«Спартак» — худшая команда чемпионата. Сразу по двум показателям

Командные рейтинги
1. «Краснодар» — самый комбинационный
Первые два показателя для сравнения – средняя длительность голевых атак (в секундах) и среднее количество передач в голевых атаках. Эти данные в какой-то степени характеризуют атакующий стиль команд, пусть и необходимо делать скидку на разные погрешности. В данном случае цифры подтверждают визуальные ощущения: «Краснодар» лидирует в обеих таблицах. На втором месте ЦСКА, на третьем – «Зенит». А вот «Спартак» везде занимает последнюю, 16-ю строчку. Но оно и неудивительно, поскольку красно-белые не провели ни одной результативной атаки с игры.
2. «Спартак» — самый «стандартный»
Зато в этой таблице красно-белым нет равных во всём чемпионате. Как по абсолютной шкале, так и относительной. Кажется, история российских первенств после трети сезона такой аномалии еще не знала.
3. «Краснодар» — самый бьющий
Команда Мурада Мусаева подтверждает свой атакующий статус и в статистике ударов. Причём краснодарцы чаще всех бьют как в целом, так и из пределов штрафной. А вот по точности первое место занимает «Анжи». Неудивительно – в положении дагестанцев необходимо беречь и каждую копейку, и каждый удар.
4. «Краснодар» — самый владеющий
И снова лидерство краснодарской команды. Обратите внимание, что она не только имеет наивысший средний процент, но и чаще остальных выдаёт длительные отрезки владения – от 15 до 45 секунд, от 45 секунд и больше. А ещё «Краснодар» лидирует по следующим показателям: количество и точность передач, скорость точных передач, количество острых передач, качество единоборств, качество единоборств в атаке, качество единоборств внизу.
Персональные рейтинги
1. Дзюба – самый эффективный
Артём принял участие в 12 результативных атаках – это 60 процентов от всех голов «Зенита» в чемпионате. Больше нет ни у кого, хотя по относительной шкале Дзюбу обогнали Фернандеш и Азмун. «Герой» последних дней Мамаев, кстати, тоже высоко в таблице. Что «Краснодар» будет делать без него?
|Игрок
|Участие в голевых атаках
|1
|Дзюба («Зенит»)
|12 (60%)
|2
|Мамаев («Краснодар»)
|10 (56%)
|3
|Дриусси («Зенит»)
|9 (45%)
|4
|Классон («Краснодар»)
|9 (50%)
|5
|Азмун («Рубин»)
|8 (67%)
|6
|Фернандеш
|8 (73%)
|7
|Паредес («Зенит»)
|8 (40%)
|8
|Чалов (ЦСКА)
|8 (40%)
|9
|Ерохин («Зенит»)
|8 (40%)
|10
|Вандерсон Масиэл («Краснодар»)
|7 (39%)
2. Панченко – самый бьющий
Полузащитник «Динамо» обладает отличным ударом с любого расстояния, поэтому с удовольствием пристреливается в каждом матче. Удивительно, что забил он только однажды – «Уфе», ещё в 4-м туре. Хотя есть в первой десятке футболист, не забивший вообще ни разу, — Горбатенко. Наивысшая же эффективность у Чалова.
|Игроки
|Удары/в створ
|1
|Панченко («Динамо»)
|36/10 (28%)
|2
|Чалов (ЦСКА)
|34/21 (62%)
|3
|Вандерсон Масиэл («Краснодар»)
|27/7 (26%)
|4
|Бикфалви («Урал»)
|26/12 (46%)
|5
|Фернандеш («Локомотив»)
|26/11 (42%)
|6
|Ткачёв («Арсенал»)
|24/10 (42%)
|7
|Горбатенко («Арсенал»)
|23/6 (26%)
|8
|Жоазиньо («Динамо»)
|23/5 (22%)
|9
|Азмун («Рубин»)
|22/9 (41%)
|10
|Фернандо («Спартак»)
|22/6 (27%)
3. Паредес – самый отдающий
В рейтинге количества передач обычно лидируют опорники (глубинные диспетчеры) и центральные защитники. Нынешний сезон – не исключение. Обратить внимание можно разве что на высокие цифры у Марио Фернандеса и Смольникова, которые активно задействованы в первых фазах атак ЦСКА и «Зенита».
|Игроки
|Передачи (точные)
|1
|Паредес («Зенит»)
|738/639 (87%)
|2
|Кичин («Енисей»)
|713/537 (75%)
|3
|Игнасон («Ростов»)
|690/572 (83%)
|4
|Каборе («Краснодар»)
|668/586 (88%)
|5
|Мартынович («Краснодар»)
|664/602 (91%)
|6
|Марио Фернандес (ЦСКА)
|620/522 (83%)
|7
|Газинский («Краснодар»)
|620/527 (85%)
|8
|Смольников («Зенит»)
|601/529 (88%)
|9
|Спайич («Краснодар»)
|587/529 (90%)
|10
|Навас («Рубин»)
|586/523 (89%)
4. Дзюба – самый мощный
На чемпионате мира Артём стал настоящим королём единоборств. В чемпионате России он царь и подавно. Форвард «Зенита» первый как в общей статистике (+46 от преследователя!), так и в рейтинге верховых дуэлей. Из форвардов чаще «на втором этаже» не побеждает никто.
|Игроки
|Единоборства/победные
|1
|Дзюба («Зенит»)
|339/135 (40%)
|2
|Бикфалви («Урал»)
|295/99 (34%)
|3
|Азмун («Рубин»)
|254/88 (35%)
|4
|Луценко («Динамо»)
|251/87 (35%)
|5
|Ильин («Урал»)
|240/82 (34%)
|Игроки
|Единоборства вверху (победные)
|1
|Дзюба («Зенит»)
|159/71 (45%)
|2
|Ильин («Урал»)
|143/48 (34%)
|3
|Сигурдарсон («Ростов»)
|131/49 (37%)
|4
|Дугалич («Енисей»)
|108/72 (67%)
|5
|Луценко («Динамо»)
|106/35 (33%)
5. Дзюба – самый обостряющий
Если клубные рейтинги превратились в гегемонию «Краснодара», то персональные – это во многом бенефис нападающего «Зенита». Помимо перечисленного выше, ещё Артём чаще остальных обостряет и отдает партнёрам передачи под удар.
|Игроки
|Ключевые передачи (точные)
|1
|Дзюба («Зенит»)
|36/21 (58%)
|2
|Фернандеш («Локомотив»)
|35/15 (43%)
|3
|Газинский («Краснодар»)
|31/13 (42%)
|4
|Ал. Миранчук («Локомотив»)
|25/14 (56%)
|5
|Влашич (ЦСКА)
|25/11 (44%)
|6
|Мамаев («Краснодар»)
|24/12 (50%)
|7
|Чалов (ЦСКА)
|24/11 (46%)
|8
|Жоазиньо («Динамо»)
|24/11 (46%)
|9
|Паредес («Зенит»)
|22/12 (55%)
|10
|Бикфалви («Урал»)
|21/11 (52%)
6. Бериша – самый обводящий
Наша Премьер-Лига, увы, не может похвастать большим количеством дриблёров. И всё же есть футболисты, выделяющиеся на общем фоне. Только у двух игроков в среднем больше 10 обводок в среднем 90 минут – у Бериши из «Ахмата» и Бакаева из «Арсенала». Причём у Зелимхана ещё и очень достойный процент успешности. Хоть забирай обратно в «Спартак» прямо сейчас.
|Игроки
|Обводки (удачные)
|1
|Бериша («Ахмат»)
|88/45 (51%)
|2
|Фернандеш («Локомотив»)
|73/45 (66%)
|3
|Бакаев («Арсенал»)
|71/41 (58%)
|4
|Скопинцев («Ростов»)
|68/37 (54%)
|5
|Вандерсон Масиэл («Краснодар»)
|63/44 (70%)
|6
|Бикфалви («Урал»)
|60/32 (53%)
|7
|Мохаммади («Ахмат»)
|55/32 (58%)
|8
|Зобнин («Спартак»)
|53/35 (66%)
|9
|Игбун («Уфа»)
|52/32 (62%)
|10
|Влашич (ЦСКА)
|50/38 (76%)
7. Сутормин – самый отбирающий
Недавно Владимир Федотов рассказывал, что поставил Сутормина на фланг обороны от безысходности, поскольку использовать там было некого. Алексей проделал фантастическую работу, превратился из атакующего футболиста в универсала – и теперь занимает первое место во всем чемпионате по количеству отборов. Сами видите, рядом с какими зубрами.
|Игроки
|Отборы (удачные)
|1
|Сутормин («Оренбург»)
|67/38 (57%)
|2
|Гацкан («Ростов»)
|61/38 (62%)
|3
|Каборе («Краснодар»)
|53/31 (58%)
|4
|Камболов («Рубин»)
|52/27 (52%)
|5
|Мохаммади («Ахмат»)
|49/36 (73%)