяющиеся на общем фоне. Только у двух игроков в среднем больше 10 обводок в среднем 90 минут – у Бериши из «Ахмата» и Бакаева из «Арсенала». Причём у Зелимхана ещё и очень достойный процент успешности. Хоть забирай обратно в «Спартак» прямо сейчас.

ИгрокиОбводки (удачные)
1Бериша («Ахмат»)88/45 (51%)
2Фернандеш («Локомотив»)73/45 (66%)
3Бакаев («Арсенал»)71/41 (58%)
4Скопинцев («Ростов»)68/37 (54%)
5Вандерсон Масиэл («Краснодар»)63/44 (70%)
6Бикфалви («Урал»)60/32 (53%)
7Мохаммади («Ахмат»)55/32 (58%)
8Зобнин («Спартак»)53/35 (66%)
9Игбун («Уфа»)52/32 (62%)
10Влашич (ЦСКА)50/38 (76%)

7. Сутормин – самый отбирающий

Недавно Владимир Федотов рассказывал, что поставил Сутормина на фланг обороны от безысходности, поскольку использовать там было некого. Алексей проделал фантастическую работу, превратился из атакующего футболиста в универсала – и теперь занимает первое место во всем чемпионате по количеству отборов. Сами видите, рядом с какими зубрами.

ИгрокиОтборы (удачные)
1Сутормин («Оренбург»)67/38 (57%)
2Гацкан («Ростов»)61/38 (62%)
3Каборе («Краснодар»)53/31 (58%)
4Камболов («Рубин»)52/27 (52%)
5Мохаммади («Ахмат»)49/36 (73%)
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