7 скандалов, в которые влипал Кокорин. Как у него это выходит?

1. Баня
В 2014-м году в интернете появилось фотография Александра Кокорина где у него на коленях сидят две девушки лишь в трусиках. Сообщалось, что девушки являются стриптизёршами, по другой версии эскортницами. Несмотря на это нападающему удалось сохранить отношения с Дарьей Валитовой.
2. Шампанское
В июле 2016 года все затмила новость о вечеринке в одном из самых дорогих клубов Монте-Карло «Twiga». Сообщалось, что Кокорин и Мамаев заказали 500 бутылок шампанского на сумму € 250 тыс. Их внесли официальны под гимн России. Впрочем, вскоре владелец клуба, бизнесмен Флавио Бриаторе, заверил, что футболисты не имели никакого отношения к той вечеринке. Однако та ситуация стала крупным скандалом, поскольку для тусовки было выбран максимально неудачный момент – вскоре после чувствительного вылета сборной России с Евро-2016. Позже Кокорин принес извинения:
3. Эскобар
В январе 2017 Александр Кокорин на отдыхе надел футболку с изображением Пабло Эскобара, а затем выложил фото в инстаграм. Эскобар – один из главных и известнейших преступников в истории, знаменитый наркобарон 90-х. Его обвиняли в пытках и убийствах людей, коррупционной деятельности, и главное – массовой продаже наркотиков. Примерно 80% кокаина в США поставлялось картелем Эскобара. Фото до сих пор есть в профиле Кокорина, он не удалял его.
4. Месседж
Позже в 2017-м году Кокорин попал еще в одну неприятную историю. На этот раз вместе с Дзюбой. Сразу после вылета сборной России с Кубка Конфедераций нападающие выложили совместную фотографию поднеся руку над правой губой, что весьма напоминало усы. Кроме того кадр сопровождала подпись «мэсседж» – слово, которое использует главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Многие расценили этот жест, как подкол тренера.
5. Стрельба
В декабре 2017 года, находясь на свадьбе у друга в Осетии, Кокорин сделал фото с пистолетом. Затем удостоверившись, что происходящее снимают, под возглас «Чочи, со свадьбой!» форвард «Зенита» несколько раз выстрелил в воздух. Вскоре видео появилось в stories «инстаграма» Кокорина с надписью «дебют».
6. Лишение прав
В 2017-м году Кокорин был задержан сотрудниками ДПС за езду по встречной полосе. Вскоре мировой суд Тверского района города Москвы наказал нападающего «Зенита» лишением прав на 4 месяца. Нападающий подал апелляцию, но ее отклонили.
7. Удар стулом
Сегодня стало известно, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Дениса Пака. Судя по видео именно Кокорин проявил агрессию и ударил Пака стулом. Видео инцидента можно посмотреть тут: