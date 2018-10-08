От майки с Эскобаром до стрельбы на свадьбе.

7 скандалов, в которые влипал Кокорин. Как у него это выходит?

1. Баня

В 2014-м году в интернете появилось фотография Александра Кокорина где у него на коленях сидят две девушки лишь в трусиках. Сообщалось, что девушки являются стриптизёршами, по другой версии эскортницами. Несмотря на это нападающему удалось сохранить отношения с Дарьей Валитовой.

Красота Дня. Девушка Александра Кокорина Дарья Валитова В рубрике «Красота дня» — Дарья Валитова, невеста нападающего «Динамо» и сборной России Александра Кокорина.

2. Шампанское

В июле 2016 года все затмила новость о вечеринке в одном из самых дорогих клубов Монте-Карло «Twiga». Сообщалось, что Кокорин и Мамаев заказали 500 бутылок шампанского на сумму € 250 тыс. Их внесли официальны под гимн России. Впрочем, вскоре владелец клуба, бизнесмен Флавио Бриаторе, заверил, что футболисты не имели никакого отношения к той вечеринке. Однако та ситуация стала крупным скандалом, поскольку для тусовки было выбран максимально неудачный момент – вскоре после чувствительного вылета сборной России с Евро-2016. Позже Кокорин принес извинения:

«Осознаю: всё это выглядело глупо». Как извинялся Кокорин: видео Александр Кокорин принёс извинения за участие в вечеринке в Монте-Карло, на которую он попал с Павлом Мамаевым после вылета сборной с Евро.

3. Эскобар

В январе 2017 Александр Кокорин на отдыхе надел футболку с изображением Пабло Эскобара, а затем выложил фото в инстаграм. Эскобар – один из главных и известнейших преступников в истории, знаменитый наркобарон 90-х. Его обвиняли в пытках и убийствах людей, коррупционной деятельности, и главное – массовой продаже наркотиков. Примерно 80% кокаина в США поставлялось картелем Эскобара. Фото до сих пор есть в профиле Кокорина, он не удалял его.

4. Месседж

Позже в 2017-м году Кокорин попал еще в одну неприятную историю. На этот раз вместе с Дзюбой. Сразу после вылета сборной России с Кубка Конфедераций нападающие выложили совместную фотографию поднеся руку над правой губой, что весьма напоминало усы. Кроме того кадр сопровождала подпись «мэсседж» – слово, которое использует главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Многие расценили этот жест, как подкол тренера.

Всё могут короли. Почему Мамаев и Кокорин не виноваты Ответ критикам отдыхающих футболистов, или почему так трудно представить себя на месте Кокорина и Мамаева.

5. Стрельба

В декабре 2017 года, находясь на свадьбе у друга в Осетии, Кокорин сделал фото с пистолетом. Затем удостоверившись, что происходящее снимают, под возглас «Чочи, со свадьбой!» форвард «Зенита» несколько раз выстрелил в воздух. Вскоре видео появилось в stories «инстаграма» Кокорина с надписью «дебют».

Кокорин снова чудит. Теперь с пистолетом На свадьбе у друга нападающий «Зенита» слишком сильно вошёл в образ.

6. Лишение прав

В 2017-м году Кокорин был задержан сотрудниками ДПС за езду по встречной полосе. Вскоре мировой суд Тверского района города Москвы наказал нападающего «Зенита» лишением прав на 4 месяца. Нападающий подал апелляцию, но ее отклонили.

7. Удар стулом

Сегодня стало известно, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Дениса Пака. Судя по видео именно Кокорин проявил агрессию и ударил Пака стулом. Видео инцидента можно посмотреть тут: