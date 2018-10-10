История Кокорина и Мамаева в цифрах. Главное

92 матча за «Зенит» провёл Кокорин во всех турнирах с 2016 года. В них он забил 34 гола.

146 матчей и 35 голов за «Краснодар» на счету Мамаева с 2013 года.

48 матчей провёл Кокорин за сборную России. За национальную команду он забил 12 голов и поучаствовал в трёх крупных турнирах – Евро-2012 и 2016, а также ЧМ-2014.

15 матчей за национальную команду за спиной у Мамаева. Голов он не забивал, а крупный турнир у него только один – Евро-2016.

330 дней прошло с момента последнего матча Кокорина за сборную. Он выходил на поле в ноябре 2017-го против Испании (3:3), а перед мартовским сбором получил травму колена и более не вызывался.

812 дней назад состоялся последний матч Мамаева за национальную команду. Это была игра 3-го тура группового этапа Евро-2016 против Уэльса (0:3). При Черчесове Павел не вызывался в команду ни разу.

2,475 млн евро потеряет Кокорин, если «Зенит» расторгнет с ним контракт без выплаты компенсации. Его зарплата составляет 3,3 млн в год, а соглашение истекает 30 июня 2019 года. А ведь ещё возможны и крупные штрафы.

3 млн евро рискует недосчитаться Мамаев. Его контракт истекает 31 декабря 2019 года, а зарплата – 2,4 млн.

192 дня пропустил Кокорин из-за тяжёлой травмы колена. Он порвал крестообразные связки 15 марта, а впервые вышел на поле 23 сентября. После возвращения нападающий успел провести за «Зенит» 4 матча и забить 1 гол.

10 голевых атак «Краснодара» в текущем сезоне состоялись при непосредственном участии Мамаева. Его доля от общего числа составила 56 процентов. Это лучший показатель в команде.

13 дней провели Кокорин и Мамаев в дублирующих составах «Зенита» и «Краснодара» после скандальной вечеринки в Монте-Карло летом 2016 года после провального чемпионата Европы. Тогда было заказано около 500 бутылок шампанского на сумму 250 тыс. евро. 6 июля обоих отправили в дубль, а 19-го они вернулись к тренировкам. Кокорин извинился первым, извинений Мамаева пришлось ждать до 21 июля.

6 адвокатов уже отказались защищать Кокорина и Мамаева, по данным СМИ. Юристы не хотят ввязываться в дела с избиениями чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука, поскольку считают их заведомо проигрышными.

10 лет – ровно столько дружат Кокорин и Мамаев. Именно годовщина и послужила поводом для последней гулянки двух футболистов. И это главная цифра.

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