У одного из них в крови нашли наркотики.

Двух игроков «Крыльев» задержали за вождение в нетрезвом виде. Они издеваются?

Что произошло?

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров был остановлен сотрудниками ГИБДД в Самаре в ночь с субботы на воскресенье.

Футболист самарской команды находился за рулём каршеринговой машины в состоянии алкогольного опьянения. Игрок не оказывал сопротивления сотрудникам полиции и согласился пройти медицинское освидетельствование. Анализы показали трёхкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале 112.

Что дальше?

До суда Башкирова отпустили домой. Ему может грозить лишение водительских прав.

Реакция

На фоне громкого дела с участием Кокорина и Мамаева, общественность сейчас очень бурно будет реагировать на любые «залёты» футболистов. К счастью, Башкиров при задержании вёл себя вполне адекватно, но «Крылья Советов» отреагировали жёстко. Пообещав разобраться в деле и применить к игроку максимально жёсткие санкции.

«Сейчас мы получим все бумаги из УВД, всё узнали из прессы. Будем разбираться с Башкировым, ситуация неприятная. Идёт уже накладка. Все устали от всем известной ситуации, теперь эта появилась. Слава богу ни драк, ничего такого нет. Санкции прорабатываются, в контракте всё прописано. Клуб осуждает такое поведение. Что это такое? Новый тренер начал новый процесс. Игрокам дали выходной, а они вместо того, чтобы отдыхать — выпившие за рулём катаются. Санкции зависят от документов, которые мы получим», — сказал спортивный директор «Крыльев» Александр Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Продолжение

Позже стало известно о задержании ещё одного игрока самарского клуба.

«Новый участник модного челленджа — футболист из „Крыльев“ Георгий Тигиев, — пишет телеграм-канал Mash. — Парня задержали, как и его друга Башкирова, за пьяное вождение. Отдыхали в ресторане они вместе, но Тигиев ехал домой только сегодня днём. На дороге его остановили. Но в трубку он выдохнул допустимые 0,09 промилле. Правда, его заподозрили ещё в употреблении наркотиков и отправили на анализ.

Как сообщает НТВ, в крови игрока, по неподтвержденным данным, нашли амфетамин.



«Если Евгений Башкиров вел себя при оформлении правонарушения достойно и воспитанно, осознавая свою вину, то господин Тигиев „включил МамаеваКокорина“, хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями».