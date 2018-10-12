По осени Мамаев заслуживал вызова в сборную. Каких игроков теряют лидеры РПЛ

У истории с Кокориным и Мамаевым два направления. Первое обрастает подробностями и, продолжая развиваться, шокирует всю страну. Второе – действительно футбольное – осталось в тени, но, скорее всего, уже пришло к своей развязке. Какую бы оценку празднованию десятилетия дружбы ни дали правовые институты, как минимум футбольная карьера в больших клубах для бывших «сборников» практически закончена.

От Мамаева активно оттказывается «Краснодар», своё возмущение поведением Кокорина высказал «Зенит», ряд клубов РПЛ уже чётко дали понять, что ни за что не подберут игроков с рынка свободных агентов – болельщики не поймут. В этом кошмаре последних дней, помимо Кокорина, Мамаева, водителя с разбитой головой и чиновника, есть ещё жертвы. К концу первого круга «Краснодар» и «Зенит», два лидера чемпионата, остаются без больших по мерках российского футбола игроков. Отказываются добровольно и правильно. Но от этого не легче.

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У «Краснодара» отличные от других команд РПЛ проблемы. Во-первых, «быки» так ценят владение мячом, что порой сводят его к стерильному контролю ради контроля. Это замедляет темп атак и даёт сопернику время правильно выстроить блок. В этом сезоне «быков» хвалят за большое количество голов, забитых с игры, но если разобрать эти мячи, то окажется, что 30 процентов голов были забиты после быстрых переходов из обороны в атаку – схожая статистика только у ЦСКА и «Ростова».

Цифры объясняются второй проблемой. В финальной трети краснодарцы упираются в центральную зону и практически игнорируют фланговую игру. Через центральную зону «Краснодар» проводит 31 процент атак – больше всех в РПЛ. С приходом нового главного тренера команды Мурада Мусаева атака команды стала разнообразней, вместе с этим возросла роль некоторых игроков. Так, например, о Рамиресе всё чаще стали говорить как о лучшем левом защитнике чемпионата. Стал приносить больше пользы и Павел Мамаев.

Несколько дней назад этот сезон можно было считать прорывным для полузащитника. Мамаев забил гол, отдал три голевые передачи и уже к 10-му туру обогнал свою прошлогоднюю результативность. Дело не только и даже не столько в статистике, сколько во вкладе Павла в развитие атак «Краснодара». Стиль игры Мамаева завязан на движении и дополняет футбол «быков». В начале сезона игрока начали ставить в среднюю зону под нападающим. Из-за плотности зоны перед штрафной, где прописался Мамаев, полузащитник стал отдавать меньше передач, но именно за счёт его рывковой работы команда пыталась пройти низкий блок, в большинстве случаев выстраиваемый против «Краснодара». Мамаев либо открывался из глубины с отыгрышем и, вытягивая за собой защитника, освобождал пространство для партнёров, либо ложным движением уводил за собой игрока соперника.

То же самое касается и переходов из обороны в атаку. Мамаев не может похвастать внушительными габаритами, но зацепиться за первый пас полузащитнику помогает скорость и правильное движение без мяча. Из игры после отыгрыша с партнёром полузащитник, кстати, не выключается и сразу старается улучшить позицию. Возросшую роль Мамаева в продвижении мяча вперёд подтверждают цифры: по сравнению с прошлым годом полузащитник улучшил среднее количество ключевых передач за матч (с 1,38 до 1,81) и помимо действий в завершающей стадии стал принимать большее участие в разгонах атак в средней и финальной третях (рост показателя xGBuildup с 0,20 до 0,29).

Мамаев прибавил и в обороне. В матче со «Спартаком», например, Павел отработал всю игру по Фернандо, причём контролировал центрального полузащитника красно-белых не только в прессинге на чужой половине поля, но и опекал его при позиционной обороне «Краснодара». В том матче Фернандо практически не проявил себя на поле.

Кокорина не было полгода, и за это время «Зенит» успел не только сменить тренера и модель игры, но и приспособиться к отсутствию качественного разыгрывающего в середине поля и альтернатив таргетменам Дзюбе и Заболотному в нападении. Семак вынужденно упростил игру «Зенита», и как минимум по результатам в чемпионате питерцы не почувствовали никаких кадровых проблем.

Пранкеры позвонили Сергею Фурсенко от имени Мутко. Обсудили Кокорина и Мамаева Президент «Зенита» очень расстроен, но защищать Александра не собирается.

Александр очень быстро начал набирать форму. За выделяемые ему 20-30 минут в последних 4 матчах забил 2 гола, один из которых принёс «Зениту» победу в матче Лиги Европы. В разговоре с пранкером Фурсенко сказал, что Кокорин перевернул игру с «Краснодаром». Отчасти это правда. Во втором тайме игры с «Краснодаром», когда «Зенит» забил быстрый гол, питерцы перешли на схему 4-4-2, а Кокорин стал играть вторым нападающим в оттяжке. Александр хорошо ловил оставленные опорниками «Краснодара» зоны, постоянно предлагая дающему передачу альтернативный забросу на Дзюбу вариант. Не стоит забывать предголевую передачу Кокорина в эпизоде с победным голом.

Достоинства Мамаева и Кокорина на игровом поле можно умножать на два, если вспомнить о лимите на легионеров. У «Краснодара» очень богатая линия игроков атаки, но почти все футболисты приезжие. Кем-то придётся жертвовать, а значит терять в качестве. Чувство свободного пространства Кокорина и его гибкость в принятии решений должны были развязать Семаку руки и сделать его «Зенит» тактически более гибким. Обычно о возвращении в строй игроков подобного класса говорят как о бесплатном трансфере для клуба.

Последний раз Кокорин сыграл за сборную в товарищеском матче с испанцами в ноябре 2017 года. Мамаева не было в сборной два года. Как игрок Мамаев двигался в правильном направлении, продуктивно вернулся в футбол Кокорин. И хотя Черчесов не отмечал Павла в разговорах с прессой, осенний отрезок сезона точно должен был обратить внимание главного тренера сборной на полузащитника «Краснодара». Теперь всё это в прошлом, а Кокорина с Мамаевым футбол волнует в последнюю очередь. Не сесть бы.

В материале использованы данные InStat.