«Спартак» — худшая команда чемпионата. Сразу по двум показателям

Командные рейтинги

1. «Краснодар» — самый комбинационный

Первые два показателя для сравнения – средняя длительность голевых атак (в секундах) и среднее количество передач в голевых атаках. Эти данные в какой-то степени характеризуют атакующий стиль команд, пусть и необходимо делать скидку на разные погрешности. В данном случае цифры подтверждают визуальные ощущения: «Краснодар» лидирует в обеих таблицах. На втором месте ЦСКА, на третьем – «Зенит». А вот «Спартак» везде занимает последнюю, 16-ю строчку. Но оно и неудивительно, поскольку красно-белые не провели ни одной результативной атаки с игры.

2. «Спартак» — самый «стандартный»

Зато в этой таблице красно-белым нет равных во всём чемпионате. Как по абсолютной шкале, так и относительной. Кажется, история российских первенств после трети сезона такой аномалии еще не знала.

3. «Краснодар» — самый бьющий

Команда Мурада Мусаева подтверждает свой атакующий статус и в статистике ударов. Причём краснодарцы чаще всех бьют как в целом, так и из пределов штрафной. А вот по точности первое место занимает «Анжи». Неудивительно – в положении дагестанцев необходимо беречь и каждую копейку, и каждый удар.

4. «Краснодар» — самый владеющий

И снова лидерство краснодарской команды. Обратите внимание, что она не только имеет наивысший средний процент, но и чаще остальных выдаёт длительные отрезки владения – от 15 до 45 секунд, от 45 секунд и больше. А ещё «Краснодар» лидирует по следующим показателям: количество и точность передач, скорость точных передач, количество острых передач, качество единоборств, качество единоборств в атаке, качество единоборств внизу.

Персональные рейтинги

1. Дзюба – самый эффективный

Артём принял участие в 12 результативных атаках – это 60 процентов от всех голов «Зенита» в чемпионате. Больше нет ни у кого, хотя по относительной шкале Дзюбу обогнали Фернандеш и Азмун. «Герой» последних дней Мамаев, кстати, тоже высоко в таблице. Что «Краснодар» будет делать без него?

Игрок Участие в голевых атаках 1 Дзюба («Зенит») 12 (60%) 2 Мамаев («Краснодар») 10 (56%) 3 Дриусси («Зенит») 9 (45%) 4 Классон («Краснодар») 9 (50%) 5 Азмун («Рубин») 8 (67%) 6 Фернандеш 8 (73%) 7 Паредес («Зенит») 8 (40%) 8 Чалов (ЦСКА) 8 (40%) 9 Ерохин («Зенит») 8 (40%) 10 Вандерсон Масиэл («Краснодар») 7 (39%)

2. Панченко – самый бьющий

Полузащитник «Динамо» обладает отличным ударом с любого расстояния, поэтому с удовольствием пристреливается в каждом матче. Удивительно, что забил он только однажды – «Уфе», ещё в 4-м туре. Хотя есть в первой десятке футболист, не забивший вообще ни разу, — Горбатенко. Наивысшая же эффективность у Чалова.

Игроки Удары/в створ 1 Панченко («Динамо») 36/10 (28%) 2 Чалов (ЦСКА) 34/21 (62%) 3 Вандерсон Масиэл («Краснодар») 27/7 (26%) 4 Бикфалви («Урал») 26/12 (46%) 5 Фернандеш («Локомотив») 26/11 (42%) 6 Ткачёв («Арсенал») 24/10 (42%) 7 Горбатенко («Арсенал») 23/6 (26%) 8 Жоазиньо («Динамо») 23/5 (22%) 9 Азмун («Рубин») 22/9 (41%) 10 Фернандо («Спартак») 22/6 (27%)

3. Паредес – самый отдающий

В рейтинге количества передач обычно лидируют опорники (глубинные диспетчеры) и центральные защитники. Нынешний сезон – не исключение. Обратить внимание можно разве что на высокие цифры у Марио Фернандеса и Смольникова, которые активно задействованы в первых фазах атак ЦСКА и «Зенита».

Игроки Передачи (точные) 1 Паредес («Зенит») 738/639 (87%) 2 Кичин («Енисей») 713/537 (75%) 3 Игнасон («Ростов») 690/572 (83%) 4 Каборе («Краснодар») 668/586 (88%) 5 Мартынович («Краснодар») 664/602 (91%) 6 Марио Фернандес (ЦСКА) 620/522 (83%) 7 Газинский («Краснодар») 620/527 (85%) 8 Смольников («Зенит») 601/529 (88%) 9 Спайич («Краснодар») 587/529 (90%) 10 Навас («Рубин») 586/523 (89%)

4. Дзюба – самый мощный

На чемпионате мира Артём стал настоящим королём единоборств. В чемпионате России он царь и подавно. Форвард «Зенита» первый как в общей статистике (+46 от преследователя!), так и в рейтинге верховых дуэлей. Из форвардов чаще «на втором этаже» не побеждает никто.

Игроки Единоборства/победные 1 Дзюба («Зенит») 339/135 (40%) 2 Бикфалви («Урал») 295/99 (34%) 3 Азмун («Рубин») 254/88 (35%) 4 Луценко («Динамо») 251/87 (35%) 5 Ильин («Урал») 240/82 (34%)

Игроки Единоборства вверху (победные) 1 Дзюба («Зенит») 159/71 (45%) 2 Ильин («Урал») 143/48 (34%) 3 Сигурдарсон («Ростов») 131/49 (37%) 4 Дугалич («Енисей») 108/72 (67%) 5 Луценко («Динамо») 106/35 (33%)

5. Дзюба – самый обостряющий

Если клубные рейтинги превратились в гегемонию «Краснодара», то персональные – это во многом бенефис нападающего «Зенита». Помимо перечисленного выше, ещё Артём чаще остальных обостряет и отдает партнёрам передачи под удар.

Игроки Ключевые передачи (точные) 1 Дзюба («Зенит») 36/21 (58%) 2 Фернандеш («Локомотив») 35/15 (43%) 3 Газинский («Краснодар») 31/13 (42%) 4 Ал. Миранчук («Локомотив») 25/14 (56%) 5 Влашич (ЦСКА) 25/11 (44%) 6 Мамаев («Краснодар») 24/12 (50%) 7 Чалов (ЦСКА) 24/11 (46%) 8 Жоазиньо («Динамо») 24/11 (46%) 9 Паредес («Зенит») 22/12 (55%) 10 Бикфалви («Урал») 21/11 (52%)

6. Бериша – самый обводящий

Наша Премьер-Лига, увы, не может похвастать большим количеством дриблёров. И всё же есть футболисты, выделяющиеся на общем фоне. Только у двух игроков в среднем больше 10 обводок в среднем 90 минут – у Бериши из «Ахмата» и Бакаева из «Арсенала». Причём у Зелимхана ещё и очень достойный процент успешности. Хоть забирай обратно в «Спартак» прямо сейчас.

Игроки Обводки (удачные) 1 Бериша («Ахмат») 88/45 (51%) 2 Фернандеш («Локомотив») 73/45 (66%) 3 Бакаев («Арсенал») 71/41 (58%) 4 Скопинцев («Ростов») 68/37 (54%) 5 Вандерсон Масиэл («Краснодар») 63/44 (70%) 6 Бикфалви («Урал») 60/32 (53%) 7 Мохаммади («Ахмат») 55/32 (58%) 8 Зобнин («Спартак») 53/35 (66%) 9 Игбун («Уфа») 52/32 (62%) 10 Влашич (ЦСКА) 50/38 (76%)

7. Сутормин – самый отбирающий

Недавно Владимир Федотов рассказывал, что поставил Сутормина на фланг обороны от безысходности, поскольку использовать там было некого. Алексей проделал фантастическую работу, превратился из атакующего футболиста в универсала – и теперь занимает первое место во всем чемпионате по количеству отборов. Сами видите, рядом с какими зубрами.